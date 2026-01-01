Найдено 3 экскурсии в категории « От метро » в Шэньчжэни на русском языке, цены от $235. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Рынок модной одежды Нанью в Шэньчжэне Не потеряться в восхитительно хаотичном мире трендов и отыскать ту самую вещицу Начало: У метро «Наньоу» от $255 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер Начало: Около станции метро «Шуйвань» от $235 за всё до 10 чел. 3 часа Индивидуальная до 12 чел. Чайная церемония и мастер-класс по изготовлению бальзама с османтусом - в Шэньчжэне Знакомство с китайской культурой через вкус, аромат и ручную работу Начало: У станции метро «Фумин» от $345 за всё до 12 чел. Другие экскурсии Шэньчжэни

