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Вся Гавана из Варадеро за один день

Григорий Ч.
Григорий Ч. – Гид из Варадеро
Вся Гавана из Варадеро за один день
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $100 за экскурсию

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Вся Гавана из Варадеро за один день
Вся Гавана из Варадеро за один день

Что вы увидите

  • Красочная улица-галерея Кайехон де Хамель
  • Площадь Революции
  • Гаванский лес
  • Набережная Малекон
  • Площадь оружия
  • Соборная площадь
  • Площадь Сан-Франсиско
  • Старая площадь
  • Военно-исторический парк Морро-Кабанья
  • крепости Эль Морро и Ла Кабанья
  • музей «Октябрьский кризис»
  • статуя Христа Гаваны
Сначала посетим недорогой рынок оригинальных сувениров, где
практически не бывает туристов, а цены в 2-3 раза ниже, чем везде.
Затем в обзорной экскурсии 🧭 по современной Гаване на автомобиле 🚘 Вы
увидите районы Центр Гаваны, Ведадо и Плая. Предусмотрены пять
остановок.
Красочная улица-галерея Кайехон де Хамель
Проект, связанный с афрокубинской культурой. 200 метров настенной
живописи и скульптуры. Здесь будет уникальная возможность купить
сигары и ром по цене для местных 2 CUC (кубинский конвертируемый песо)
за упаковку.
Площадь Революции
Одна из самых больших площадей в мире и эмблема кубинской революции,
где расположены штаб-квартира правительства Кубы и министерства.
Гаванский лес
Своим ландшафтом лес 🌳 напоминает парк Юрского периода или кадры фильма «Армаггедон», а также используется в афрокубинской религии Сантерия для совершения ритуалов и жертвоприношений. Часто гости видят их во время экскурсии.
Набережная Малекон
Самая длинная набережная в мире окружает весь гаванский морской берег.
Набережная Малекон стала местом встреч для шумных компаний гаванцев и влюбленных парочек, которые приходят сюда насладиться незабываемым
закатом солнца и видом океана.
Магазин при фабрике табака «Партагас»
Покупка рома, табака, кофе и сопутствующих аксессуаров.
Продолжая путешествие, после обеда пройдем пешком по старой Гаване,
внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия
начинается у Капитолия. Сейчас это здание парламента Кубы, роскошный
музей и красивейшее здание Гаваны - точная копия Белого Дома в
Вашингтоне США. С бара Хемингуэя «Эль Флоридита» начинается главная
пешеходная улица старого города Обиспо. Посетим четыре площади.
Площадь оружия
Эта площадь является одним из самых важных исторических мест Кубы, так
как именно здесь была основана Гавана 500 лет назад. В часовне «Эль
Темплете» узнаем традицию празднования дня города у гаванцев. «Замок
королевской силы» стал одной из первых крепостей для защиты Гаваны от
пиратов.
Соборную площадь
Собор Гаваны - историческое строение с колониальной архитектурой. Это
место, где располагался водосток Гаваны, и местные жители в давние
времена ходили сюда за водой.
Площадь Сан-Франсиско
Сегодня это солнечная площадь города, окруженная отреставрированными
старинными историческими зданиями. Раньше это было местом городской
коммерческой деятельности.
Старую площадь
Одна из самых древних и знаменитых исторических площадей Гаваны, где с
колониальных времен собиралась аристократия Кубы.
В конце экскурсии поедем на автомобиле в район Касабланка на другой
стороне бухты и совершим обзор военно-исторического парка
Морро-Кабанья, где находятся крепости Эль Морро и Ла Кабанья, музей
«Октябрьский кризис» и статуя Христа Гаваны. Предусмотрена остановка
на смотровой площадке у статуи Христа с захватывающими видами города.
Внимание! Транспорт (автомобиль с кондиционером) НЕ включен в
стоимость экскурсии и оплачивается отдельно на месте. Цена транспорта
200 CUC за 1- 4 человек. Оплата только наличными в CUC (кубинский
конвертируемый песо)! Мы заберем и высадим Вас в Вашем отеле на
Варадеро.
Входные билеты 🎫 (башня собора Гаваны – 1 CUC, замок 🏰 королевской силы –
3 CUC), питание и напитки оплачиваются отдельно и не входят в
стоимость экскурсии. Также группа оплачивает обед гида и водителя.
Средняя цена блюда с гарниром и салатом в ресторане – 5 CUC.
Пожалуйста, обменяйте нужное количество денег заранее. По ходу
экскурсии банкоматы и пункты обмена валют НЕ посещаем.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт - 200 CUC за 1- 4 человек. Оплата только наличными в CUC
  • Входные билеты:
  • башня собора Гаваны – 1 CUC
  • замок королевской силы – 3 CUC
  • питание и напитки
  • Средняя цена блюда с гарниром и салатом в ресторане – 5 CUC.
  • Пожалуйста, обменяйте нужное количество денег заранее. По ходу
  • экскурсии банкоматы и пункты обмена валют НЕ посещаем.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Вся Гавана из Варадеро за один день
Вся Гавана из Варадеро за один день
Вся Гавана из Варадеро за один день
Вся Гавана из Варадеро за один день
Вся Гавана из Варадеро за один день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Ч.
Григорий Ч.
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Григорий Ч. проводит ещё 1 экскурсию

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