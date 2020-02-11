7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кубинские деревни и плантации

Двигаясь из Варадеро в южном направлении, вы увидите типичные деревни с тростниковыми, банановыми и цитрусовыми плантациями — крупнейшими на Кубе. При желании, остановитесь сфотографироваться возле колхоза имени В.И.Ленина, отведаете тростниковый сок и даже сможете отжать его самостоятельно ручным, «рабским» способом.

Крупнейший национальный парк Кубы

Заповедник в провинции Матансас — «Сьенага дэ Сапата» — самое обширное болото Карибского региона. Благодаря его удивительной экосистеме, здесь можно встретить множество интересных представителей флоры и фауны, часть которых эндемична! Прогулявшись по территории парка, вы также посетите крокодиловую ферму, где рассмотрите вблизи местных рептилий. А затем переместитесь к карибскому побережью, где перед вами откроется панорама Залива Свиней (Кочинос) и Плайя Ларга — об этих исторических местах и их роли в революционной борьбе мы расскажем на экскурсии.

Самое глубокое озеро острова

Проехав немного дальше, вы окажетесь на прекрасном пляже, где у вас будет время поплавать среди несметного количества рыбок, а также посетить глубочайшее озеро Кубы — Лаго дэль Куэва — с водой изумрудного цвета и стайками обитателей всевозможных оттенков. Если захотите, для вас устроят двадцатиминутный инструктаж, после которого с индивидуальным сопровождающим вы погрузитесь на несколько метров под воду и рассмотрите подводный мир в мельчайших подробностях, а впечатления увезете с собой на родину.

Домашняя кухня

В одной из деревень вы остановитесь на обед — местные жители приготовят для вас по старинным народным традициям блюда на углях. А также, уже на обратном пути, заедете в местечко, где продают фрукты из собственного сада, и сможете утолить жажду соком из свежего кокоса.