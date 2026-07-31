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Групповые экскурсии Шэньчжэни

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Шэньчжэни на русском языке, цены от $135. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
На машине
5.5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
8 авг в 10:00
$139 за человека
Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня
На машине
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня
Пройти вдоль дикого побережья, побывать в средневековом укреплении и рифовой пещере в скале
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
8 авг в 11:00
10 авг в 11:00
$135 за человека
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
На машине
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
Трансфер в знаменитый горный парк приключений со стеклянным мостом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$210 за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Отлично провели время, узнали много нового! Дмитрий - приятный собеседник, рассказывал очень увлекательно)
Отлично провели время, узнали много нового! Дмитрий - приятный собеседник, рассказывал очень увлекательно)
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K
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
очень понравилась и экскурсия и гид! спасибо за замечательно проведанное время! все очень интересно и познавательно! много дельных советов по жизни и отдыху в городе! спасибо! однозначно рекомендую! как водитель очень аккуратный, машинка отличная!
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Наталья
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты и т. д., но
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гибкий подход в зависимости от запросов экскурсантов и погоды. Мы прошли и проехали через весь город, посмотрели все самое интересное. Спасибо Дмитрию за отличные фото и интересный день!

Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты+3
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
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Н
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Дмитрий реально интересный гид, интеллигентный, начитанный и не нудный. Отличные локации и подача материала. Рекомендуем.
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М
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Большое спасибо Дмитрию за отлично проведенный день в Шэньчжэне!! Дмитрий встретил нас на комфортабельном автомобиле, рассказал об истории и развитии города, показал интересные и красивые места.
Однозначно рекомендую экскурсовода и данный маршрут!
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С
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Хороший парень, рекомендую
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Дмитрий
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Все отлично! Рекомендуем.
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Ольга
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.

Остались прекрасные воспоминания.

Дмитрий нас встретил в аэропорту, и отвёз обратно, специально для нашей
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семьи из 5 человек взял в аренду микроавтобус без увеличения стоимости экскурсии, был с нами весь день, проводил прямо до контроля в аэропорту. Мы летели в Хишимин через Шэньчжэнь, специально взяли большую стыковку, чтобы выйти в город. Всё было идеально, спасибо огромное Дмитрию за экскурсию, рекомендую 🫶🫶🫶

Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
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А
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Было всё классно. Провез, показал, рассказал о городе, прогулялись пешком. Рекомендую!
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Е
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Рекомендую провести один день в Шэньчжэне с Дмитрием 😊 В течение всего времени перемещались на машине, посетили все запланированные места. Комфортная, спокойная прогулка без перегруза информацией. После экскурсии осталось только положительное впечатление о городе.
Рекомендую провести один день в Шэньчжэне с Дмитрием 😊 В течение всего времени перемещались на машине,
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Всего 17 отзывов в Шэньчжэни в категории "Групповые"

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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин;
  2. Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня;
  3. Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг.
Какие места ещё посмотреть в Шэньчжэни
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Хуацянбэй;
  2. Древний город Наньтоу;
  3. Парк «Лианхуашань»;
  4. Шэньчжэньский парк талантов;
  5. Набережная;
  6. Улица Дунмэнь.
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в августе 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 210. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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