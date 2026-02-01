Индивидуальная
до 6 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой
26 фев в 10:00
27 фев в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой разный Шэньчжэнь: рынок электроники, старая улица и пограничный порт
Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места
Начало: У рынка электроники Huaqiangbei
Завтра в 13:00
5 фев в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
5 фев в 09:30
6 фев в 09:30
от $465 за человека
