Неделя в Шанхае с поездкой в горы Аватара, речным круизом и чайной церемонией

Погулять по саду Юйюань и городу Чибао, увидеть парящие скалы и Небесные врата и ощутить дух Франции
Шанхай — это диалог времён: строгие линии Пудуна шепчутся с изящными изгибами пагод и чайных домиков, гул скоростных поездов переплетается с размеренным ритмом утренней гимнастики, а на стыке этих миров
рождается магия — вечная беседа прогресса и наследия.

Мы изучим мегаполис от и до: полюбуемся им с высоты смотровых небоскрёбов и телебашни, насладимся тишиной сада Юйюань, погуляем среди бумажных фонариков Чибао, увидим совсем другой город во Французской концессии, на лодке покатаемся по реке Хуанпу.

Несколько дней проведём в горах: пройдём по стеклянному мосту над пропастью, по серпантину и канатной дороге поднимемся к Небесным вратам и, конечно, увидим парящие скалы из «Аватара». А также перепробуем множество пряных блюд и по всем традициям выпьем ароматного китайского чая.

Описание тура

Организационные детали

При бронировании мы выдадим памятку, что нужно брать с собой.

Программа тура по дням

1 день

Нихао, Шанхай! Сад Юйюань, набережная Бунд

Прилетаем в Шанхай — мегаполис света, контрастов и будущего. Заселяемся, немного отдыхаем и сразу в путь, навстречу впечатлениям. Первым делом отправляемся в сад Юйюань — оазис тишины в самом центре. Каменные мостики, карпы в пруду, драконы на крышах — здесь старый Китай оживает прямо на глазах.

Вечером — ужин в ресторане с панорамным видом. Шанхай рассыпается под ногами тысячами огней, и этот момент хочется продлить. После — неспешная прогулка по набережной Бунд, слева от которой — изящные здания начала 20 века, справа — сверкающий Пудун с футуристичными небоскрёбами. Это первое свидание с мегаполисом, и оно незабываемо.

2 день

Чибао, чайная церемония, телебашня, речной круиз

Едем в Чибао — старинный город в районе Миньхан, где будто остановилось время. Узкие улочки, деревянные дома, красные фонари и тишина, которую нарушают только шаги на мостовых плитах. Участвуем в китайской чайной церемонии: узнаем тонкости древнего ритуала и насладимся ароматами в каждом глотке. После — обед с традиционными блюдами, простая и вкусная еда.

Возвращаемся в центр Шанхая и поднимаемся на телебашню «Жемчужина Востока». С высоты 468 метров город кажется планетой будущего. На десерт — вечерний круиз по реке Хуанпу: лёгкий ветер, музыка, мегаполис сияет как драгоценность — невозможно не влюбиться.

3 день

Перелёт в Чжанцзяцзе, стеклянный мост над пропастью

Ранний перелёт из Шанхая, и мы приземляемся в сказочном Чжанцзяцзе, где каждый шаг как кадр из фильма. Первое приключение — стеклянный мост на высоте 300 метров: прозрачный пол под ногами, ветер в лицо и горы далеко внизу — адреналин и восторг в чистом виде! Заселяемся, немного отдыхаем и вечером идём на ужин с блюдами провинции Хунань. Пикантно, ароматно и очень вкусно — местная кухня покоряет с первого кусочка.

4 день

Горы Аватара

Отправляемся в нацпарк «Чжанцзяцзе» — место, вдохновившее Джеймса Кэмерона на создание ландшафтов Пандоры. Поднимаемся на лифте Байлун — почти 330 метров за пару минут. Наверху открывается фантастический мир горных столбов, утопающих в облаках. Гуляем по тропам среди парящих скал, смотровых площадок и живописных ущелий. Каждый поворот здесь — как заставка к фильму.

5 день

Небесные врата

Нас ждёт встреча с Небесными вратами — горой Тяньмэнь. Добираемся туда сначала по серпантину с 99 поворотами, а потом по одной из самых длинных канатных дорог в мире — и город остаётся далеко внизу. Почувствуем себя ближе к облакам, вдохнём чистейший воздух и насладимся моментом. После обеда вернёмся в Шанхай.

6 день

Французская концессия

Неспешно прогуляемся по Французской концессии с уютными улицами, роскошными особняками и тенью старых платанов. Насладимся атмосферой в культовом кафе, затем — свободное время. Можно посвятить его шопингу или поездке в Диснейленд. Вечером — прощальный ужин с видом на вечерний Шанхай.

7 день

До свидания, Китай

Завтрак, трансфер в аэропорт и вылет домой. Мы прощаемся, но эмоции, знакомства и приключения останутся с нами навсегда!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник222 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Авиабилеты Шанхай - Чжанцзяцзе - Шанхай
  • Русскоязычные гиды
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Билеты на канатные дороги
  • Круиз по реке Хуанпу
  • Медицинская страховка
  • Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
  • Помощь в подборе авиабилетов в Шанхай и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты в Шанхай и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • 1-местное проживание
  • Посещение Диснейленда (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, 13:00
Завершение: Аэропорт Шанхая, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Нам повезло называть путешествия своей работой и страстью. За плечами — сотни маршрутов, тысячи километров и десятки мест, но у нас по-прежнему захватывает дух, когда мы открываем новое место вместе
с вами. Мы верим, что путешествия — это не просто перемещение в пространстве. Это эмоции, связи, открытия и моменты, которые остаются с тобой навсегда. Именно такие маршруты мы создаём — с вниманием к деталям, заботой о каждом участнике и настоящей любовью к делу. Вместе с вами мы не просто команда — мы компания единомышленников, влюблённых в мир и жизнь на ходу.

