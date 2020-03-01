Григорий проводит ещё 3 экскурсии

«Жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве… Ибо творит он один, и, если он достаточно хороший писатель, его дело — изо дня в день видеть впереди вечность или отсутствие таковой»

Что вас ожидает

Единственная резиденция Хемингуэя на Кубе

По дороге в Гавану вы проедете по самому высокому мосту Кубы, Бакунаягуа, и подводному Гаванскому туннелю. При желании, заглянете на нетуристический рынок, где продаются оригинальные изделия в 2-3 раза дешевле, чем везде. А затем отправитесь в город Сан Франсиско де Паула. Я расскажу о пионерах колонизации с Канарских островов, селившихся здесь в середине 17 века, о том, как район стал пригородом Гаваны, а позже вошел в состав столицы. Здесь вы посетите усадьбу Хемингуэя Финка Вихия. Местный гид познакомит вас с единственной резиденцией писателя на Кубе, прожившего здесь с перерывами 20 лет и работавшего над книгами «По ком звонит колокол», «Праздник, который всегда с тобой» и «Острова в океане». А поднявшись на башню, построенную в качестве уединенного творческого уголка, вы увидите здания Гаваны с непривычного ракурса.

Деревушка Кохимар

После этого вы заедете в рыбацкую деревню, где стояла яхта Хемингуэя «Пилар» и жил его друг, учитель рыбалки, капитан «Пилара» и прототип Грегорио – главного героя повести «Старик и море». Попробуете оригинальный коктейль «Дон Грегорио» в любимом баре Хемингуэя «Ла Терраса», на прогулке по набережной я покажу бюст писателя, поставленный местными жителями. А в заключение вы посетите отель Амбос Мундос c комнатой-музеем и два знаковых бара «Флоридита» и «Бодегита дель медио», расположенные в Старой Гаване.

В программе предусмотрена остановка на обед, также по пути я отведу вас в места, где вы сможете приобрести сувениры, связанные с Хемингуэем и не только.