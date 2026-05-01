Изучим Шанхай, где силуэты небоскрёбов контрастируют с колониальной архитектурой и умиротворением садов.
Побываем
Описание тура
Организационные детали
В Шанхай прилетает сразу несколько рейсов разных авиакомпаний. Рассчитывать нужно на рейсы, прибывающие с 8:00 до 9:00. При выборе обратного билета из Пекина нужно ориентироваться на время вылета 13:00-14:00.
Программа тура по дням
Нихао, Китай
Встретим вас у аэропорта Шанхая и на автобусе поедем в Сучжоу. Пообедаем и начнём экскурсию. Этот город — всемирно признанный центр классического садового искусства, чьи парковые ансамбли входят в список ЮНЕСКО. На протяжении веков он был местом шикарного образа жизни, средоточием роскоши и моды, резиденцией чиновников на пенсии.
Мы посетим один из красивейших классических китайских садов Лююань. А также прокатимся на лодочке по каналам и поймём, почему Сучжоу называют восточной Венецией.
Вернёмся в Шанхай к 16:00–17:30, заселимся в отель и отдохнём.
Шанхай: сад Юйюань, телебашня, Нанкинская улица, набережная Вайтань
Сегодняшняя экскурсия по Шанхаю начнётся с посещения сада Юйюань, расположенного в северо-восточной части Старого города. Заедем к одному из самых узнаваемых архитектурных символов мегаполиса — телебашне «Жемчужина Востока» и полюбуемся панорамой сверху. Прогуляемся по пешеходной Нанкинской улице и набережной Вайтань, которая в колониальные времена была сердцем города.
После обеда (16:00–17:00) — трансфер в аэропорт и вылет в Гуйлинь.
Пещера Тростниковой флейты, сплав на плоту, закат на реке Ли
После раннего завтрака отправляемся в самую большую карстовую пещеру Китая — пещеру Тростниковой флейты. Сталактиты и сталагмиты, подсвеченные множеством огней, создают внутри сюрреалистические пейзажи.
Далее — сплав на плоту до деревни Синпин (около 50 минут). Увиденное мало кого оставит равнодушным: река, словно шёлковый пояс, извивается среди сотен холмов и гор, которые, как мираж, неожиданно вырисовываются из тумана и исчезают снова. По прибытии мы поднимемся на смотровую и полюбуемся окрестностями с другого ракурса.
На закате понаблюдаем за рыбаками на реке Ли. Окружающий пейзаж настолько красив, что даже запечатлён на купюре 20 юаней.
Синпин, Яншо
Рекомендуем встать пораньше, чтобы встретить рассвет на горе — это невероятное зрелище! После завтрака немного пройдёмся по древним улочкам, где можно попробовать свежевыжатый сок бамбука и отыскать сувениры на любой вкус.
Движемся дальше, в Яншо. Главная улица города через множество магазинчиков и ресторанчиков ведёт на набережную реки Ли. Это местечко со всех сторон окружено пиками карстовых гор — тут настолько живописно, что хочется гулять часами. В свободное время можно побродить самостоятельно, сходить на массаж или посетить шоу на воде (за доплату).
Переезд в Фэнхуан
Утром полюбуемся конусами холмов и лентой реки со смотровой и на автобусе вернёмся в Гуйлинь. Пообедаем и на поезде доберёмся в Фэнхуан. Прибудем в 21:00 и отдохнём.
Наблюдение за пандами, прогулки по Фэнхуану, круиз по реке
Сначала идём в парк панд. Эти забавные животные никого не оставят равнодушными!
Потом отправляемся на прогулку по Фэнхуану. Этот городок, названный в честь птицы феникс, напоминает декорации к старинной китайской сказке. Он уникален и живописен, окружён горами и стоит на воде, как Венеция. Здания на сваях, традиционные одежды, деревянные лодки, вымощенные булыжником улочки — кажется, будто время тут замерло столетия назад. Вечером, когда зажгутся огни и город станет особенно красив, мы совершим круиз по реке Туо.
Красный каменный лес, Фужун
Впереди — длительный переезд в Чжанцзяцзе. По пути сделаем 2 остановки. Посетим Красный каменный лес, где глыбы напоминают деревья, столбы, башни и фигуры животных и имеют причудливые названия — Красный замок, Влюблённые, Армия солдат. Цвет камней меняется в зависимости от погоды и температуры: летом — огненно-красный, в пасмурный день — бордовый и фиолетовый, в дождь — чёрный.
Также заедем в Фужун. Река, проходящая через город, обрушивается красивым водопадом. Здесь царит самобытная атмосфера китайской провинции — государство стремится сохранить своеобразную культуру, архитектуру и традиции местной народности туцзя.
Стеклянный мост над Гранд-каньоном
Отправляемся на прогулку в одно из самых захватывающих мест Китая — Гранд-каньон, через который тянется стеклянный мост, длиннейший в мире. Он расположен на высоте 300 метров, имеет длину более 400 метров и способен одновременно выдержать до 800 человек! Потом спустимся на дно каньона и пройдём около 2 км вдоль реки со множеством водопадов.
Далее свободное время. При желании и за доплату можно посетить пещеру Жёлтого дракона со сталагмитом, застрахованным на 100 млн юаней, и прокатиться по подземной реке на катере.
Нацпарк «Чжанцзяцзе», горы Аватара
Не забудьте фотоаппараты — едем в «Чжанцзяцзе». Увидим небесную лестницу «Сто драконов», горы Тяньцзи и Юанцзяцзе. Последняя послужила прообразом парящих скал из фильма «Аватар». Проведём в парке целый день, желающие смогут спуститься обратно к отелю пешком. При желании и за доплату вечером можно сходить на мюзикл — грандиозное шоу с участием 600 актёров и спецэффектами.
Гора Тяньмэнь, Небесные врата
Продолжаем наслаждаться природой Китая — на фуникулёре поднимемся к пещере Небесные врата (включён VIP-проход). Дорога невероятно красива: с одной стороны город Чжанцзяцзе, с другой — пики горы Тяньмэнь. В парке несколько маршрутов разной протяжённости — мы выберем один, а также прогуляемся по стеклянной тропе над обрывистыми склонами и спустимся по 999 ступеням лестницы.
После экскурсии — обед и свободное время. В 21:40 — вылет в Пекин.
Пекин: Запретный город Гугун, утка по-пекински на обед, Великая Китайская стена
Знакомство со столицей начнётся с посещения Запретного города Гугун, где вы узнаете много интересного о повседневности императоров. На обед Вас ждёт особенное блюдо — пекинская утка.
Потом отправимся к визитной карточке Поднебесной — Великой Китайской стене. Попробуем подняться на верхнюю башню участка Бадалин, откуда открываются великолепные виды на грандиозное сооружение и окружающие пейзажи.
До свидания, Китай
Проводим вас к аэропорту Пекина и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$2700
|1-местное проживание
|$3150
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды/ужины по программе
- Внутренние перелёты (Шанхай - Гуйлинь, Чжанцзяцзе - Пекин)
- Билет на поезд 2 класса (Гуйлинь - Фэнхуан)
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Услуги опытных русскоговорящих гидов
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Сервисный сбор и налоги правительству
Что не входит в цену
- Билеты в Шанхай и обратно в ваш город из Пекина
- Питание вне программы
- 1-местное проживание
- Страховка
- Чаевые водителям и гидам (обязательно)