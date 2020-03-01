Григорий проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро

Пройти по местам, где жил и творил лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий

Григорий
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Григорий – ваш гид
Целых 20 лет жизни Хемингуэя были связаны с Гаваной, и его история стала неотъемлемой частью истории Кубы.

На экскурсии вы посетите усадьбу, где писатель работал над произведениями, прославившими его как мастера коротких и полных символизма рассказов.

Заедете в рыбацкую деревушку, где стояла яхта Хемингуэя и жил его друг, ставший прототипом главного героя повести «Старик и море».

Пропустите пару коктейлей в любимых барах старины Хэма и зайдете в знаменитый отель Амбос Мундос — «отличное место для творчества».
67 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча возле вашего отеля в Варадеро
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Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро

«Жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве… Ибо творит он один, и, если он достаточно хороший писатель, его дело — изо дня в день видеть впереди вечность или отсутствие таковой»

Что вас ожидает

Единственная резиденция Хемингуэя на Кубе
По дороге в Гавану вы проедете по самому высокому мосту Кубы, Бакунаягуа, и подводному Гаванскому туннелю. При желании, заглянете на нетуристический рынок, где продаются оригинальные изделия в 2-3 раза дешевле, чем везде. А затем отправитесь в город Сан Франсиско де Паула. Я расскажу о пионерах колонизации с Канарских островов, селившихся здесь в середине 17 века, о том, как район стал пригородом Гаваны, а позже вошел в состав столицы. Здесь вы посетите усадьбу Хемингуэя Финка Вихия. Местный гид познакомит вас с единственной резиденцией писателя на Кубе, прожившего здесь с перерывами 20 лет и работавшего над книгами «По ком звонит колокол», «Праздник, который всегда с тобой» и «Острова в океане». А поднявшись на башню, построенную в качестве уединенного творческого уголка, вы увидите здания Гаваны с непривычного ракурса. 

Деревушка Кохимар
После этого вы заедете в рыбацкую деревню, где стояла яхта Хемингуэя «Пилар» и жил его друг, учитель рыбалки, капитан «Пилара» и прототип Грегорио – главного героя повести «Старик и море». Попробуете оригинальный коктейль «Дон Грегорио» в любимом баре Хемингуэя «Ла Терраса», на прогулке по набережной я покажу бюст писателя, поставленный местными жителями. А в заключение вы посетите отель Амбос Мундос c комнатой-музеем и два знаковых бара «Флоридита» и «Бодегита дель медио», расположенные в Старой Гаване. 

В программе предусмотрена остановка на обед, также по пути я отведу вас в места, где вы сможете приобрести сувениры, связанные с Хемингуэем и не только.

Организационные детали

  • Я встречу вас на ресепшене вашего отеля в Варадеро и после экскурсии отвезу обратно.
В стоимость не включено
  • Трансфер (автомобиль с кондиционером): 200 CUC за 1-4 человек. Оплата на месте только наличными в CUC (кубинский конвертируемый песо)!
  • Входные билеты в усадьбу Хемингуэя – 10 CUC с человека. Цена включает вход и услуги местного гида.
  • Входные билеты в комнату Хемингуэя в отеле «Амбос Мундос» – 5 CUC с человека.
  • Питание и напитки.
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
Хемингуэй-тур в Гаване из Варадеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле вашего отеля в Варадеро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Григорий
Григорий
Привет из солнечной Гаваны! Меня зовут Григорий, мне 39, я русский, живу в Гаване. Решил проводить экскурсии на Кубе, потому что мне интересно работать с людьми и делиться моими знаниями и опытом с туристами. Как здорово видеть довольных гостей на экскурсии! Я художник и писатель, член проекта «Рисунок 3» на улице Прадо в Старой Гаване и автор оригинального путеводителя на английском языке. Свободно владею испанским и английским языком. Провожу частные экскурсии в Гаване и по Кубе на русском, английском и испанском языках с 2014 года. После моих экскурсий вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе, а я расскажу, что еще посмотреть в Гаване и на Кубе.
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Григорий проводит ещё 3 экскурсии

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