Чтобы ощутить контраст древней столицы Китая в архитектуре, культуре и атмосфере города, приглашаем на экскурсию. Прогулка по оборонительной стене даст почувствовать масштаб оборонительных сооружений. В Малой пагоде диких гусей вы узнаете о буддийских текстах с Великого шёлкового пути. А квартал династии Тан перенесёт в уличную жизнь тысячелетней давности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

10:00–11:30 — городская стена

Это памятник древней оборонительной архитектуры, по которому можно пройтись и увидеть Сиань глазами империи Тан. Здесь когда-то размещались башни, ворота и боевые сооружения, а сейчас — смотровые площадки и исторические экспозиции.

12:00–13:30 — Малая пагода диких гусей и парк

Это тихое место, где можно насладиться буддийской архитектурой, зелёными аллеями и атмосферой спокойствия. Пагода служила местом хранения текстов, привезённых из Индии по Великому шёлковому пути.

14:00–15:00 — квартал династии Тан

Это шумная улица, где современная жизнь переплетается с архитектурой и культурой прошлого. Вы увидите традиционные чайные, лавки ремесленников и уличные кафе.

Организационные детали