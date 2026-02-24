Раскрывая тайны древнего Сианя - колыбели китайской цивилизации

Познакомиться с городом, который сегодня называют китайской Кремниевой долиной
Сиань — единственный город страны, где можно побывать в нескольких эпохах за один день. Вы увидите древнюю (первую) столицу объединенного Китая. Затем из династии Цинь мы перенесёмся во времена Золотого века — династии Тан. Затронем тему величия и изоляции Китая в период династии Мин. И наконец — окунёмся в жизнь современного мегаполиса.
Описание экскурсии

  • 15:30–16:30 — Колокольная и Барабанная башни, символы времени древнего Китая
  • 16:30–17:00 — Мусульманский квартал, символ многовекового культурного обмена, этнического разнообразия и гармоничного сосуществования в китайской цивилизации
  • 17:00–18:00 — Городская стена Сианя, символ силы, порядка, устойчивости и инженерного мастерства
  • 18:00–19:00 — Большая пагода диких гусей, символ духовного стремления, культурного обмена и глубокой интеграции буддизма в местную культуру
  • 19:00–20:00 — Танский культурный квартал, символ монументальной репрезентации китайской цивилизации

На экскурсии с китаеведом:

  • вы поймёте, как Сиань стал началом Великого шёлкового пути и крупнейшей столицей мира во времена династии Тан
  • разберётесь, почему город считают колыбелью китайской цивилизации, и оцените её масштабы
  • и многое другое

Организационные детали

  • По запросу мы проведём экскурсию на автомобиле — подробности в переписке
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе на гида:
    — Колокольная башня: 30 юаней (~$4) за чел.
    — Барабанная башня: 30 юаней (~$4) за чел.
    — Городская cтена: 120 юаней (~$17) за чел.
    — Большая Пагода Диких Гусей: 30 юаней (~$4) за человека.
  • Обед или ужин — по желанию, по меню, в среднем 20–50 юаней ($3–7,5) на чел.
  • С вами будет один из гидов нашей профессиональной команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я человек, для которого Китай стал домом и страстью. Живу в Сиане с 2015 года, прекрасно знаю город и раскрою вам не только парадные фасады, но и самые сокровенные истории,
легенды и места, о которых не пишут в путеводителях. Хотите увидеть настоящий Китай без языковых барьеров и сложностей? Моя профессиональная команда — ваш идеальный проводник! Мы организуем для Вас путешествие мечты по любому маршруту: от многодневного приключения по стране до яркой однодневной поездки. Мы делаем всё: встречаем в аэропорту, консультируем по вопросам бронирования отеля и покупки билетов, показываем скрытые жемчужины и раскрываем истории великой цивилизации. Просто скажите, что вас интересует, — мы спланируем и реализуем, чтобы ваша поездка стала по-настоящему незабываемой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Мне везёт с гидами! Артем оказался и знатоком города, и истории Китая с древних времён, и главное - интересным собеседником. Я был после долгого перелета почти без сна, но пока
мы бродили по мусульманскому кварталу, шли мимо барабанной и колокольной башни, гуляли по стене, видя по одну сторону старый город, по другую высоченные новостройки, я забывал об усталости, и впитывал атмосферу города, приправленную интересным рассказом гида. Спасибо, Артём, и до новых встреч!

Р
Не смотря на дождливую погоду Артем провел отличную экскурсию, все согласно предварительных договоренностей. Благодарю и удачи!
А
Просто Лучший!
