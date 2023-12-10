В путешествии вы отправитесь в самое сердце Острова свободы и за полдня получите объёмное представление о колоритной и солнечной Гаване. Я познакомлю вас с историческими площадями и улицами. Мы осмотрим знаковые здания разных эпох и пройдём по стопам старины Хэма. А также погуляем по любимым местам местных жителей и заглянем в музеи (шоколада, оружия и не только!).

Описание

Что вас ожидает

Стартуем в 08:00, едем примерно 2,5 часа и далее посещаем практически все знаковые локации Старой Гаваны, а также изучаем новые кварталы столицы. Выезжаем из Гаваны в 16:00 и прибываем в отель Варадеро ориентировочно в 19:00.

Дорога из Варадеро . По пути остановимся на высочайшем мосту Острова свободы (112 м). А со смотровых площадок у крепости Морро или у статуи Христа вам откроются панорамы красавицы Гаваны и Мексиканского залива.

. По пути остановимся на высочайшем мосту Острова свободы (112 м). А со смотровых площадок у крепости Морро или у статуи Христа вам откроются панорамы красавицы Гаваны и Мексиканского залива. Добро пожаловать в столицу! Заедем в главный город Кубы через тоннель и прокатимся с ветерком по легендарной набережной Малекон. Здесь вы увидите Гавану в миниатюре и ощутите её дух.

Заедем в главный город Кубы через тоннель и прокатимся с ветерком по легендарной набережной Малекон. Здесь вы увидите Гавану в миниатюре и ощутите её дух. Старая Гавана . Следующие 2 часа посвятим обзорной пешеходной экскурсии по историческому центру. Вы посетите площади Святого Франциска, Кафедральную, Оружейную, Старую и Симона Боливара. Также в программе: кафедральный собор; бар Ла Бодегита дель Медио, где любил бывать Хемингуэй; отель Амбос Мундос; Дворец испанских губернаторов, Крепость Ла-Реаль-Фуэрса, музеи шоколада и оружия, парфюмерный магазин, динамичная улица Обиспо и другие знаковые места.

. Следующие 2 часа посвятим обзорной пешеходной экскурсии по историческому центру. Вы посетите площади Святого Франциска, Кафедральную, Оружейную, Старую и Симона Боливара. Также в программе: кафедральный собор; бар Ла Бодегита дель Медио, где любил бывать Хемингуэй; отель Амбос Мундос; Дворец испанских губернаторов, Крепость Ла-Реаль-Фуэрса, музеи шоколада и оружия, парфюмерный магазин, динамичная улица Обиспо и другие знаковые места. Центральная часть города. После обеда (я предложу отличные заведения, где готовят морепродукты) продолжим изучать столицу. Вы познакомитесь с прошлым Площади революции. Осмотрите величественный Капитолий и Большой театр. Погуляем по Центральному парку и бульвару Прадо. Заглянем в ещё один бар, связанный со стариной Хэмом. И посетим бывший Президентский дворец, где сейчас находится Музей революции. Во дворе учреждения выставлена техника коммунистической эпохи.

По вашему желанию маршрут дополняется и другими локациями: к примеру, кладбищем Христофора Колумба или большим рынком сувениров. К слову, Гавана богата бесплатными музеями, в которые также можно будет заглянуть.

Организационные детали