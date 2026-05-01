Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок, лёгкую куртку или ветровку, комфортную повседневную одежду, небольшой рюкзак или сумку для дневных выходов. Для горной части маршрута подойдут кроссовки с нескользящей подошвой. Рекомендуется взять одежду и аксессуары для фотопрогулок.
Все маршруты проходят по оборудованным туристическим зонам, участницы находятся вместе с гидом.
Авиабилеты приобретаются самостоятельно. После бронирования тура предоставляются рекомендации по оптимальным рейсам и времени прилёта.
Программа тура по дням
Прибытие в Шанхай и вечернее знакомство с городом
Встреча в аэропорту и переезд в отель, будет время для отдыха после дороги. Программа выстроена без спешки, чтобы адаптация к новому городу прошла мягко и комфортно.
Вечером предусмотрен праздничный ужин в уютном ресторане — первое знакомство с китайской кухней (за доплату). За столом можно будет пообщаться, поделиться ожиданиями и настроиться на предстоящие дни.
После ужина — прогулка по вечернему Шанхаю. Огни мегаполиса, динамика большого города и первые визуальные впечатления зададут тон всему путешествию. По настроению возможен выбор между барами, клубами или неспешной прогулкой по улицам, чтобы прочувствовать вечерний ритм города.
Исторический Шанхай и атмосферное вечернее шоу
Утро начнётся с неспешного завтрака, после чего продолжим знакомство с историческим Шанхаем. В течение дня — прогулка по старым кварталам, посещение храма Чэнхуанмяо и сада Юйюань — места, где город раскрывает своё традиционное наследие.
В маршруте предусмотрена чайная пауза, а также свободное время для прогулок и небольших остановок: для покупки сувениров, уличных закусок и изучения деталей, которые формируют настроение города.
Вечером — эффектное шоу в стилистике Шанхая 1930-х годов. Переодевания, эстетика старого Голливуда и сценическая атмосфера создают ощущение полного погружения в эпоху.
Водный город Чжуцзяцзяо и огни ночного Шанхая
Этот день будет посвящён поездке в Чжуцзяцзяо — водный город с каналами, каменными мостами и живописной архитектурой. В программе — прогулка по узким улочкам, лодочная поездка по каналам и фотосессия в ханьфу как игра с образом и настроением.
После возвращения в Шанхай запланировано время для шопинга на улице Нанкинлу, одной из самых известных торговых артерий города.
Вечером — круиз по реке Хуанпу, откуда откроются виды на ночной Шанхай с воды. Завершением дня станет посещение телебашни «Восточная жемчужина».
Шанхайский Диснейленд
Едем в Диснейленд! Программа построена без жёсткого графика и стремления охватить всё сразу, с акцентом на удовольствие, аттракционы, сладости, фотографии и лёгкое настроение.
В течение дня возможна свобода выбора маршрутов и зон по интересам, возвращение к понравившимся аттракционам.
Переезд в Чжанцзяцзе и вечернее шоу
Утром — прощание с Шанхаем и переезд в регион Чжанцзяцзе, где природные ландшафты кардинально меняют восприятие Китая. После прибытия состоится заселение и будет выделено время для отдыха.
Вечером запланировано посещение шоу Fox Fairy — масштабного и атмосферного представления, отличающегося кинематографичностью и выразительной визуальной частью.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
Этот день станет кульминацией природной части маршрута. Программа включает поездку в национальный парк «Чжанцзяцзе», известный своими скальными образованиями, которые вдохновили создателей фильма «Аватар».
В течение дня предусмотрены прогулки по смотровым площадкам, подъёмы на фуникулёрах и канатных дорогах, а также остановки для фотографий и созерцания пейзажей.
Окончание тура
Последний день пройдёт без спешки. Утром будет возможность выспаться, прогуляться, собрать вещи и ещё раз вернуться к ощущениям прожитого путешествия. Затем — прощание, обмен контактами и разъезд.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|260 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-организатора
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Шанхая и обартно из Чжанцзяцзе
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $260
- VIP-стол - $10 традиционная одежда с макияжем - $45 на шоу в Шанхае
- Профессиональная фотосессия в традиционной одежде - $14
- Страховка