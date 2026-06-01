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Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня

Пройти вдоль дикого побережья, побывать в средневековом укреплении и рифовой пещере в скале
Шэньчжэнь знаменит как город небоскрёбов и технологий. Но я приглашаю вас исследовать его захватывающее прошлое. В часе езды от центра мы полазаем по форпосту Южного Китая с 3 ярусами оборонительных башен. Вы услышите о пиратских набегах и опиумных войнах. Побываете в музее и гроте, где Стивен Чоу снимал «Русалку».
Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня
Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня
Крепость Дапэн и Грот Русалки: за пределами туристического Шэньчжэня

Описание экскурсии

Крепость Дапэн (1,5–2 ч)

  • Мы заглянем за каменные стены высотой до 8 м, преодолеем глубокий ров и пройдём через массивные ворота с бойницами. А внутри углубимся в лабиринт из жилых кварталов с резными карнизами, внутренними двориками и семейными алтарями
  • Осмотрим местный музей и чайные домики

Дорога вдоль моря (20–30 мин)

Попетляем по национальному парку «Дапэн» мимо кокосовых рощ, горных панорам и видов на бухты Южно-Китайского моря.

Набережная Янмэйкан (30–40 мин)
Прогуляемся по прибрежной тропе с небольшим подъёмом — вдоль скал, пальм и небольших скрытых бухт. По желанию преодолеем этот путь на платном автобусе за 10 минут.

Грот Русалки

Мы окажемся в рифовой пещере со сталактитами, где дно видно на глубине до 10 м.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу встречу вас в аэропорту или на вокзале
  • Маршрут включает подъём по крутой лестнице в скале
  • Обед — по желанию, не входит в стоимость

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
1 человек$135
2 человека$185
3 человека$261
4 человека$343
группа 5-6 человек (комфортный минивэн)$453
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 79 туристов
Я с радостью помогу вам открыть для себя этот удивительный мегаполис — от современных небоскрёбов до традиционных уголков с богатой историей. В Шэньчжэне есть и высокотехнологичные парки, и живописные природные
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зоны, и шумные рынки с неповторимым колоритом. Мои экскурсии — это не просто сухие факты, а интересные истории, полезные советы и, конечно, яркие впечатления! Готов показать вам настоящий Шэньчжэнь — динамичный, контрастный и полный сюрпризов. Давайте исследовать его вместе!

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