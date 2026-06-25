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Древний город Наньтоу – экскурсии в Шэньчжэни

Найдено 3 экскурсии в категории «Древний город Наньтоу» в Шэньчжэни на русском языке, цены от $135. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
На машине
5.5 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
$135 за человека
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Изучить прошлое, настоящее и будущее технологической столицы Китая
25 июл в 10:00
27 июл в 10:00
от $298 за всё до 3 чел.
Шэньчжэнь от А до Я: от рыбацкой деревни до мегаполиса за 45 лет
На машине
5 часов
Индивидуальная
Шэньчжэнь от А до Я: от рыбацкой деревни до мегаполиса за 45 лет
Увидеть город, где прошлое и будущее существуют одновременно
Завтра в 15:30
24 июл в 10:00
от $255 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
рекомендую, весь день, очень интересно
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K
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
очень понравилась и экскурсия и гид! спасибо за замечательно проведанное время! все очень интересно и познавательно! много дельных советов по жизни и отдыху в городе! спасибо! однозначно рекомендую! как водитель очень аккуратный, машинка отличная!
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Наталья
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты и т. д., но
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гибкий подход в зависимости от запросов экскурсантов и погоды. Мы прошли и проехали через весь город, посмотрели все самое интересное. Спасибо Дмитрию за отличные фото и интересный день!

Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты+3
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
Отличное знакомство с городом! У Дмитрия тщательно продуманый маршрут с точки зрения организационных вопросов: парковки, маршруты
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С
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Прекрасная экскурсия и замечательный гид Полина!
Мне все понравилось!
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Н
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Дмитрий реально интересный гид, интеллигентный, начитанный и не нудный. Отличные локации и подача материала. Рекомендуем.
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М
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Большое спасибо Дмитрию за отлично проведенный день в Шэньчжэне!! Дмитрий встретил нас на комфортабельном автомобиле, рассказал об истории и развитии города, показал интересные и красивые места.
Однозначно рекомендую экскурсовода и данный маршрут!
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С
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Хороший парень, рекомендую
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Дмитрий
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Все отлично! Рекомендуем.
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Ольга
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.

Остались прекрасные воспоминания.

Дмитрий нас встретил в аэропорту, и отвёз обратно, специально для нашей
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семьи из 5 человек взял в аренду микроавтобус без увеличения стоимости экскурсии, был с нами весь день, проводил прямо до контроля в аэропорту. Мы летели в Хишимин через Шэньчжэнь, специально взяли большую стыковку, чтобы выйти в город. Всё было идеально, спасибо огромное Дмитрию за экскурсию, рекомендую 🫶🫶🫶

Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
Дмитрий, спасибо большое, что показали на город Шэньчжэнь.
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Д
Контрасты Шэньчжэня: история и инновации
Отличная экскурсия, экскурсовод Полина умничка, показывала, рассказывала, отвечала на все вопросы про Китай.
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Всего 18 отзывов в Шэньчжэни в категории "Древний город Наньтоу"

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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Древний город Наньтоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин;
  2. Контрасты Шэньчжэня: история и инновации;
  3. Шэньчжэнь от А до Я: от рыбацкой деревни до мегаполиса за 45 лет.
Какие места ещё посмотреть в Шэньчжэни
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хуацянбэй;
  2. Древний город Наньтоу;
  3. Парк «Лианхуашань»;
  4. Шэньчжэньский парк талантов;
  5. Набережная;
  6. Улица Дунмэнь.
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в июле 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "Древний город Наньтоу" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 298. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Древний город Наньтоу», 18 ⭐ отзывов, цены от $135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь