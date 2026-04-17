Мини-группа
до 6 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:00
5 июл в 10:00
$135 за человека
Билеты
Из Шэньчжэня - в Ганкэн, старинное поселение народа хакка
Прогуляться по колоритному городку и исследовать местную народную культуру (билеты включены)
5 июл в 09:00
6 июл в 09:00
от $370 за билет
Индивидуальная
до 12 чел.
Чайная церемония и создание бальзама с османтусом - в Шэньчжэне
Знакомство с китайской культурой через вкус, аромат и ручную работу
Начало: У станции метро «Фумин»
Завтра в 11:30
5 июл в 09:00
от $345 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Очень симпатичное место! Живописные улочки, интересные мастер-классы. вкусная уличная еда. Лучше ехать вечером, когда зажигаются уличные фонарики.
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Всего 15 отзывов в Шэньчжэни в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Развлечения»
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Сейчас в Шэньчжэни в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 370. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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