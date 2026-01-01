Индивидуальная
до 10 чел.
Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне
Не потеряться в восхитительно хаотичном мире трендов и отыскать ту самую вещицу
Начало: У метро «Наньоу»
21 янв в 11:00
22 янв в 11:00
от $255 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа
Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер
Начало: Около станции метро «Шуйвань»
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от $235 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Чайная церемония и мастер-класс по изготовлению бальзама с османтусом - в Шэньчжэне
Знакомство с китайской культурой через вкус, аромат и ручную работу
Начало: У станции метро «Фумин»
Завтра в 16:30
21 янв в 09:00
от $345 за всё до 12 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «От метро»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в январе 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 235 до 345.
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «От метро», цены от $235. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март