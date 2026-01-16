читать дальше

Сиань и Китая в целом, очень заинтересована культурой страны. Алина живет в Китае уже достаточно долго, поэтому все подробно рассказала. Экскурсия прошла очень грамотно. Алина знает разные версии истории, вкладывается полностью во всю экскурсию, отвечает на все вопросы возникшие в павильонах. Учитывает все пожелания, клиентоориентированность на высшем уровне. Дополнительно потратила свое время, чтобы помочь приобрести сувениры, несмотря на свой плотный рабочий график. В целом, очень приятная и интересная девушка с хорошим чувством юмора. Мы провели с ней весь день, было очень комфортно и позитивно. Очень рады знакомству с ней!

Экскурсия стоит своих денег.