Девушки, самое время забыть обо всех делах и поехать в Китай, чтобы перезагрузиться и окунуться в местные красоты! Неспешное знакомство со страной начнётся в Шанхае — городе небоскрёбов, вечерних огней

и старых кварталов. Пройдёмся по историческим районам, увидим храм Чэнхуанмяо и сад Юйюань, заглянем на Нанкинлу и посмотрим на город с воды во время круиза по реке Хуанпу. В программе запланировано посещение телебашни «Восточная жемчужина», поездка в водный город Чжуцзяцзяо с каналами и лодочной прогулкой, а также целый день в Шанхайском Диснейленде без жёсткого графика. Во второй части маршрута откроется другой Китай — регион Чжанцзяцзе с национальным парком, подъёмниками, канатными дорогами и смотровыми площадками среди скал, вдохновивших авторов фильма «Аватар». Вечером состоится шоу Fox Fairy на открытой сцене. Это ваш знак уделить время себе с пользой и удовольствием.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок, лёгкую куртку или ветровку, комфортную повседневную одежду, небольшой рюкзак или сумку для дневных выходов. Для горной части маршрута подойдут кроссовки с нескользящей подошвой. Рекомендуется взять одежду и аксессуары для фотопрогулок.

Все маршруты проходят по оборудованным туристическим зонам, участницы находятся вместе с гидом.

Авиабилеты приобретаются самостоятельно. После бронирования тура предоставляются рекомендации по оптимальным рейсам и времени прилёта.