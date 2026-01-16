Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
«Мусульманская мечеть — 25 юаней за чел»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
«А также оцените Великую мечеть — одну из старейших и крупнейших в Китае»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Откройте для себя Сиань - город, где прошлое и будущее сливаются. Погрузитесь в атмосферу древних империй и современного Китая
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
«Большая мечеть Сианя (30 минут)»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
от $410 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 января 2026Хотим выразить огромную благодарность Алине за незабываемые экскурсии по городу Сиань и посещение Терракотовой армии! Это была не просто «галочка»
- ММарина9 января 2026Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали. Еще раз поняли для
- ЕЕлена7 января 2026Всем добрый день, если бы мы могли поставить 10 - легко бы это сделали. Алина прекрасный экскурсовод - нам очень
- ННаталия7 января 2026Огромная благодарность за экскурсию! Встретились с Алиной у отеля в назначенное время. Она ответила на все вопросы по поводу города
- ККсения5 января 2026Арсалан, большое спасибо за экскурсии. Все прошло чудесно. Помимо этого Арсалан еще помог в других организационных вопросах.
- ГГалина3 января 2026Главная проблема, что вместо экскурсовода Алины к нам пришел милый мальчик-студент. Мы с ним прекрасно поболтали о нюансах жизни в
- ААндрей2 января 2026Отличная экскурсия. Рекомендую
- ДДенис30 декабря 2025Алина супер гид!
Встретила у отеля в назначенное время, учла все пожелания по транспорту. Ответила на все вопросы по поводу города
- ДДенис30 декабря 2025Хороший набор достопримечательностей, везде понемногу прошлись, узнали основные моменты. Советую начинать маршрут с пагоды диких гусей, так как работает всего
- ККирилл26 декабря 2025Экскурсия была насыщенной, интересной и познавательной. Гид поделился увлекательными фактами и легендами, а также помог почувствовать атмосферу древнего Китая. Особенно
Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Какие места ещё посмотреть в Сиани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Сиани в январе 2026
Сейчас в Сиани в категории "Святые места" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 190 до 430. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2026 год по теме «Святые места», 152 ⭐ отзыва, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март