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Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа

Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер
Эта прогулка — возможность увидеть Шэньчжэнь без спешки и суеты.

Вы пройдёте по району Шэкoу, где соседствуют старинные здания и современные общественные пространства, почувствуете ритм прибрежной жизни и подниметесь на борт круизного корабля «Минхуа». А если прогулка придётся на вечер, финалом станет музыкальный фонтан на набережной.
5
1 отзыв
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа

Описание экскурсии

Улица Шэкoу

Маршрут начинается в аутентичном квартале с семейными кафе и кондитерскими. Здесь готовят кантонские десерты и рис в глиняных горшках. По пути от порта к современному городу мы проследим повседневную жизнь района и его историю. А в качестве комплимента — порция местной уличной еды на ваш выбор.

Центр культуры и искусства Sea World

Минималистичный культурный центр и прибрежное пространство отлично подходят для неспешной прогулки и отдыха у воды. Вечером район особенно выразителен благодаря отражению огней.

Круизный корабль «Минхуа»

Исторический лайнер, бывший французский океанский корабль, в 1980-х стал символом развития Шэкoу. Сегодня «Минхуа» — многофункциональное пространство с ресторанами, отелем и зонами отдыха, сохранившее морской характер.

Музыкальный фонтан Sea World (по желанию)

Если экскурсия запланирована на вечер, её завершением станет музыкальный фонтан с подсветкой.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Что включено в цену

  • Посещение архитектурного центра Sea World Culture & Arts
  • Вход на борт исторического круизного корабля «Минхуа»
  • 1 порция местной закуски и 1 напиток

Оплачивается отдельно

  • Полноценный ужин
  • Чаевые гиду (по вашему желанию)
  • Личные расходы и покупки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Шуйвань»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 703 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
Elena
Интересная экскурсия! Очень хороший гид Яна - прекрасная эрудиция, свободный русский язык и отличное знание истории и традиций! Спасибо большое!
Лесли
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Нам очень приятно, что экскурсия была для вас интересной, а работа Яны оставила такие хорошие впечатления. Обязательно передадим ей ваши слова благодарности!
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