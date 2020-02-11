7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Национальный парк, крупнейшие плантации и самое глубокое озеро острова

Марина
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Марина – ваш гид
Пересекая Кубу с севера на юг, вы встретитесь со всем многообразием островной жизни вне городских улиц.

Увидите аутентичные деревни, где живут и работают простые кубинцы; узнаете, как вручную отжимают сок из тростника, и отведаете традиционную домашнюю кухню.

А также посетите заповедник в провинции Матансас, известный своей экосистемой; побываете на крокодиловой ферме; услышите истории о сражениях в заливе Кочинос и искупаетесь в изумительно красивом озере Лаго дэль Куэва.
280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в отель
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы

Что вас ожидает

Кубинские деревни и плантации
Двигаясь из Варадеро в южном направлении, вы увидите типичные деревни с тростниковыми, банановыми и цитрусовыми плантациями — крупнейшими на Кубе. При желании, остановитесь сфотографироваться возле колхоза имени В.И.Ленина, отведаете тростниковый сок и даже сможете отжать его самостоятельно ручным, «рабским» способом.

Крупнейший национальный парк Кубы
Заповедник в провинции Матансас — «Сьенага дэ Сапата» — самое обширное болото Карибского региона. Благодаря его удивительной экосистеме, здесь можно встретить множество интересных представителей флоры и фауны, часть которых эндемична! Прогулявшись по территории парка, вы также посетите крокодиловую ферму, где рассмотрите вблизи местных рептилий. А затем переместитесь к карибскому побережью, где перед вами откроется панорама Залива Свиней (Кочинос) и Плайя Ларга — об этих исторических местах и их роли в революционной борьбе мы расскажем на экскурсии.

Самое глубокое озеро острова
Проехав немного дальше, вы окажетесь на прекрасном пляже, где у вас будет время поплавать среди несметного количества рыбок, а также посетить глубочайшее озеро Кубы — Лаго дэль Куэва — с водой изумрудного цвета и стайками обитателей всевозможных оттенков. Если захотите, для вас устроят двадцатиминутный инструктаж, после которого с индивидуальным сопровождающим вы погрузитесь на несколько метров под воду и рассмотрите подводный мир в мельчайших подробностях, а впечатления увезете с собой на родину.

Домашняя кухня
В одной из деревень вы остановитесь на обед — местные жители приготовят для вас по старинным народным традициям блюда на углях. А также, уже на обратном пути, заедете в местечко, где продают фрукты из собственного сада, и сможете утолить жажду соком из свежего кокоса.

Организационные детали

В стоимость не входит обед (12-15 CUC), билет на крокодиловую ферму (10 CUC).

Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
На Кубе живу с 1980 года. Этот удивительный остров я полюбила с первого взгляда. Его жизнерадостный, вечно танцующий и поющий народ меня поразили в самое сердце. С начала развития туризма на Кубе работаю персональным гидом. За столько лет тесно познакомилась с историей и культурой этого острова, той жизнью кубинского народа, которую вы прочувствуете и увидите в моей компании. Ежедневно общаюсь с кубинцами, с их радостями и невзгодами. Здесь вы почувствуете огромное уважение к русскому человеку, для них вы — братья. Моя специализация — это индивидуальные VIP-экскурсии. Я подстраиваюсь под настроение, интересы и желания каждого человека. Экскурсии проходят на автомобилях по вашему выбору: американский ретро 50-х (отделанный и с кондиционером), современная легковая машина, минивэн. Есть желание прокатиться на «Ладе» или «Москвиче» — заказывайте! Куба — это музей на колёсах!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Спасибо гиду за хорошую организацию экскурсии.
9 декабря 2019
Экскурсия просто супер класс. маршрут пролегает через остров на Карибскую часть.По пути остановка в мини зоопарке,где есть возможность рассмотреть некоторых кубинских животных вблизи,увидеть как растет кофе.На Карибской стороне великолепное озеро с разной стратификацией и температурой воды,также будет возможность заняться снорклингом или дайвингом (за доп.плату-за 20 кук (до 4 человек) снорклинг и 35 кук с человека соответственно за дайвинг).Животный мир намного интереснее и разнообразнее чем в Варадеро. по пути будет обед 17 кук с человека с экзотикой типа мяса краба,лобстер,мясо черепахи и т.д. Марина отличный рассказчик,у которой можно также спросить совета по покупке рома,кофе и сигар и фруктов в деревне
26 ноября 2019
Это вторая поездка, которую мы заказали у Марины! Также мы с ней ездили в Гавану.
Однозначно всем рекомендую!!!
Очень пунктуальный, чуткий, знающий историю страны человек!!! С чудесным чувством юмора!
Обе поездки прошли на одном дыхании!
Особенно понравились Крокодиловая ферма и снорклинг на Карибское море! Это, конечно, не те коралловые рифы, которые можно увидеть в Красном море, но все равно интресено! Можно взять с собой булку и покормить рыбок.
Обед не входит в стоимость экскурсии. Но местный деревенский ресторанчик чудесный!!! За небольшие деньги можно попробовать местные деликатесы.
Если вы хотите погрузиться в местный колорит, полюбить и понять эту страну, вам точно к Марине. Ни одна групповая экскурсия не оставит в вашей душе таких незабываемых эмоций!!!
Ноябрь 2019
25 ноября 2019
Все прекрасно!!! Марина очень интересно рассказывает про жизнь на Кубе и ее историю. день прошел насыщенно, спасибо!
1 июля 2019
otlicno
26 апреля 2019
Впечатлены экскурсией на сто процентов! Для тех, кто любит природу - отличное с нею свидание длиной на весь день. Дайвинг в Карибском море, ботанический сад, разные зверушки, множество прекрасных фотографий. Спасибо, Марина!
22 апреля 2019
Очень хороший гид! Вы узнаете на экскурсии все о Кубе, и это не будет «просто официальная информация» Я очень довольна, впечатлений море, спасибо Марине!)))

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Большое путешествие по знаковым местам столицы
Неповторимая смесь афрокубинской культуры, атмосферы обветшалых колониальных построек, рассказов о легендарных морских разбойниках и влияния грандиозных фигур Че Гевары и Фиделя Кастро на историю Острова Свободы делают Гавану совершенно особым городом. И для того, чтобы понять его дух, мало просто пройти по самым ярким кварталам столицы. Со мной вы проследите путь, который прошла Куба со времен доколумбовых цивилизаций до создания социалистической республики; попробуете всемирно известные коктейли в лучших заведениях; послушаете звуки кубинской гитары; побываете в местах, связанных со стариной Хэмом, и узнаете о том, как и где любят проводить свободное время кубинцы.

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