Прилетаем в Шанхай — мегаполис света, контрастов и будущего. Заселяемся, немного отдыхаем и сразу в путь, навстречу впечатлениям. Первым делом отправляемся в сад Юйюань — оазис тишины в самом центре. Каменные мостики, карпы в пруду, драконы на крышах — здесь старый Китай оживает прямо на глазах.

Вечером — ужин в ресторане с панорамным видом. Шанхай рассыпается под ногами тысячами огней, и этот момент хочется продлить. После — неспешная прогулка по набережной Бунд, слева от которой — изящные здания начала 20 века, справа — сверкающий Пудун с футуристичными небоскрёбами. Это первое свидание с мегаполисом, и оно незабываемо.