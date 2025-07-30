Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
Завтра в 10:00
31 июл в 10:00
€188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Начало: Встреча в Парке Сентраль
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Начало: От вашего отеля
Завтра в 19:00
31 июл в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаване
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гаване в июле 2025
Сейчас в Гаване в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 188.
Экскурсии на русском языке в Гаване (Куба 🇨🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», цены от €77. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь