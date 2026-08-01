Индивидуальная
до 4 чел.
Терракотовая армия, древняя стена Сианя и банкет эпохи Тан
История, археология и гастрономия - в одном маршруте на Mercedes бизнес-класса
3 авг в 19:00
4 авг в 00:30
от $465 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Китайский театр теней: мастер-класс по сборке куклы в Сиане
С просмотром короткого представления и созданием собственного
Начало: У станции метро Yongningmen
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
$255 за человека
Билеты
Вечерний Сиань: два древних шоу в особняке и соборная мечеть
Прогуляться по главной пешеходной улице, увидеть театр теней и послушать народную оперу Хуаинь
Начало: У Барабанной башни
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от $200 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Развлечения»
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