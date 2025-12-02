Индивидуальная
до 4 чел.
Изнанка Боготы
Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте
Начало: У входа на кладбище
2 дек в 09:00
3 дек в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Богота: ключевые достопримечательности
Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Боготе - с русскими колумбийцами
Настоящая Богота в компании двух братьев из Москвы. Поднимитесь на Монсеррате и прогуляйтесь по Ла-Канделарии, открывая для себя историю и культуру
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боготе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Боготе в октябре 2025
Сейчас в Боготе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Боготе (Колумбия 🇨🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Колумбии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь