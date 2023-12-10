Посетить главные достопримечательности колониальной и современной столицы Кубы на ретро-автомобиле
В путешествии вы отправитесь в самое сердце Острова свободы и за полдня получите объёмное представление о колоритной и солнечной Гаване. Я познакомлю вас с историческими площадями и улицами. Мы осмотрим знаковые здания разных эпох и пройдём по стопам старины Хэма.
А также погуляем по любимым местам местных жителей и заглянем в музеи (шоколада, оружия и не только!).
А также погуляем по любимым местам местных жителей и заглянем в музеи (шоколада, оружия и не только!).
Ближайшие даты:
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Стартуем в 08:00, едем примерно 2,5 часа и далее посещаем практически все знаковые локации Старой Гаваны, а также изучаем новые кварталы столицы. Выезжаем из Гаваны в 16:00 и прибываем в отель Варадеро ориентировочно в 19:00.
- Дорога из Варадеро. По пути остановимся на высочайшем мосту Острова свободы (112 м). А со смотровых площадок у крепости Морро или у статуи Христа вам откроются панорамы красавицы Гаваны и Мексиканского залива.
- Добро пожаловать в столицу! Заедем в главный город Кубы через тоннель и прокатимся с ветерком по легендарной набережной Малекон. Здесь вы увидите Гавану в миниатюре и ощутите её дух.
- Старая Гавана. Следующие 2 часа посвятим обзорной пешеходной экскурсии по историческому центру. Вы посетите площади Святого Франциска, Кафедральную, Оружейную, Старую и Симона Боливара. Также в программе: кафедральный собор; бар Ла Бодегита дель Медио, где любил бывать Хемингуэй; отель Амбос Мундос; Дворец испанских губернаторов, Крепость Ла-Реаль-Фуэрса, музеи шоколада и оружия, парфюмерный магазин, динамичная улица Обиспо и другие знаковые места.
- Центральная часть города. После обеда (я предложу отличные заведения, где готовят морепродукты) продолжим изучать столицу. Вы познакомитесь с прошлым Площади революции. Осмотрите величественный Капитолий и Большой театр. Погуляем по Центральному парку и бульвару Прадо. Заглянем в ещё один бар, связанный со стариной Хэмом. И посетим бывший Президентский дворец, где сейчас находится Музей революции. Во дворе учреждения выставлена техника коммунистической эпохи.
По вашему желанию маршрут дополняется и другими локациями: к примеру, кладбищем Христофора Колумба или большим рынком сувениров. К слову, Гавана богата бесплатными музеями, в которые также можно будет заглянуть.
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда авто, работа водителя, услуги гида, бензин
- Экскурсия проводится на ретро-автомобиле с крышей, марка и модель машины выбирается гидом (услуги подборки авто, к сожалению, нет, также я не высылаю фото машины заранее). Кабриолет можно снять отдельно в Гаване по часам за доп. плату.
- Опциональные дополнительные расходы: обед из морепродуктов — 30-40€; кладбище Христофора Колумба — 5€; фабрика сигар — 10€; Музей революции — 8€
- Посещение смотровых площадок возле крепости Морро или у статуи Христа, а также кафедрального собора в Гаване бесплатное
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Варадеро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Jesus — ваш гид в Варадеро
Меня зовут Хесус. Я родился в 1956 году. Женат, у меня трое сыновей и одна дочь. Русский язык изучал на подготовительном курсе в Гаване, который прошёл перед тем, как поехать учиться в Россию. Окончил Механико-технический техникум в Краснодарском крае, в городе Армавир, а затем продолжил образование на Кубе и 20 лет работал по специальности (индустриальный инженер). Вот уже несколько лет работаю гидом и очень люблю показывать свою страну гостям. Жду встречи с вами!