Мои заказы

Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе

Посетить «Диснейленд», прокатиться по реке Хуанпу и увидеть горы Аватара
Девушки, самое время забыть обо всех делах и поехать в Китай, чтобы перезагрузиться и окунуться в местные красоты! Неспешное знакомство со страной начнётся в Шанхае — городе небоскрёбов, вечерних огней
читать дальшеуменьшить

и старых кварталов.

Пройдёмся по историческим районам, увидим храм Чэнхуанмяо и сад Юйюань, заглянем на Нанкинлу и посмотрим на город с воды во время круиза по реке Хуанпу.

В программе запланировано посещение телебашни «Восточная жемчужина», поездка в водный город Чжуцзяцзяо с каналами и лодочной прогулкой, а также целый день в Шанхайском Диснейленде без жёсткого графика.

Во второй части маршрута откроется другой Китай — регион Чжанцзяцзе с национальным парком, подъёмниками, канатными дорогами и смотровыми площадками среди скал, вдохновивших авторов фильма «Аватар». Вечером состоится шоу Fox Fairy на открытой сцене. Это ваш знак уделить время себе с пользой и удовольствием.

Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе
Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе
Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок, лёгкую куртку или ветровку, комфортную повседневную одежду, небольшой рюкзак или сумку для дневных выходов. Для горной части маршрута подойдут кроссовки с нескользящей подошвой. Рекомендуется взять одежду и аксессуары для фотопрогулок.

Все маршруты проходят по оборудованным туристическим зонам, участницы находятся вместе с гидом.

Авиабилеты приобретаются самостоятельно. После бронирования тура предоставляются рекомендации по оптимальным рейсам и времени прилёта.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Шанхай и вечернее знакомство с городом

Встреча в аэропорту и переезд в отель, будет время для отдыха после дороги. Программа выстроена без спешки, чтобы адаптация к новому городу прошла мягко и комфортно.

Вечером предусмотрен праздничный ужин в уютном ресторане — первое знакомство с китайской кухней (за доплату). За столом можно будет пообщаться, поделиться ожиданиями и настроиться на предстоящие дни.

После ужина — прогулка по вечернему Шанхаю. Огни мегаполиса, динамика большого города и первые визуальные впечатления зададут тон всему путешествию. По настроению возможен выбор между барами, клубами или неспешной прогулкой по улицам, чтобы прочувствовать вечерний ритм города.

Прибытие в Шанхай и вечернее знакомство с городомПрибытие в Шанхай и вечернее знакомство с городом
2 день

Исторический Шанхай и атмосферное вечернее шоу

Утро начнётся с неспешного завтрака, после чего продолжим знакомство с историческим Шанхаем. В течение дня — прогулка по старым кварталам, посещение храма Чэнхуанмяо и сада Юйюань — места, где город раскрывает своё традиционное наследие.

В маршруте предусмотрена чайная пауза, а также свободное время для прогулок и небольших остановок: для покупки сувениров, уличных закусок и изучения деталей, которые формируют настроение города.

Вечером — эффектное шоу в стилистике Шанхая 1930-х годов. Переодевания, эстетика старого Голливуда и сценическая атмосфера создают ощущение полного погружения в эпоху.

Исторический Шанхай и атмосферное вечернее шоуИсторический Шанхай и атмосферное вечернее шоуИсторический Шанхай и атмосферное вечернее шоу
3 день

Водный город Чжуцзяцзяо и огни ночного Шанхая

Этот день будет посвящён поездке в Чжуцзяцзяо — водный город с каналами, каменными мостами и живописной архитектурой. В программе — прогулка по узким улочкам, лодочная поездка по каналам и фотосессия в ханьфу как игра с образом и настроением.

После возвращения в Шанхай запланировано время для шопинга на улице Нанкинлу, одной из самых известных торговых артерий города.

Вечером — круиз по реке Хуанпу, откуда откроются виды на ночной Шанхай с воды. Завершением дня станет посещение телебашни «Восточная жемчужина».

