Технологии Шэньчжэня, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
Вы увидите технологии, которые уже работают здесь и сейчас.
Побываете в удивительном научном музее, попробуете управлять дроном DJI и заглянете в сердце мировой электронной индустрии — на крупнейший рынок электроники. А ещё выпьете кофе, который доставит вам дрон с воздуха.
10:00-11:00 — Музей науки и технологий района Гуанмин
Вы посетите один из самых впечатляющих научных музеев Китая, который рассказывает об искусственном интеллекте, биотехнологиях и многом другом. Увидите интерактивные экспозиции и иммерсивные зоны обучения.
12:00-13:00 — флагманский магазин DJI и дрон-опыт
Познакомитесь с последними разработками DJI. Поймёте, как дроны используются в кино, сельском хозяйстве и спасательных операциях. И попробуете управлять аппаратом в безопасной зоне полётов.
14:00-15:00 — станция Гансябэй «Глаз метро»
Побываете на одной из самых фотогеничных и концептуальных станций метро Китая. Узнаете, как транспортная инфраструктура в Шэньчжэне становится частью городского искусства и современной идентичности.
15:30-16:30 — рынок электроники Хуачянбэй
Прогуляетесь по павильонам с товарами — от комплектующих для дронов до робототехники. Гид расскажет про стартап-культуру Шэньчжэня.
17:00-18:00 — закат на горе Ляньхуа и доставка напитка дроном
Подниметесь на одну из лучших смотровых площадок города, чтобы увидеть Шэньчжэнь с высоты. На фоне заката и небоскрёбов дрон принесёт вам кофе или чай.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на такси для 1–3 чел. и частном автомобиле для групп от 4 чел.
В стоимость включены трансфер, все билеты, один перекус и напиток
Дополнительно оплачивается обед
Обратите внимание: музей науки и технологий не работает по понедельникам. В этом случае гид предложит альтернативные варианты в соответствии с вашими предпочтениями
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 730 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Николай
Шикарно провели время на стыковке в Шэньчжэне! Экскурсоводу Зое спасибо! Как ни странно, сам «музей науки и техники» (или как правильно?) понравился, но можно было в него и не ехать)) читать дальшеуменьшить
- там можно провести день, детям нравятся многие интерактивные игры, но в Москве подобное есть, а время в итоге захотелось потратить еще как-то в этом другом интересном городе) Зоя отвезла в старый квартал, где много китайских туристов и почти совсем нет европейцев - вот там прям восторг от колорита, вкусной еды (и стритфуд и ресторанчики), дегустации экзотических фруктовых наливок. Пообедали очень вкусно в замечательном ресторане, заодно все отдохнули. Вечер провели в «манхэттене» Шэньчжэня. Все очень и очень понравилось. По пути получили огромное количество ответов на обычные вопросы про быт, жизнь, учебу и тд, развеилось множество стереотипов! Спасибо огромное!
+3
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! Мы очень рады, что вы отлично провели время во время стыковки в Шэньчжэне читать дальшеуменьшить
и смогли увидеть город с разных сторон. Особенно приятно, что старый квартал, местная кухня и атмосфера произвели на вас такое сильное впечатление. Зое будет очень приятно услышать ваши слова благодарности — она обязательно оценит! Здорово, что экскурсия получилась не только интересной, но и помогла лучше понять жизнь в Китае. Будем рады видеть вас снова и открыть для вас ещё больше удивительных мест!
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С
Савельева
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Зое! Зоя замечательный экскурсовод, заряжающий своими знаниями и позитивом. С перекрасными знаниями русского языка. У нас состоялась "живая" экскурсия. При встрече, Зоя внимательно выслушала читать дальшеуменьшить
все пожелания и внесла изменения в программу экскурсии по итересам каждого участника. Благодаря Зое,мы побывали даже на тест-драйве новых автомабилей. Однозначно рекомендую всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с городом и его историей!
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М
Максим
Шэньчжэнь поразил нас своей технологической продвинутостью. В Музее науки и технологий было много интересных экспозиций о том, как современные технологии интегрируются в повседневную жизнь - это было очень увлекательно. Мы читать дальшеуменьшить
даже попробовали необычный кофе с распознаванием лица! А тестовый полёт дрона в фирменном магазине DJI стал по-настоящему познавательным опытом. Самым ярким моментом дня стала доставка еды дроном в Парке талантов - мы заказали McDonald’s, и он прибыл всего за 30 минут. Это был уникальный и запоминающийся опыт. Очень рекомендуем!
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А
Александр
Интересная экскурсия. Экскурсовод хорошо говорит по русски, по городу перемещались на такси, включено в стоимость экскурсии. Очень интересно, всем рекомендую!
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Мы рады, что экскурсия показалась вам интересной и комфортной. Спасибо за рекомендацию — будем рады видеть вас снова!
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