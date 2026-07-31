Мини-группа
до 6 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
8 авг в 10:00
$139 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня
Пройти вдоль дикого побережья, побывать в средневековом укреплении и рифовой пещере в скале
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
8 авг в 11:00
10 авг в 11:00
$135 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
Трансфер в знаменитый горный парк приключений со стеклянным мостом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Отлично провели время, узнали много нового! Дмитрий - приятный собеседник, рассказывал очень увлекательно)
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K
очень понравилась и экскурсия и гид! спасибо за замечательно проведанное время! все очень интересно и познавательно! много дельных советов по жизни и отдыху в городе! спасибо! однозначно рекомендую! как водитель очень аккуратный, машинка отличная!
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Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты и т. д., но
+3
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Н
Дмитрий реально интересный гид, интеллигентный, начитанный и не нудный. Отличные локации и подача материала. Рекомендуем.
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М
Большое спасибо Дмитрию за отлично проведенный день в Шэньчжэне!! Дмитрий встретил нас на комфортабельном автомобиле, рассказал об истории и развитии города, показал интересные и красивые места.
Однозначно рекомендую экскурсовода и данный маршрут!
Однозначно рекомендую экскурсовода и данный маршрут!
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С
Хороший парень, рекомендую
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Все отлично! Рекомендуем.
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Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
Остались прекрасные воспоминания.
Дмитрий нас встретил в аэропорту, и отвёз обратно, специально для нашей
Остались прекрасные воспоминания.
Дмитрий нас встретил в аэропорту, и отвёз обратно, специально для нашей
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А
Было всё классно. Провез, показал, рассказал о городе, прогулялись пешком. Рекомендую!
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Е
Рекомендую провести один день в Шэньчжэне с Дмитрием 😊 В течение всего времени перемещались на машине, посетили все запланированные места. Комфортная, спокойная прогулка без перегруза информацией. После экскурсии осталось только положительное впечатление о городе.
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Всего 17 отзывов в Шэньчжэни в категории "Групповые"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Групповые»
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Сейчас в Шэньчжэни в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 210. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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