Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот
Быстро, безопасно, бюджетно - начать или закончить путешествие с максимальным комфортом
Начало: В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня
«Стоимость указана за трансфер в одну сторону в дневное время на автомобиле класса стандарт»
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от $59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Шэньчжэне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
от $68 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Шэньчжэня - в экопарк над ущельем Гулонг
Трансфер в знаменитый горный парк приключений со стеклянным мостом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
8 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
K
супер, все вовремя и точно! все время на связи. плюс дал рекомендации по сим карте и иные полезные советы по пребыванию! машинка отличная. отслеживают если рейс задерживается. супер сервис! спасибо, однозначно рекомендую!
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М
Отличный сервис. В аэропорт доставили быстро и с комфортом.
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А
В аэропорту меня встретили с табличкой, до самой поездки всегда был на связи и помогал с вопросами. В общем остался доволен — водитель вежливый, машина чистая и удобная, водил аккуратно и маршруты знал отлично.
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Всего 3 отзыва в Шэньчжэни в категории "Трансфер"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Трансфер»
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Сейчас в Шэньчжэни в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 210. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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