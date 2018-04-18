Рейтинг популярных и красивых 🤩 мест-достопримечательностей 🏛️ Кубы, которые обязательно стоит посетить во время своего отдыха на Острове 🏝️ Свободы, с гугл картами, описанием на русском и фотографиями

Cuba

Куба — остров, расположенный в Карибском бассейне, известный своей красочной культурой, идиллическими пляжами и пышными лесами. Значительная часть территории страны, а точнее 67592 квадратных километра находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, за её красоту и историческое значение. ХорошоТАМ собрали список, который включает самые красивые места на Кубе.

1. Старая Гавана

Old Havana, Куба

Старая Гавана, или Гавана Вьеха, может похвастаться статусом всемирного наследия ЮНЕСКО, потому что город является местом наиболее сохранившихся исторических объектов на Кубе. Настолько, что кажется, что время здесь остановилось. Прогуляйтесь по мощеным улочкам, и вы обязательно найдете отличные примеры барочной и неоклассической архитектуры, такие как кубинское барокко Собор Сан-Кристобаль, а также исторические места, такие как Бодегита дель Медио — этостарый бар, где Хемингуэй обычно проводил своё время. Не пропустите военную крепость Кастильо де Реаль-Фуэрсаили площадь Вьеха— красивую городскую площадь, которая является отличным местом для того чтобы насладиться вкуснейшим мохито.

Гавана Вьеха, Гавана, Куба

2. Тринидад

одна из ярких улочек Тринидада, Куба

По количеству хорошо сохранившихся исторических объектов, Тринидад уступает только Гаване. С 1988-го года в список ЮНЕСКО было внесено впечатляющее количество ярких испанских колониальных зданий находящихся в городе. Обязательно посетите близлежащий пляж Плайя Анкон на южном побережье и в любое время дня пообедайте в ресторане на крыше, чтобы насладиться прекрасным видом. Старый город Тринидада открыт только для пешеходного и конного движения, поэтому туристы могут свободно бродить по уличным рынкам, а также любоваться яркими домами с узких мощеных дорог.

Тринидад, Куба

3. Баракоа

городок Баракоа, Куба

Баракоа—малоизвестный кусочек рая на Кубе. Это самый старый город в стране, который был основан в 1511 году. В отличие от популярных туристических курортов, этот город имеет тихий пляж с чёрным песком, прозрачные ручьи, прекрасные водопады предназначенные для купания и исследования, а также пышные леса для прогулок. Многие путешественники приезжают сюда ради того чтобы отправится в поход на гору Юнке, известную своей плоской вершиной, которая располагается на высоте 589 метров, откуда открывается невероятный вид на море. Путь на вершину горы не из легких, но ради захватывающего вида, его стоит преодолеть. Когда вы вернетесь в город, советуем отведать самый свежий манго и папайю, произрастающие в этом районе.

Баракоа, Куба

4. Сьенфуэгос

Сьенфуэгос — город полный европейского стиля

Сьенфуэгос - город с четким европейским стилем, полный грандиозной архитектуры. Этот город, часто называют Парижем на Кубе, он имеет французское влияние как в обычаях, так и в стиле. Прогуляйтесь по городу, чтобы выйти к красивой бухте Хагуа, а также посетите художественную галерею на Пласа де Армас. Интересными объектами разбросанными по всеми городу, являются сложные, красочные особняки, которые наверняка встретятся вам не раз.

Сьенфуэгос, Куба

5. Плайя Параисо

Морские звезды в кристально-чистой воде пляжа Плайя Параисо

Плайя Параисо или Райский пляж, является идиллическим кубинским пляжем, который выглядит так, будто он был вырезан из обложки журнала. Расположенный на острове Ларго-дель-Сур пляж располагает мягким белым песком, потрясающей голубой водой и великолепным климатом, идеально подходящим для пляжного отдыха. Если вы хотите чего-то большего, чем отдохнуть и расслабиться, то Райский пляж не для вас, но если вам достаточно наслаждаться кристально чистой водой, ясным небом и ярким солнышком,то добро пожаловать!

пляж Плайя Параисо, Ларго-дель-Сур, Куба

6. Полуостров Сапата

Миграция красного краба на полуострове Сапата

Любители дикой природы должны посетить этот отдаленный район Кубы для того, чтобы увидеть самые захватывающие природные объекты полуострова. Большая часть полуострова, это национальный парк Сьенага-де-Сапата, он является одним из самых больших районов водно-болотных угодий в Карибском бассейне. Также парк является биосферным заповедником ЮНЕСКО, где обитает около 150 видов птиц, в том числе редкие бандикоты, арахисы, попугаи и другие. Крокодилы бродят по болотам на всей территории полуострова, но любители животных могут спокойно увидеть их поблизости на крокодиловой ферме Criadero de Cocodrilos.

Полуостров Сапата, Куба

7. Долина Виньялес

Красивейшая долина Вильянес, Куба

Расположена долина в горном массиве Сьерра-де-Лос-Органос. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО находятся крошечные города, высокие известняковые утесы, прямые сосны и традиционные табачные фермы. Исследовать долину и насладиться размеренным образом жизни вы можете несколькими способами, это может быть велосипедная прогулка, пеший поход или катание на лошадях. Крупнейшие сигарные фабрики в стране закупают табак, выращенный в долине Виньялес, области, которая олицетворяет кубинскую жизнь.

Долина Виньялес, Куба

8. Кайо-Коко

Фламинго разгуливающие по пляжу Кайо Коко

Кайо-Коко — потрясающий пляж, известный тем, что он упоминался в двух романах Хемингуэя, "Острова в океане" и "Старик и море". Пляж соединен с материковой частью Кубы мостом, но вы также можете добраться по воздуху на архипелаг Хардинес-дель-Рей. Белоснежный песок окружённый безоблачным небом, большое количество солнечного света и тёплая бирюзовая вода, вот что действительно вдохновляет. Посетите национальный парк Ель Бага, чтобы увидеть крокодилов, черепах и фламинго.

Кайо-Коко, Куба

9. Малекон

Набережная Маленкон - один из самых популярных районов Гаваны

Эта знаменитая набережная является одним из самых популярных районов Гаваны и важной точкой для всех, кто путешествует по Кубе. Идея была задумана в 1901 году, а Малекон был частично построен в 1902 году. 7-ми километровая набережная, это место для прогулок вдоль моря и просмотра хорошо сохранившейся смеси разных стилей зданий 20-го века в красивых пастельных тонах. На Малеконе вы всегда найдете, чем заняться. Пообщайтесь с музыкантами и танцорами в ночное время или просто понаблюдайте за людьми, которые отдыхают у моря в течение дня.

Малекон, Гавана, Куба

10. Национальный парк имени Александра Гумбольдта

Парк Александра Гумбольда, Куба

Национальный парк Александра Гумбольдта является одним из самых биологически разнообразных тропических островных мест на земле, расположен он на северном побережье восточной Кубы. Парк является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, на его территории находится невероятное количество разнообразной растительной и животной жизни. Лесная горная местность предлагает экскурсии с гидом и походы по грунтовым дорогам, прогуливаясь вы увидите огромное количество красочных птиц, величественных водопадов и обильную зелень.