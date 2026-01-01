Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Шэньчжэни на русском языке, цены от $235. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 часов Индивидуальная до 12 чел. Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка Прогуляться по колоритному городку и исследовать местную народную культуру (билеты включены) «Музей Фениксовой долины — региональная культура и народные традиции (~1 ч)Вы изучите экспозиции, посвящённые культуре, традициям и природному ландшафту района Ганкэн» от $355 за всё до 12 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер Начало: Около станции метро «Шуйвань» от $235 за всё до 10 чел. На машине 10 часов Индивидуальная Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами Один день в городе, где уже живёт будущее «10:00-11:00 — Музей науки и технологий района Гуанмин» от $465 за человека Другие экскурсии Шэньчжэни

