К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$500 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
7 мая в 08:00
8 мая в 08:00
$365 за человека
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса
6 мая в 08:00
6 июн в 10:00
$2400 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия11 апреля 2025Классная поездка с ночевой в горы. Добирались чуть меньше 3 часов на поезде. Далее автобус и фуникулер, все проходило быстро,
- ООксана21 июля 2024Действительно побывали в Поднебесной. Горы Хуаншань завораживают своей красотой и живописностью. Получили настоящее удовольствие и физ. нагрузку одновременно. Нас сопровождала
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «В июле»
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