От Шанхая до Пекина с комфортом: тур с водными прогулками и наблюдением за пандами

Увидеть горы Аватара, Небесные врата, Великую стену, сплавиться на плоту и отведать утки по-пекински
Максимально окунёмся в удивительный мир Поднебесной — мы подобрали локации так, чтобы каждая следующая не была похожа на предыдущую.

Изучим Шанхай, где силуэты небоскрёбов контрастируют с колониальной архитектурой и умиротворением садов.

Побываем


в самом сердце империи — Запретном городе Гугун в Пекине, покорим символ страны — поднимемся на Великую стену.

Покатаемся на лодочке в китайских Венециях — Сучжоу и Фэнхуану, а по зеркальной глади реки Ли проскользим на бамбуковом плоту.

Насладимся разнообразием природных ландшафтов, любуясь окутанными туманом холмами Яншо, грандиозным Гранд-каньоном, кинематографичными скалами Аватара и Небесными вратами в горе Тяньмэнь.

А также вблизи понаблюдаем за очаровательными чёрно-белыми медведями, ставшими ещё одной визитной карточкой страны, — пандами.

Описание тура

Организационные детали

В Шанхай прилетает сразу несколько рейсов разных авиакомпаний. Рассчитывать нужно на рейсы, прибывающие с 8:00 до 9:00. При выборе обратного билета из Пекина нужно ориентироваться на время вылета 13:00-14:00.

Программа тура по дням

1 день

Нихао, Китай

Встретим вас у аэропорта Шанхая и на автобусе поедем в Сучжоу. Пообедаем и начнём экскурсию. Этот город — всемирно признанный центр классического садового искусства, чьи парковые ансамбли входят в список ЮНЕСКО. На протяжении веков он был местом шикарного образа жизни, средоточием роскоши и моды, резиденцией чиновников на пенсии.

Мы посетим один из красивейших классических китайских садов Лююань. А также прокатимся на лодочке по каналам и поймём, почему Сучжоу называют восточной Венецией.

Вернёмся в Шанхай к 16:00–17:30, заселимся в отель и отдохнём.

2 день

Шанхай: сад Юйюань, телебашня, Нанкинская улица, набережная Вайтань

Сегодняшняя экскурсия по Шанхаю начнётся с посещения сада Юйюань, расположенного в северо-восточной части Старого города. Заедем к одному из самых узнаваемых архитектурных символов мегаполиса — телебашне «Жемчужина Востока» и полюбуемся панорамой сверху. Прогуляемся по пешеходной Нанкинской улице и набережной Вайтань, которая в колониальные времена была сердцем города.

После обеда (16:00–17:00) — трансфер в аэропорт и вылет в Гуйлинь.

3 день

Пещера Тростниковой флейты, сплав на плоту, закат на реке Ли

После раннего завтрака отправляемся в самую большую карстовую пещеру Китая — пещеру Тростниковой флейты. Сталактиты и сталагмиты, подсвеченные множеством огней, создают внутри сюрреалистические пейзажи.

Далее — сплав на плоту до деревни Синпин (около 50 минут). Увиденное мало кого оставит равнодушным: река, словно шёлковый пояс, извивается среди сотен холмов и гор, которые, как мираж, неожиданно вырисовываются из тумана и исчезают снова. По прибытии мы поднимемся на смотровую и полюбуемся окрестностями с другого ракурса.

На закате понаблюдаем за рыбаками на реке Ли. Окружающий пейзаж настолько красив, что даже запечатлён на купюре 20 юаней.

4 день

Синпин, Яншо

Рекомендуем встать пораньше, чтобы встретить рассвет на горе — это невероятное зрелище! После завтрака немного пройдёмся по древним улочкам, где можно попробовать свежевыжатый сок бамбука и отыскать сувениры на любой вкус.

Движемся дальше, в Яншо. Главная улица города через множество магазинчиков и ресторанчиков ведёт на набережную реки Ли. Это местечко со всех сторон окружено пиками карстовых гор — тут настолько живописно, что хочется гулять часами. В свободное время можно побродить самостоятельно, сходить на массаж или посетить шоу на воде (за доплату).

5 день

Переезд в Фэнхуан

Утром полюбуемся конусами холмов и лентой реки со смотровой и на автобусе вернёмся в Гуйлинь. Пообедаем и на поезде доберёмся в Фэнхуан. Прибудем в 21:00 и отдохнём.

6 день

Наблюдение за пандами, прогулки по Фэнхуану, круиз по реке

Сначала идём в парк панд. Эти забавные животные никого не оставят равнодушными!

