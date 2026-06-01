Шэньчжэнь знаменит как город небоскрёбов и технологий. Но я приглашаю вас исследовать его захватывающее прошлое. В часе езды от центра мы полазаем по форпосту Южного Китая с 3 ярусами оборонительных башен. Вы услышите о пиратских набегах и опиумных войнах. Побываете в музее и гроте, где Стивен Чоу снимал «Русалку».
Описание экскурсии
Крепость Дапэн (1,5–2 ч)
- Мы заглянем за каменные стены высотой до 8 м, преодолеем глубокий ров и пройдём через массивные ворота с бойницами. А внутри углубимся в лабиринт из жилых кварталов с резными карнизами, внутренними двориками и семейными алтарями
- Осмотрим местный музей и чайные домики
Дорога вдоль моря (20–30 мин)
Попетляем по национальному парку «Дапэн» мимо кокосовых рощ, горных панорам и видов на бухты Южно-Китайского моря.
Набережная Янмэйкан (30–40 мин)
Прогуляемся по прибрежной тропе с небольшим подъёмом — вдоль скал, пальм и небольших скрытых бухт. По желанию преодолеем этот путь на платном автобусе за 10 минут.
Грот Русалки
Мы окажемся в рифовой пещере со сталактитами, где дно видно на глубине до 10 м.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу встречу вас в аэропорту или на вокзале
- Маршрут включает подъём по крутой лестнице в скале
- Обед — по желанию, не входит в стоимость
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|1 человек
|$135
|2 человека
|$185
|3 человека
|$261
|4 человека
|$343
|группа 5-6 человек (комфортный минивэн)
|$453
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 79 туристов
Я с радостью помогу вам открыть для себя этот удивительный мегаполис — от современных небоскрёбов до традиционных уголков с богатой историей. В Шэньчжэне есть и высокотехнологичные парки, и живописные природные
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