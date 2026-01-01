Индивидуальная
до 12 чел.
Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка
Прогуляться по колоритному городку и исследовать местную народную культуру (билеты включены)
«Музей Фениксовой долины — региональная культура и народные традиции (~1 ч)Вы изучите экспозиции, посвящённые культуре, традициям и природному ландшафту района Ганкэн»
Завтра в 09:00
31 янв в 09:00
от $355 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер
Начало: Около станции метро «Шуйвань»
Завтра в 10:00
31 янв в 10:00
от $235 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
«10:00-11:00 — Музей науки и технологий района Гуанмин»
Завтра в 09:30
31 янв в 09:30
от $465 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в январе 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 235 до 465.
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», цены от $235. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март