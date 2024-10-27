Это путешествие в период осенних школьных каникул включает знакомство с традиционной и современной архитектурой
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в отелях Central Hotel Shanghai (1-4 ночи) и Courtyard by Marriott Shanghai International Tourism and Resorts Zone (5-6 ночи).
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обеды по программе. Ужины — за доплату.
Транспорт. Экскурсионный 40-местный автобус.
Дети. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 8 лет.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц до старта через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай, прогулки по Шанхаю
По прилёте в аэропорт Шанхая — трансфер в ресторан на обед. Затем мы устроим небольшой променад по городу. Вы увидите Шанхайскую башню — второй самый высокий небоскрёб мира. Прогуляетесь по усыпанной зданиями позапрошлого века набережной Вайтань, откуда открываются панорамы современного высотного района Пудун. Вечером — размещение в отеле, самостоятельный ужин.
Близкое знакомство с Шанхаем
После завтрака продолжим исследовать Шанхай. Первым делом вы отправитесь в сад Юйюань, оформленный в классическом стиле. Здесь полюбуетесь традиционной архитектурой и ландшафтным дизайном, рассмотрите любопытные декоративные элементы и предметы интерьера. По извилистым тропинкам доберётесь к храму Чэнхуанмяо, в котором молятся богу-покровителю города. Познакомитесь с жизнью монахов и увидите нефритовые статуи Будды в храме Юйфосы.
Пообедаете и заглянете в Музей шёлка. Здесь вам расскажут, как из коконов тутового шелкопряда делают тончайшее текстильное волокно. Далее вы взойдёте на борт корабля и отправитесь в речной круиз, чтобы осмотреть мегаполис с воды. Вечером — возвращение в отель, отдых.
Продолжение променада по шанхайским достопримечательностям
Утром позавтракаем и поедем в Шанхайский музей. Это настоящая находка для любителей древней скульптуры, фарфора, живописи: коллекция насчитывает более 120 тыс. уникальных экспонатов. Будем гулять по галереям и выставочным залам до обеда.
Затем вы познакомитесь с тайцзицюань — боевым искусством, много веков назад зародившимся в Китае. Под руководством тренера вы выучите несколько движений. Перед возвращением в отель мы посетим Дворец искусств, построенный к Всемирной выставке 2010 года. В нём представлены бронзовые и нефритовые скульптуры, картины, мебель и другие интересные экспонаты.
Поездка в Сучжоу
Сегодняшний день проведём в Сучжоу, который благодаря обилию каналов и озёр прозвали китайской Венецией. Вы прогуляетесь среди павильонов и террас Сада скромного чиновника, откроете красоты традиционной архитектуры, катаясь на лодке. После обеда мы поднимемся на Тигриный холм и полюбуемся головокружительными панорамами, а вечером вернёмся в Шанхай. При желании и за доплату вы можете посетить цирковое шоу.
Экскурсии по Ханчжоу
Продолжим исследовать окрестности Шанхая и поедем в Ханчжоу. Первой локацией здесь станет озеро Сиху — символ города, вдохновивший не одно поколение художников и поэтов, и любимое место отдыха местных жителей. По нему вы отправитесь в круиз, слушая занимательные истории и легенды.
После обеда посетим древний буддийский храм Линъиньсы с многочисленными пагодами, гротами, наскальными рисунками и просто живописной территорией. Вечером заселимся в отель вблизи Диснейленда.
Отдых в Диснейленде
Сегодня осуществится мечта многих детей и даже некоторых взрослых: целый день в Диснейленде! Здесь можно вдоволь накататься на многочисленных аттракционах, погулять по тематическим зонам, лично познакомиться с героями диснеевских мультфильмов, посмотреть и даже поучаствовать в музыкальном представлении с любимыми персонажами.
Возвращение домой
Ранним утром — освобождение номеров и трансфер в аэропорт на обратный рейс.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|В 2-местном номере
|€2 245
|В 3-местном номере
|€2 234
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Что включено
- Проживание
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе (включая билеты в Диснейленд)
- Завтраки и обеды
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Шанхай и обратно
- Фаст-пасс в Диснейленд
- Билет в цирк
- Ужины
- Виза
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком любого возраста. Стоимость тура при трёхместном размещении двух взрослых с ребёнком составляет €2234 с человека