К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$550 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$350 за человека
Индивидуально из Шанхая в город, воспетый Марко Поло, - Ханчжоу
Посетить монастырь Линъинь и пагоду Лэйфэн, увидеть священную Фэйлайфэн и чайные плантации
Начало: Ваш отель в Шанхае, заселение после 15:00
30 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
$379 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Шанхае
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Шанхае в ноябре 2025
Сейчас в Шанхае в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 3 тура от 350 до 550. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь