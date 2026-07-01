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Провели экскурсии для 31 туриста

читать дальше уменьшить легенды и места, о которых не пишут в путеводителях. Хотите увидеть настоящий Китай без языковых барьеров и сложностей? Моя профессиональная команда — ваш идеальный проводник! Мы организуем для вас путешествие мечты по любому маршруту: от многодневного приключения по стране до яркой однодневной поездки.

Я человек, для которого Китай стал домом и страстью. Живу в Сиане с 2015 года, прекрасно знаю город и раскрою вам не только парадные фасады, но и самые сокровенные истории,