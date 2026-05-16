Эта встреча — про внимание к деталям, внутреннюю гармонию и эстетику китайских традиций.
Вы погрузитесь в чайную церемонию и научитесь чувствовать характер чая — от первых нот до долгого послевкусия.
А затем вас ждёт практический мастер-класс, где вы создадите собственный бальзам — натуральный и ароматный.
Описание мастер-класса
Чайная церемония (около 2 часов)
- Вы познакомитесь с тысячелетней историей китайского чая. Профессиональный мастер расскажет о развитии чайных традиций в разные эпохи.
- Выберете один из трёх классических видов: зрелый пуэр, улун или каменный чай.
- Увидите традиционный процесс заваривания и узнаете ключевые техники: контроль температуры воды и пробуждение листьев.
- Научитесь оценивать аромат, вкус и послевкусие чая.
- Узнаете, как меняется напиток при повторном заваривании.
- Получите практические советы по приготовлению чая дома.
Мастер-класс по созданию традиционного бальзама с османтусом (около 1 часа)
- Мастер расскажет о символике османтуса в китайской культуре и традициях создания натуральных бальзамов.
- Вы познакомитесь с ингредиентами и принципами бережного нагрева.
- Приготовите собственный бальзам и почувствуете мягкий аромат османтуса и расслабляющую атмосферу.
- Заберёте с собой готовое средство в удобном формате.
Организационные детали
- Между локациями вы будете передвигаться на такси.
- Дополнительных расходов нет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Фумин»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шэньчжэни
Провёл экскурсии для 542 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