Водный город Чжуцзяцзяо и огни ночного ШанхаяВодный город Чжуцзяцзяо и огни ночного ШанхаяВодный город Чжуцзяцзяо и огни ночного Шанхая
4 день

Шанхайский Диснейленд

Едем в Диснейленд! Программа построена без жёсткого графика и стремления охватить всё сразу, с акцентом на удовольствие, аттракционы, сладости, фотографии и лёгкое настроение.

В течение дня возможна свобода выбора маршрутов и зон по интересам, возвращение к понравившимся аттракционам.

Шанхайский ДиснейлендШанхайский Диснейленд
5 день

Переезд в Чжанцзяцзе и вечернее шоу

Утром — прощание с Шанхаем и переезд в регион Чжанцзяцзе, где природные ландшафты кардинально меняют восприятие Китая. После прибытия состоится заселение и будет выделено время для отдыха.

Вечером запланировано посещение шоу Fox Fairy — масштабного и атмосферного представления, отличающегося кинематографичностью и выразительной визуальной частью.

Переезд в Чжанцзяцзе и вечернее шоуПереезд в Чжанцзяцзе и вечернее шоуПереезд в Чжанцзяцзе и вечернее шоу
6 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

Этот день станет кульминацией природной части маршрута. Программа включает поездку в национальный парк «Чжанцзяцзе», известный своими скальными образованиями, которые вдохновили создателей фильма «Аватар».

В течение дня предусмотрены прогулки по смотровым площадкам, подъёмы на фуникулёрах и канатных дорогах, а также остановки для фотографий и созерцания пейзажей.

Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»
7 день

Окончание тура

Последний день пройдёт без спешки. Утром будет возможность выспаться, прогуляться, собрать вещи и ещё раз вернуться к ощущениям прожитого путешествия. Затем — прощание, обмен контактами и разъезд.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник260 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-организатора
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шанхая и обартно из Чжанцзяцзе
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $260
  • VIP-стол - $10 традиционная одежда с макияжем - $45 на шоу в Шанхае
  • Профессиональная фотосессия в традиционной одежде - $14
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, 8:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Чжанцзяцзе, 8:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арюна
Арюна — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Довольно долго жила в Китае и за это время успела открыть много уютных мест, вкусных кафешек и классных районов. Являюсь дипломированным востоковедом, поэтому знакома с историей, культурой и языком. Хорошо ориентируюсь в
читать дальшеуменьшить

местной кухне, местах для прогулок, необычных точках, куда редко ходят туристы, и просто знаю много маленьких лайфхаков для комфортных путешествий. Мне нравится знакомиться с новыми людьми и делиться тем, что знаю. Хочу, чтобы путешественники увидели город живым, настоящим и почувствовали себя как дома.

Тур входит в следующие категории Шанхая

Похожие туры на «Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе»

К облакам на священную гору Хуаншань из Шанхая: индивидуальный тур
На машине
2 дня
6 отзывов
К облакам на священную гору Хуаншань из Шанхая: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$720 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
На машине
На гондоле
2 дня
6 отзывов
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
28 мая в 08:00
29 мая в 08:00
$848 за всё до 15 чел.
Из Шанхая по Китаю: комфорт-тур по природным и историческим локациям страны
На машине
На лодке
7 дней
Из Шанхая по Китаю: комфорт-тур по природным и историческим локациям страны
Побывать в городах на воде, полюбоваться пейзажами парка «Чжанцзяцзе» и прогуляться на лодке
Начало: Аэропорт Шанхая, 9:00
6 июн в 09:00
15 авг в 09:00
$2600 за человека
От Шанхая до Пекина с комфортом: тур с водными прогулками и наблюдением за пандами
На машине
12 дней
От Шанхая до Пекина с комфортом: тур с водными прогулками и наблюдением за пандами
Увидеть горы Аватара, Небесные врата, Великую стену, сплавиться на плоту и отведать утки по-пекински
Начало: Аэропорт Шанхая, 8:50
16 сен в 08:50
21 окт в 08:50
$2700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Шанхае
Все туры из Шанхая
260 000 ₽ за человека