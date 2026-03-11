Вы увидите технологии, которые уже работают здесь и сейчас. Побываете в удивительном научном музее, попробуете управлять дроном DJI и заглянете в сердце мировой электронной индустрии — на крупнейший рынок электроники. А ещё выпьете кофе, который доставит вам дрон с воздуха.

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Описание экскурсии

10:00-11:00 — Музей науки и технологий района Гуанмин

Вы посетите один из самых впечатляющих научных музеев Китая, который рассказывает об искусственном интеллекте, биотехнологиях и многом другом. Увидите интерактивные экспозиции и иммерсивные зоны обучения.

12:00-13:00 — флагманский магазин DJI и дрон-опыт

Познакомитесь с последними разработками DJI. Поймёте, как дроны используются в кино, сельском хозяйстве и спасательных операциях. И попробуете управлять аппаратом в безопасной зоне полётов.

14:00-15:00 — станция Гансябэй «Глаз метро»

Побываете на одной из самых фотогеничных и концептуальных станций метро Китая. Узнаете, как транспортная инфраструктура в Шэньчжэне становится частью городского искусства и современной идентичности.

15:30-16:30 — рынок электроники Хуачянбэй

Прогуляетесь по павильонам с товарами — от комплектующих для дронов до робототехники. Гид расскажет про стартап-культуру Шэньчжэня.

17:00-18:00 — закат на горе Ляньхуа и доставка напитка дроном

Подниметесь на одну из лучших смотровых площадок города, чтобы увидеть Шэньчжэнь с высоты. На фоне заката и небоскрёбов дрон принесёт вам кофе или чай.

Организационные детали