Чтобы ощутить контраст древней столицы Китая в архитектуре, культуре и атмосфере города, приглашаем на экскурсию. Прогулка по оборонительной стене даст почувствовать масштаб оборонительных сооружений. В Малой пагоде диких гусей вы узнаете о буддийских текстах с Великого шёлкового пути. А квартал династии Тан перенесёт в уличную жизнь тысячелетней давности.
Описание экскурсии
10:00–11:30 — городская стена
Это памятник древней оборонительной архитектуры, по которому можно пройтись и увидеть Сиань глазами империи Тан. Здесь когда-то размещались башни, ворота и боевые сооружения, а сейчас — смотровые площадки и исторические экспозиции.
12:00–13:30 — Малая пагода диких гусей и парк
Это тихое место, где можно насладиться буддийской архитектурой, зелёными аллеями и атмосферой спокойствия. Пагода служила местом хранения текстов, привезённых из Индии по Великому шёлковому пути.
14:00–15:00 — квартал династии Тан
Это шумная улица, где современная жизнь переплетается с архитектурой и культурой прошлого. Вы увидите традиционные чайные, лавки ремесленников и уличные кафе.
Организационные детали
- В стоимость не входят билеты (в том числе для гида): городская стена — 54 юаня ($8) за чел. (на Китайский Новый год стоимость билета увеличивается до 100 юаней — $15), Малая пагода — 30 юаней ($5) за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сиани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 247 туристов
Я живу в Пекине с 2010 года, люблю этот город и с радостью расскажу вам его самые сокровенные тайны, истории и легенды. Я и моя команда предоставляем услуги сопровождающих гидов по
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