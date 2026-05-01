Встретим вас у аэропорта Шанхая и на автобусе поедем в Сучжоу. Пообедаем и начнём экскурсию. Этот город — всемирно признанный центр классического садового искусства, чьи парковые ансамбли входят в список ЮНЕСКО. На протяжении веков он был местом шикарного образа жизни, средоточием роскоши и моды, резиденцией чиновников на пенсии.

Мы посетим один из красивейших классических китайских садов Лююань. А также прокатимся на лодочке по каналам и поймём, почему Сучжоу называют восточной Венецией.

Вернёмся в Шанхай к 16:00–17:30, заселимся в отель и отдохнём.