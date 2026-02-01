Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая
6 фев в 10:00
7 фев в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
Завтра в 09:30
6 фев в 09:30
от $465 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
6 фев в 10:00
$80 за человека
