Индивидуальная
3 часа
Уличное искусство Боготы
Прогулка по самым крутым граффити в историческом центре города
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
€88 за человека
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать в Боготу
Посетить самые интересные места столицы и отыскать в мегаполисе колорит южноамериканской старины
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
4 июля в 06:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Исторический центр Боготы - вдоль и поперёк
Обзорная экскурсия по колумбийской столице с посещением музеев Ботеро и Золота
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег19 июня 2024Отлично проведенный день в Боготе! Приезжал в Колумбию в первый раз и всего на 3 дня. Один день был свободный
- ЕЕлена14 мая 2024Добрый день! Сегодня была на экскурсии! Очень посчастливилось мне ее найти и это тот случай, когда впечатления существенно превысили ожидания!
- ААнна21 ноября 2023Алексей прекрасный гид. Провели отличный и насыщенный день. Очень рекомендую.
- ААнтон26 марта 2023Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Боготе в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Боготе в июле 2024
Сейчас в Боготе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 88 до 400. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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