Потом отправляемся на прогулку по Фэнхуану. Этот городок, названный в честь птицы феникс, напоминает декорации к старинной китайской сказке. Он уникален и живописен, окружён горами и стоит на воде, как Венеция. Здания на сваях, традиционные одежды, деревянные лодки, вымощенные булыжником улочки — кажется, будто время тут замерло столетия назад. Вечером, когда зажгутся огни и город станет особенно красив, мы совершим круиз по реке Туо.

7 день

Красный каменный лес, Фужун

Впереди — длительный переезд в Чжанцзяцзе. По пути сделаем 2 остановки. Посетим Красный каменный лес, где глыбы напоминают деревья, столбы, башни и фигуры животных и имеют причудливые названия — Красный замок, Влюблённые, Армия солдат. Цвет камней меняется в зависимости от погоды и температуры: летом — огненно-красный, в пасмурный день — бордовый и фиолетовый, в дождь — чёрный.

Также заедем в Фужун. Река, проходящая через город, обрушивается красивым водопадом. Здесь царит самобытная атмосфера китайской провинции — государство стремится сохранить своеобразную культуру, архитектуру и традиции местной народности туцзя.

8 день

Стеклянный мост над Гранд-каньоном

Отправляемся на прогулку в одно из самых захватывающих мест Китая — Гранд-каньон, через который тянется стеклянный мост, длиннейший в мире. Он расположен на высоте 300 метров, имеет длину более 400 метров и способен одновременно выдержать до 800 человек! Потом спустимся на дно каньона и пройдём около 2 км вдоль реки со множеством водопадов.

Далее свободное время. При желании и за доплату можно посетить пещеру Жёлтого дракона со сталагмитом, застрахованным на 100 млн юаней, и прокатиться по подземной реке на катере.

9 день

Нацпарк «Чжанцзяцзе», горы Аватара

Не забудьте фотоаппараты — едем в «Чжанцзяцзе». Увидим небесную лестницу «Сто драконов», горы Тяньцзи и Юанцзяцзе. Последняя послужила прообразом парящих скал из фильма «Аватар». Проведём в парке целый день, желающие смогут спуститься обратно к отелю пешком. При желании и за доплату вечером можно сходить на мюзикл — грандиозное шоу с участием 600 актёров и спецэффектами.

10 день

Гора Тяньмэнь, Небесные врата

Продолжаем наслаждаться природой Китая — на фуникулёре поднимемся к пещере Небесные врата (включён VIP-проход). Дорога невероятно красива: с одной стороны город Чжанцзяцзе, с другой — пики горы Тяньмэнь. В парке несколько маршрутов разной протяжённости — мы выберем один, а также прогуляемся по стеклянной тропе над обрывистыми склонами и спустимся по 999 ступеням лестницы.

После экскурсии — обед и свободное время. В 21:40 — вылет в Пекин.

11 день

Пекин: Запретный город Гугун, утка по-пекински на обед, Великая Китайская стена

Знакомство со столицей начнётся с посещения Запретного города Гугун, где вы узнаете много интересного о повседневности императоров. На обед Вас ждёт особенное блюдо — пекинская утка.

Потом отправимся к визитной карточке Поднебесной — Великой Китайской стене. Попробуем подняться на верхнюю башню участка Бадалин, откуда открываются великолепные виды на грандиозное сооружение и окружающие пейзажи.

12 день

До свидания, Китай

Проводим вас к аэропорту Пекина и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$2700
1-местное проживание$3150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды/ужины по программе
  • Внутренние перелёты (Шанхай - Гуйлинь, Чжанцзяцзе - Пекин)
  • Билет на поезд 2 класса (Гуйлинь - Фэнхуан)
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги опытных русскоговорящих гидов
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Сервисный сбор и налоги правительству
Что не входит в цену
  • Билеты в Шанхай и обратно в ваш город из Пекина
  • Питание вне программы
  • 1-местное проживание
  • Страховка
  • Чаевые водителям и гидам (обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, 8:50
Завершение: Аэропорт Пекина, 12:50
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
За более чем 20 лет работы в туризме наша команда прошла и разработала маршруты по 105 странам мира. Опыт организации сложных экспедиций, работа в труднодоступных регионах и глубокое понимание маршрутов


сделали нас одной из самых надёжных компаний в сфере авторского туризма. Каждый год мы создаём новые авторские туры — для путешественников, которые хотят увидеть мир в его настоящих красках и которые стремятся к подлинным впечатлениям. Мы открываем новые направления и собираем маршруты так, чтобы за одну поездку вы увидели максимум: без спешки, но и без пустых дней.

