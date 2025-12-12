Индивидуальная
до 10 чел.
Такой разный Шэньчжэнь: рынок электроники, старая улица и пограничный порт
Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места
Начало: У рынка электроники Huaqiangbei
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будущее уже в Шэньчжэне
Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить
Начало: У банка China Merchants
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот
Быстро, безопасно, бюджетно - начать или закончить путешествие с максимальным комфортом
Начало: В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:00
$59 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Для иностранцев»
