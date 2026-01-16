Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Сиани

Найдено 8 экскурсий в категории «Святые места» в Сиани на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Пешая
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
21 янв в 09:00
22 янв в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Пешая
5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
«Мусульманская мечеть — 25 юаней за чел»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
«А также оцените Великую мечеть — одну из старейших и крупнейших в Китае»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
На машине
6 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиань и его Терракотовая армия
Погулять по крепостной стене и посетить известный на весь мир музей терракотовой армии за 1 день
Начало: В центре города
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам императоров и шёлковых караванов в Сиане
Откройте для себя Сиань - город, где прошлое и будущее сливаются. Погрузитесь в атмосферу древних империй и современного Китая
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
На машине
8 часов
Индивидуальная
Сиань: улочки, вкусы и древние ремёсла
Прогуляться по городу, где прошлое живёт в настоящем
Начало: В пределах Второй кольцевой дороги Сианя
«Большая мечеть Сианя (30 минут)»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
от $410 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 января 2026
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Хотим выразить огромную благодарность Алине за незабываемые экскурсии по городу Сиань и посещение Терракотовой армии! Это была не просто «галочка»
    читать дальше

    в списке достопримечательностей, а настоящее интеллектуальное и культурное путешествие.
    Алина рассказывала не просто сухие факты и даты, а создавала целостную картину эпохи Цинь Шихуанди. Отвечала на все вопросы легко и подробно, видно, что человек живет этой темой. При этом экскурсия не была лекцией, у Алины отличное чувство юмора — она умело разбавляла серьезный исторический рассказ забавными историями.
    Отдельно хочу отметить прекрасную организацию: никакой суеты, все четко, логично и самое главное - с заботой. Мы остались в полном восторге.
    Рекомендуем без малейших колебаний.

  • М
    Марина
    9 января 2026
    Мусульманский квартал + городская стена Сианя
    Алина это находка для туриста. Мы круто, с интересом, с пользой провели время. Очень многое узнали. Еще раз поняли для
    читать дальше

    себя что лучшие гиды - это русские гиды. Замечательный крутой яркий интересный маршрут. Все продумано до мелочей. Очень давольно и счастливы знакомству.

  • Е
    Елена
    7 января 2026
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Всем добрый день, если бы мы могли поставить 10 - легко бы это сделали. Алина прекрасный экскурсовод - нам очень
    читать дальше

    и очень и очень понравилось: правильно расставленные акценты с погружениями в культуру страны и ее обычаи, владение материалом на высшем уровне, организация и удержание внимания 4х человек разного возраста на протяжении всего времени экскурсии - хотелось слушать Алину постоянно, чтобы она рассказывала и рассказывала. Всем очень рекомендуем и жаль что уже уезжаем, сходили, бы еще c ней на экскурсию по городу с удовольствием. Желаем Алине всех благ в наступившем году

  • Н
    Наталия
    7 января 2026
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Огромная благодарность за экскурсию! Встретились с Алиной у отеля в назначенное время. Она ответила на все вопросы по поводу города
    читать дальше

    Сиань и Китая в целом, очень заинтересована культурой страны. Алина живет в Китае уже достаточно долго, поэтому все подробно рассказала. Экскурсия прошла очень грамотно. Алина знает разные версии истории, отвечает на все вопросы возникшие в павильонах. Дополнительно потратила свое время, чтобы нам добраться до Пагоды, несмотря на свой плотный рабочий график. Порекомендовала хороший ресторан. Очень рекомендуем посещать Терракотовую армию с Алиной!

  • К
    Ксения
    5 января 2026
    Терракотовая армия в Сиане
    Арсалан, большое спасибо за экскурсии. Все прошло чудесно. Помимо этого Арсалан еще помог в других организационных вопросах.
  • Г
    Галина
    3 января 2026
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Главная проблема, что вместо экскурсовода Алины к нам пришел милый мальчик-студент. Мы с ним прекрасно поболтали о нюансах жизни в
    читать дальше

    Китае, он нам посоветовал отличный ресторанчик. Парень оказался приятным, но совершенно не разбирался в исторической части. В целом хорошо, но своих денег эта экскурсия честно говоря не стоила.

  • А
    Андрей
    2 января 2026
    Терракотовая армия в Сиане
    Отличная экскурсия. Рекомендую
  • Д
    Денис
    30 декабря 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Алина супер гид!
    Встретила у отеля в назначенное время, учла все пожелания по транспорту. Ответила на все вопросы по поводу города
    читать дальше

    Сиань и Китая в целом, очень заинтересована культурой страны. Алина живет в Китае уже достаточно долго, поэтому все подробно рассказала. Экскурсия прошла очень грамотно. Алина знает разные версии истории, вкладывается полностью во всю экскурсию, отвечает на все вопросы возникшие в павильонах. Учитывает все пожелания, клиентоориентированность на высшем уровне. Дополнительно потратила свое время, чтобы помочь приобрести сувениры, несмотря на свой плотный рабочий график. В целом, очень приятная и интересная девушка с хорошим чувством юмора. Мы провели с ней весь день, было очень комфортно и позитивно. Очень рады знакомству с ней!
    Экскурсия стоит своих денег.

  • Д
    Денис
    30 декабря 2025
    Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
    Хороший набор достопримечательностей, везде понемногу прошлись, узнали основные моменты. Советую начинать маршрут с пагоды диких гусей, так как работает всего
    читать дальше

    до 5 часов. Мы на нее не успели, но все равно узнали про нее и потом вернулись сами. Возможно из-за небольшой спешки не чувствовалось сильной включенности гида. Арслан также ответил на вопросы по поводу Китая, его культуры и жителей. В целом, экскурсия понравилась. Также, людям не переносящим запах сигарет, рекомендую предупреждать гида и быть осторожнее с такси, так как китайцы курят везде. Арслан долго живёт в Китае, поэтому знает хорошо все на собственном опыте, поможет разобраться с возникшими сложностями и посоветовать места для отдыха. Также гид фотографировал рядом с достопримечательностями.

  • К
    Кирилл
    26 декабря 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Экскурсия была насыщенной, интересной и познавательной. Гид поделился увлекательными фактами и легендами, а также помог почувствовать атмосферу древнего Китая. Особенно
    читать дальше

    впечатлили рассказы о Терракотовой армии и императоре. Организация экскурсии была на высшем уровне: комфортный транспорт и внимательное отношение к каждому участнику группы. Благодаря этому путешествию мы смогли глубже погрузиться в китайскую историю. Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Терракотовой армией!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Терракотовая армия: тайны древнего Китая;
  2. Терракотовая армия в Сиане;
  3. Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера);
  4. Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути;
  5. Мусульманский квартал + городская стена Сианя.
Какие места ещё посмотреть в Сиани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Городская стена Сианя.
Сколько стоит экскурсия по Сиани в январе 2026
Сейчас в Сиани в категории "Святые места" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 190 до 430. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2026 год по теме «Святые места», 152 ⭐ отзыва, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март