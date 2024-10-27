Школьные каникулы в Шанхае: архитектура, искусство, водные прогулки и Диснейленд

Выучить движение из тайцзицюань, провести день с диснеевскими героями и совершить три мини-круиза
Откройте для себя удивительный город контрастов — древний Шанхай, в котором сплелись многовековые традиции и ритм мегаполиса.

Это путешествие в период осенних школьных каникул включает знакомство с традиционной и современной архитектурой
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и погружение в китайское искусство, в том числе боевое.

Вы погуляете среди колоритных старинных построек и уходящих в облака небоскрёбов, позанимаетесь тайцзицюань, изучите три города с воды и узнаете, как делают шёлк.

Изюминкой поездки станет целый день в Диснейленде, где вы сможете вдоволь накататься на аттракционах и встретить персонажей мультфильмов. Важно: участие взрослых в туре возможно только с ребёнком.

Школьные каникулы в Шанхае: архитектура, искусство, водные прогулки и Диснейленд
Школьные каникулы в Шанхае: архитектура, искусство, водные прогулки и Диснейленд
Школьные каникулы в Шанхае: архитектура, искусство, водные прогулки и Диснейленд
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в отелях Central Hotel Shanghai (1-4 ночи) и Courtyard by Marriott Shanghai International Tourism and Resorts Zone (5-6 ночи).

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обеды по программе. Ужины — за доплату.

Транспорт. Экскурсионный 40-местный автобус.

Дети. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 8 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц до старта через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай, прогулки по Шанхаю

По прилёте в аэропорт Шанхая — трансфер в ресторан на обед. Затем мы устроим небольшой променад по городу. Вы увидите Шанхайскую башню — второй самый высокий небоскрёб мира. Прогуляетесь по усыпанной зданиями позапрошлого века набережной Вайтань, откуда открываются панорамы современного высотного района Пудун. Вечером — размещение в отеле, самостоятельный ужин.

Прибытие в Китай, прогулки по ШанхаюПрибытие в Китай, прогулки по ШанхаюПрибытие в Китай, прогулки по ШанхаюПрибытие в Китай, прогулки по ШанхаюПрибытие в Китай, прогулки по ШанхаюПрибытие в Китай, прогулки по ШанхаюПрибытие в Китай, прогулки по ШанхаюПрибытие в Китай, прогулки по Шанхаю
2 день

Близкое знакомство с Шанхаем

После завтрака продолжим исследовать Шанхай. Первым делом вы отправитесь в сад Юйюань, оформленный в классическом стиле. Здесь полюбуетесь традиционной архитектурой и ландшафтным дизайном, рассмотрите любопытные декоративные элементы и предметы интерьера. По извилистым тропинкам доберётесь к храму Чэнхуанмяо, в котором молятся богу-покровителю города. Познакомитесь с жизнью монахов и увидите нефритовые статуи Будды в храме Юйфосы.

Пообедаете и заглянете в Музей шёлка. Здесь вам расскажут, как из коконов тутового шелкопряда делают тончайшее текстильное волокно. Далее вы взойдёте на борт корабля и отправитесь в речной круиз, чтобы осмотреть мегаполис с воды. Вечером — возвращение в отель, отдых.

Близкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с ШанхаемБлизкое знакомство с Шанхаем
3 день

Продолжение променада по шанхайским достопримечательностям

Утром позавтракаем и поедем в Шанхайский музей. Это настоящая находка для любителей древней скульптуры, фарфора, живописи: коллекция насчитывает более 120 тыс. уникальных экспонатов. Будем гулять по галереям и выставочным залам до обеда.

Затем вы познакомитесь с тайцзицюань — боевым искусством, много веков назад зародившимся в Китае. Под руководством тренера вы выучите несколько движений. Перед возвращением в отель мы посетим Дворец искусств, построенный к Всемирной выставке 2010 года. В нём представлены бронзовые и нефритовые скульптуры, картины, мебель и другие интересные экспонаты.

Продолжение променада по шанхайским достопримечательностямПродолжение променада по шанхайским достопримечательностямПродолжение променада по шанхайским достопримечательностямПродолжение променада по шанхайским достопримечательностямПродолжение променада по шанхайским достопримечательностямПродолжение променада по шанхайским достопримечательностям
4 день

Поездка в Сучжоу

Сегодняшний день проведём в Сучжоу, который благодаря обилию каналов и озёр прозвали китайской Венецией. Вы прогуляетесь среди павильонов и террас Сада скромного чиновника, откроете красоты традиционной архитектуры, катаясь на лодке. После обеда мы поднимемся на Тигриный холм и полюбуемся головокружительными панорамами, а вечером вернёмся в Шанхай. При желании и за доплату вы можете посетить цирковое шоу.

Поездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в СучжоуПоездка в Сучжоу
5 день

Экскурсии по Ханчжоу

Продолжим исследовать окрестности Шанхая и поедем в Ханчжоу. Первой локацией здесь станет озеро Сиху — символ города, вдохновивший не одно поколение художников и поэтов, и любимое место отдыха местных жителей. По нему вы отправитесь в круиз, слушая занимательные истории и легенды.

После обеда посетим древний буддийский храм Линъиньсы с многочисленными пагодами, гротами, наскальными рисунками и просто живописной территорией. Вечером заселимся в отель вблизи Диснейленда.

Экскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по ХанчжоуЭкскурсии по Ханчжоу
6 день

Отдых в Диснейленде

Сегодня осуществится мечта многих детей и даже некоторых взрослых: целый день в Диснейленде! Здесь можно вдоволь накататься на многочисленных аттракционах, погулять по тематическим зонам, лично познакомиться с героями диснеевских мультфильмов, посмотреть и даже поучаствовать в музыкальном представлении с любимыми персонажами.

Отдых в ДиснейлендеОтдых в ДиснейлендеОтдых в ДиснейлендеОтдых в ДиснейлендеОтдых в ДиснейлендеОтдых в ДиснейлендеОтдых в Диснейленде
7 день

Возвращение домой

Ранним утром — освобождение номеров и трансфер в аэропорт на обратный рейс.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
В 2-местном номере€2 245
В 3-местном номере€2 234
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе (включая билеты в Диснейленд)
  • Завтраки и обеды
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Шанхай и обратно
  • Фаст-пасс в Диснейленд
  • Билет в цирк
  • Ужины
  • Виза
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении взрослого с ребёнком любого возраста. Стоимость тура при трёхместном размещении двух взрослых с ребёнком составляет €2234 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, утро
Завершение: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Шанхая

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