Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Боготе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 6 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Изнанка Боготы Увидеть нетуристический город - на блошином рынке, старом кладбище и в общественном транспорте Начало: У входа на кладбище €100 за всё до 4 чел. Пешая 7 часов 3 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Богота: ключевые достопримечательности Откройте для себя историческую Боготу: прогулка по Канделярии, посещение площади Боливара, музеев и захватывающий вид с горы Монсеррат €100 за всё до 3 чел. Пешая 5 часов Индивидуальная до 5 чел. По Боготе - с русскими колумбийцами Настоящая Богота в компании двух братьев из Москвы. Поднимитесь на Монсеррате и прогуляйтесь по Ла-Канделарии, открывая для себя историю и культуру Начало: По договорённости €150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Боготы

Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боготе Изнанка Боготы Знакомьтесь, Богота По Боготе - с русскими колумбийцами В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Боготе в октябре 2025 Сейчас в Боготе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Боготе (Колумбия 🇨🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Колумбии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь