Описание тура
Организационные детали
При бронировании мы выдадим памятку, что нужно брать с собой.
Программа тура по дням
Нихао, Шанхай! Сад Юйюань, набережная Бунд
Прилетаем в Шанхай — мегаполис света, контрастов и будущего. Заселяемся, немного отдыхаем и сразу в путь, навстречу впечатлениям. Первым делом отправляемся в сад Юйюань — оазис тишины в самом центре. Каменные мостики, карпы в пруду, драконы на крышах — здесь старый Китай оживает прямо на глазах.
Вечером — ужин в ресторане с панорамным видом. Шанхай рассыпается под ногами тысячами огней, и этот момент хочется продлить. После — неспешная прогулка по набережной Бунд, слева от которой — изящные здания начала 20 века, справа — сверкающий Пудун с футуристичными небоскрёбами. Это первое свидание с мегаполисом, и оно незабываемо.
Чибао, чайная церемония, телебашня, речной круиз
Едем в Чибао — старинный город в районе Миньхан, где будто остановилось время. Узкие улочки, деревянные дома, красные фонари и тишина, которую нарушают только шаги на мостовых плитах. Участвуем в китайской чайной церемонии: узнаем тонкости древнего ритуала и насладимся ароматами в каждом глотке. После — обед с традиционными блюдами, простая и вкусная еда.
Возвращаемся в центр Шанхая и поднимаемся на телебашню «Жемчужина Востока». С высоты 468 метров город кажется планетой будущего. На десерт — вечерний круиз по реке Хуанпу: лёгкий ветер, музыка, мегаполис сияет как драгоценность — невозможно не влюбиться.
Перелёт в Чжанцзяцзе, стеклянный мост над пропастью
Ранний перелёт из Шанхая, и мы приземляемся в сказочном Чжанцзяцзе, где каждый шаг как кадр из фильма. Первое приключение — стеклянный мост на высоте 300 метров: прозрачный пол под ногами, ветер в лицо и горы далеко внизу — адреналин и восторг в чистом виде! Заселяемся, немного отдыхаем и вечером идём на ужин с блюдами провинции Хунань. Пикантно, ароматно и очень вкусно — местная кухня покоряет с первого кусочка.
Горы Аватара
Отправляемся в нацпарк «Чжанцзяцзе» — место, вдохновившее Джеймса Кэмерона на создание ландшафтов Пандоры. Поднимаемся на лифте Байлун — почти 330 метров за пару минут. Наверху открывается фантастический мир горных столбов, утопающих в облаках. Гуляем по тропам среди парящих скал, смотровых площадок и живописных ущелий. Каждый поворот здесь — как заставка к фильму.
Небесные врата
Нас ждёт встреча с Небесными вратами — горой Тяньмэнь. Добираемся туда сначала по серпантину с 99 поворотами, а потом по одной из самых длинных канатных дорог в мире — и город остаётся далеко внизу. Почувствуем себя ближе к облакам, вдохнём чистейший воздух и насладимся моментом. После обеда вернёмся в Шанхай.
Французская концессия
Неспешно прогуляемся по Французской концессии с уютными улицами, роскошными особняками и тенью старых платанов. Насладимся атмосферой в культовом кафе, затем — свободное время. Можно посвятить его шопингу или поездке в Диснейленд. Вечером — прощальный ужин с видом на вечерний Шанхай.
До свидания, Китай
Завтрак, трансфер в аэропорт и вылет домой. Мы прощаемся, но эмоции, знакомства и приключения останутся с нами навсегда!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|222 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Авиабилеты Шанхай - Чжанцзяцзе - Шанхай
- Русскоязычные гиды
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Билеты на канатные дороги
- Круиз по реке Хуанпу
- Медицинская страховка
- Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
- Помощь в подборе авиабилетов в Шанхай и обратно
Что не входит в цену
- Билеты в Шанхай и обратно в ваш город
- Питание вне программы
- 1-местное проживание
- Посещение Диснейленда (по желанию)