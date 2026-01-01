Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Увидеть Цветные горы, понаблюдать за «морем облаков» и исследовать сады Сучжоу
Начало: Аэропорт Шанхая, до 12:00
23 мая в 08:00
$2590 за человека
Необыкновенный Китай: горные парки и самобытная глубинка
Увидеть скалы из "Аватара", подняться к "Небесным вратам" и погулять по провинциальным городкам
Начало: Аэропорт Шанхая, точное время зависит от вашего ре...
8 апр в 08:00
$2250 за человека
Мини-группой по Восточному Китаю: Шанхай, глубинка и горы с древних свитков
Посетить рай на земле - Сучжоу и Ханчжоу, покорить пики Хуаншаня и выпить чая среди плантаций
Начало: Аэропорт Шанхая, 6:00
29 янв в 06:00
30 янв в 06:00
$2900 за человека
Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе
Посетить «Диснейленд», прокатиться по реке Хуанпу и увидеть горы Аватара
Начало: Аэропорт Шанхая, 8:00 или по договорённости
16 мая в 08:00
180 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Шанхае
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Шанхае в январе 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Популярные места" можно забронировать 4 тура от 2250 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Популярные места», 2 ⭐ отзыва, цены от $2250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март