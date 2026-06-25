Мини-группа
до 6 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
$135 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая
25 июл в 10:00
27 июл в 10:00
от $298 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Шэньчжэнь от А до Я: от рыбацкой деревни до мегаполиса за 45 лет
Увидеть город, где прошлое и будущее существуют одновременно
Завтра в 15:30
24 июл в 10:00
от $255 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
рекомендую, весь день, очень интересно
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K
очень понравилась и экскурсия и гид! спасибо за замечательно проведанное время! все очень интересно и познавательно! много дельных советов по жизни и отдыху в городе! спасибо! однозначно рекомендую! как водитель очень аккуратный, машинка отличная!
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Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты и т. д., но
+3
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С
Прекрасная экскурсия и замечательный гид Полина!
Мне все понравилось!
Мне все понравилось!
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Н
Дмитрий реально интересный гид, интеллигентный, начитанный и не нудный. Отличные локации и подача материала. Рекомендуем.
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М
Большое спасибо Дмитрию за отлично проведенный день в Шэньчжэне!! Дмитрий встретил нас на комфортабельном автомобиле, рассказал об истории и развитии города, показал интересные и красивые места.
Однозначно рекомендую экскурсовода и данный маршрут!
Однозначно рекомендую экскурсовода и данный маршрут!
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С
Хороший парень, рекомендую
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Все отлично! Рекомендуем.
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Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
Остались прекрасные воспоминания.
Дмитрий нас встретил в аэропорту, и отвёз обратно, специально для нашей
Остались прекрасные воспоминания.
Дмитрий нас встретил в аэропорту, и отвёз обратно, специально для нашей
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Д
Отличная экскурсия, экскурсовод Полина умничка, показывала, рассказывала, отвечала на все вопросы про Китай.
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Всего 18 отзывов в Шэньчжэни в категории "Древний город Наньтоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Древний город Наньтоу»
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Сейчас в Шэньчжэни в категории "Древний город Наньтоу" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 298. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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