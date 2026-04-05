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Это был потрясающий технологический тур по Шэньчжэню! Всего за 3 часа мы успели попробовать беспилотное вождение, посетить магазины с 3D-печатью
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Всего 3 отзыва в Шэньчжэни в категории "Шэньчжэньский парк талантов"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Шэньчжэньский парк талантов»
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