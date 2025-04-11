В июле – туры в Шанхае

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Шанхае на русском языке, цены от $365. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
На машине
2 дня
2 отзыва
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$500 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
На машине
На гондоле
2 дня
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
7 мая в 08:00
8 мая в 08:00
$365 за человека
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
На машине
8 дней
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса
6 мая в 08:00
6 июн в 10:00
$2400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    11 апреля 2025
    К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
    Классная поездка с ночевой в горы. Добирались чуть меньше 3 часов на поезде. Далее автобус и фуникулер, все проходило быстро,
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    без задержек. Мы выбрали сложный маршрут, и он оказался действительно не простым, учтите! Ноги в конце первого дня гудели. Но оно того стоило, виды открывались шикарные, самые красивые в конце маршрута. Наша гид Нора была очень ответственная, позитивная и предупредительная. Очень понравилась! 👍 Гостиница в горах была новая и комфортная для сна.

    Классная поездка с ночевой в горы. Добирались чуть меньше 3 часов на поезде. Далее автобус и фуникулер, все проходило быстро, без задержекКлассная поездка с ночевой в горы. Добирались чуть меньше 3 часов на поезде. Далее автобус и фуникулер, все проходило быстро, без задержекКлассная поездка с ночевой в горы. Добирались чуть меньше 3 часов на поезде. Далее автобус и фуникулер, все проходило быстро, без задержекКлассная поездка с ночевой в горы. Добирались чуть меньше 3 часов на поезде. Далее автобус и фуникулер, все проходило быстро, без задержек
  • О
    Оксана
    21 июля 2024
    К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
    Действительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физ. нагрузку одновременно. Нас сопровождала
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    гид Ася. Весёлая, активная, с чувством юмора, хорошо говорит на русском яз. Старалась нашу поездку сделать максимально комфортной. Поезд домчал нас до Хуаншаня очень быстро. Подъем занял около трех часов, везде надёжные каменные ступени. К вечеру дошагали до отеля. Очень приличный с хорошим обслуживанием и удачной локаций. На следующий день немного пешком, потом спуск на фуникулере и заезд в деревню с аутентичными улочкам и домами. Нам все понравилось. Рекомендуем для любителей активных пеших путешествий.

    Действительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физДействительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физ

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «В июле»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
  2. Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
  3. От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
Сколько стоит тур в Шанхае в апреле 2025
Сейчас в Шанхае в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 365 до 2400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Шанхае (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В июле», 2 ⭐ отзыва, цены от $365. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь