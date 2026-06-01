Шэньчжэнь знаменит как город небоскрёбов и технологий. Но я приглашаю вас исследовать его захватывающее прошлое. В часе езды от центра мы полазаем по форпосту Южного Китая с 3 ярусами оборонительных башен. Вы услышите о пиратских набегах и опиумных войнах. Побываете в музее и гроте, где Стивен Чоу снимал «Русалку».

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Описание экскурсии

Крепость Дапэн (1,5–2 ч)

Мы заглянем за каменные стены высотой до 8 м, преодолеем глубокий ров и пройдём через массивные ворота с бойницами. А внутри углубимся в лабиринт из жилых кварталов с резными карнизами, внутренними двориками и семейными алтарями

Осмотрим местный музей и чайные домики

Дорога вдоль моря (20–30 мин)

Попетляем по национальному парку «Дапэн» мимо кокосовых рощ, горных панорам и видов на бухты Южно-Китайского моря.

Набережная Янмэйкан (30–40 мин)

Прогуляемся по прибрежной тропе с небольшим подъёмом — вдоль скал, пальм и небольших скрытых бухт. По желанию преодолеем этот путь на платном автобусе за 10 минут.

Грот Русалки

Мы окажемся в рифовой пещере со сталактитами, где дно видно на глубине до 10 м.

Организационные детали