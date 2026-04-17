Эта прогулка — возможность увидеть Шэньчжэнь без спешки и суеты. Вы пройдёте по району Шэкoу, где соседствуют старинные здания и современные общественные пространства, почувствуете ритм прибрежной жизни и подниметесь на борт круизного корабля «Минхуа». А если прогулка придётся на вечер, финалом станет музыкальный фонтан на набережной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Улица Шэкoу

Маршрут начинается в аутентичном квартале с семейными кафе и кондитерскими. Здесь готовят кантонские десерты и рис в глиняных горшках. По пути от порта к современному городу мы проследим повседневную жизнь района и его историю. А в качестве комплимента — порция местной уличной еды на ваш выбор.

Центр культуры и искусства Sea World

Минималистичный культурный центр и прибрежное пространство отлично подходят для неспешной прогулки и отдыха у воды. Вечером район особенно выразителен благодаря отражению огней.

Круизный корабль «Минхуа»

Исторический лайнер, бывший французский океанский корабль, в 1980-х стал символом развития Шэкoу. Сегодня «Минхуа» — многофункциональное пространство с ресторанами, отелем и зонами отдыха, сохранившее морской характер.

Музыкальный фонтан Sea World (по желанию)

Если экскурсия запланирована на вечер, её завершением станет музыкальный фонтан с подсветкой.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Что включено в цену

Посещение архитектурного центра Sea World Culture & Arts

Вход на борт исторического круизного корабля «Минхуа»

1 порция местной закуски и 1 напиток

Оплачивается отдельно