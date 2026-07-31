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семьи из 5 человек взял в аренду микроавтобус без увеличения стоимости экскурсии, был с нами весь день, проводил прямо до контроля в аэропорту. Мы летели в Хишимин через Шэньчжэнь, специально взяли большую стыковку, чтобы выйти в город. Всё было идеально, спасибо огромное Дмитрию за экскурсию, рекомендую 🫶🫶🫶