Сиань — единственный город страны, где можно побывать в нескольких эпохах за один день. Вы увидите древнюю (первую) столицу объединенного Китая. Затем из династии Цинь мы перенесёмся во времена Золотого века — династии Тан. Затронем тему величия и изоляции Китая в период династии Мин. И наконец — окунёмся в жизнь современного мегаполиса.
Описание экскурсии
- 15:30–16:30 — Колокольная и Барабанная башни, символы времени древнего Китая
- 16:30–17:00 — Мусульманский квартал, символ многовекового культурного обмена, этнического разнообразия и гармоничного сосуществования в китайской цивилизации
- 17:00–18:00 — Городская стена Сианя, символ силы, порядка, устойчивости и инженерного мастерства
- 18:00–19:00 — Большая пагода диких гусей, символ духовного стремления, культурного обмена и глубокой интеграции буддизма в местную культуру
- 19:00–20:00 — Танский культурный квартал, символ монументальной репрезентации китайской цивилизации
На экскурсии с китаеведом:
- вы поймёте, как Сиань стал началом Великого шёлкового пути и крупнейшей столицей мира во времена династии Тан
- разберётесь, почему город считают колыбелью китайской цивилизации, и оцените её масштабы
Организационные детали
- По запросу мы проведём экскурсию на автомобиле — подробности в переписке
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе на гида:
— Колокольная башня: 30 юаней (~$4) за чел.
— Барабанная башня: 30 юаней (~$4) за чел.
— Городская cтена: 120 юаней (~$17) за чел.
— Большая Пагода Диких Гусей: 30 юаней (~$4) за человека.
- Обед или ужин — по желанию, по меню, в среднем 20–50 юаней ($3–7,5) на чел.
- С вами будет один из гидов нашей профессиональной команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Сиани
Я человек, для которого Китай стал домом и страстью. Живу в Сиане с 2015 года, прекрасно знаю город и раскрою вам не только парадные фасады, но и самые сокровенные истории,
Е
Мне везёт с гидами! Артем оказался и знатоком города, и истории Китая с древних времён, и главное - интересным собеседником. Я был после долгого перелета почти без сна, но пока
Р
Не смотря на дождливую погоду Артем провел отличную экскурсию, все согласно предварительных договоренностей. Благодарю и удачи!
А
Просто Лучший!
