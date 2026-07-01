Императорские источники древнего Сианя (Хуацинчи) в предгорьях Лишань — одно из самых посещаемых мест в Китае. Роскошный комплекс у подножья горы более 3000 лет был любимой резиденцией правителей.
Здесь переплелись тысячелетняя культура термальных вод и два ключевых исторических события — любовная драма эпохи Тан и политический перелом 20 века.
Здесь переплелись тысячелетняя культура термальных вод и два ключевых исторических события — любовная драма эпохи Тан и политический перелом 20 века.
Описание экскурсии
Посещение императорских источников Хуацинчи и увлекательное путешествие через несколько эпох китайской истории.
Мы обсудим три обширных темы:
- технологию и культуру термальных купален древности
- реальную историю любви императора и его наложницы
- политический перелом 20 века — Сианьский инцидент
Организационные детали
- До места встречи вы добираетесь самостоятельно. Путь в 30 км от центра Сианя займет 1 час. Приехать можно на общественном транспорте: такси — 100–150 юаней ($15–20) в одну сторону, метро — 10 юаней ($1,5) за чел. в одну сторону.
- За доплату можем организовать трансфер (расчет по километражу) — детали в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты (в том числе для гида) — 120 юаней ($17) за чел.
- Обед (по желанию), средний чек — 20–50 юаней ($3–8)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 31 туриста
Я человек, для которого Китай стал домом и страстью. Живу в Сиане с 2015 года, прекрасно знаю город и раскрою вам не только парадные фасады, но и самые сокровенные истории,
Входит в следующие категории Сиани
Похожие экскурсии на «Дворцовые тайны и горные вершины древнего Сианя»
Индивидуальная
до 6 чел.
Сиань, его старые улочки и современная городская культура
Узнать главное об истории Китая и удивиться его разнообразию - на прогулке с местной жительницей
Начало: По договорённости
Завтра в 13:00
18 июл в 10:00
от $200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания в пределах города. Возм...
27 июл в 08:00
28 июл в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Раскрывая тайны древнего Сианя - колыбели китайской цивилизации
Познакомиться с городом, который сегодня называют китайской Кремниевой долиной
Начало: На ресепшене вашей гостиницы
Завтра в 15:00
18 июл в 15:00
от $190 за всё до 3 чел.
от $198 за экскурсию