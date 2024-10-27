После завтрака продолжим исследовать Шанхай. Первым делом вы отправитесь в сад Юйюань, оформленный в классическом стиле. Здесь полюбуетесь традиционной архитектурой и ландшафтным дизайном, рассмотрите любопытные декоративные элементы и предметы интерьера. По извилистым тропинкам доберётесь к храму Чэнхуанмяо, в котором молятся богу-покровителю города. Познакомитесь с жизнью монахов и увидите нефритовые статуи Будды в храме Юйфосы.

Пообедаете и заглянете в Музей шёлка. Здесь вам расскажут, как из коконов тутового шелкопряда делают тончайшее текстильное волокно. Далее вы взойдёте на борт корабля и отправитесь в речной круиз, чтобы осмотреть мегаполис с воды. Вечером — возвращение в отель, отдых.