5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить все грани города на объемной экскурсии по ключевым памятникам и нетуристическим уголкам

Григорий
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Григорий – ваш гид
В однодневном путешествии по кубинской столице вы успеете рассмотреть ее с уникальных ракурсов: на одной из крупнейших площадей мира послушаете о кубинской революции, проедете самую длинную набережную мира или скамейку влюбленных Малекон и познакомитесь с основами афро-кубинской религии и культуры.

Взглянете на историю Гаваны через известные памятники Старого города, обновлённые к 500-летнему юбилею столицы, откроете места, где можно дешево купить ром, табак и кофе, а также получите уникальный доступ на крышу жилого дома, в усадьбу пивоваров и на паром для местных!
€134
67 за экскурсию
скидка50%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель на Варадеро
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро

Что вас ожидает

Реальная жизнь Гаваны
Экскурсия начнется еще по дороге в Гавану, когда вы проедете по самому высокому мосту Кубы — Бакунаягуа, и подводному Гаванскому туннелю. Уже будучи на месте, в нескольких кварталах от Капитолия, вы поднимитесь на крышу (пешком по лестнице на 6 этаж) капиталистического здания центральной Гаваны, откуда открываются захватывающие панорамные виды на город. А затем посетите квартиру местного художника, проживающего в нем. Вы составите первое впечатление о столице, увидев ее с необычного ракурса. На пути к основным достопримечательностям вы продегустируете свежевыжатый сок из сахарного тростника, а также сможете купить аутентичные кубинские сигары по цене для местных (2 CUC за упаковку!).

Флагманские достопримечательности Гаваны
Вы осмотрите снаружи главную достопримечательность Старой Гаваны — Капитолий: парламент Кубы, роскошный музей и красивое здание, полностью копирующее Белый Дом в Вашингтоне США, и королевскую фабрику табака Партагас 1845 года. В здании фабрики посетите специализированный магазин, где поговорим о кубинской триаде «табак, ром, кофе». А затем отправитесь в центральные районы Гаваны — Ведадо и Плайя.

Современная столица
На одной из крупнейших площадей мира — Площади Революции, где расположена штаб-квартира правительства Кубы и её министерства, — вы услышите самое важное о знаменитой кубинской революции. Проедете по любимой у местных набережной Малекон — самой длинной в мире, протянувшейся вдоль всего гаванского морского берега. Посетите уникальную усадьбу Хардинес де ла Тропикаль, построенную владельцами когда-то крупнейшей на Кубе пивоварни у реки Альмендарес. Здесь находятся грот-бары и беседки из фактурного бетона, танцевальный павильон, поддерживаемый стволами деревьев и украшенный огромными восьминогими морскими звездами, и дворец в мавританском стиле.

Афро-кубинская культура
Познать эту страну невозможно без знакомства с основами культуры, ставшей неотъемлемой частью жизни кубинцев. Для этого я включил в программу Гаванский лес — чем-то похожий ландшафтом на «Парк юрского периода». Место используется в афро-кубинской религии «сантерия» для совершения ритуалов и жертвоприношений, которые вы, возможно, даже застанете. Об особенностях духовной культуры я подробно расскажу во время прогулки.

Обзор исторической части Гаваны
Следом — панорамный тур по старому городу. Из окна автомобиля вы увидите собор Гаваны, площадь Оружия, где была основана Гавана 500 лет назад, замок королевской силы — первый форт на острове, площадь Сан-Франсиско, международный морской терминал и русскую православную церковь.

На пароме в Касабланку: к крепостям Эль Морро и Ла Кабанья
Вы сядете на паром для местных и отправитесь из нового терминала на другую сторону бухты Гаваны в район Касабланка, где расположен военно-исторический парк Морро-Кабанья. Осмотрите статую Христа Гаваны и с местной смотровой площадки охватите еще один замечательный ракурс на город. А по дороге домой увидите музей «Октябрьский кризис», крепости Ла Кабанья и Эль Морро.

Организационные детали

  • Мы встретим вас на ресепшене вашего отеля в Варадеро и после экскурсии отвезем обратно.
  • Паром и дегустация сока из тростника включены в стоимость экскурсии.
  • На территории Морро-Кабанья колющие и режущие предметы, любые напитки в стеклянной таре и банках запрещены. Есть контроль безопасности.
В стоимость не включено
  • Трансфер (автомобиль с кондиционером): 200 CUC за 1-4 человек. Оплата на месте только наличными в CUC (кубинский конвертируемый песо)!
  • Входные билеты.
  • Питание и напитки.
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро
Вся Гавана за один день из Варадеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель на Варадеро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Григорий
Григорий
Привет из солнечной Гаваны! Меня зовут Григорий, мне 39, я русский, живу в Гаване. Решил проводить экскурсии на Кубе, потому что мне интересно работать с людьми и делиться моими знаниями и опытом с туристами. Как здорово видеть довольных гостей на экскурсии! Я художник и писатель, член проекта «Рисунок 3» на улице Прадо в Старой Гаване и автор оригинального путеводителя на английском языке. Свободно владею испанским и английским языком. Провожу частные экскурсии в Гаване и по Кубе на русском, английском и испанском языках с 2014 года. После моих экскурсий вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе, а я расскажу, что еще посмотреть в Гаване и на Кубе.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Спасибо большое Григорию за экскурсию. Очень много успели посмотреть, спланирована экскурсия интересно. Григорий учёл все наши пожелания. Особенно впечатлил нас парк, такой невероятной красоты мы не встречали ещё. Даже муж мой, который сначала не впечатлился, сказал что это лучшее, что он видел😀спасибо большое. Ни каких гонок не было, время было достаточно чтобы фотографии сделать, посмотреть ) всем советую 😀
25 января 2020
Ездили с подругой из Варадеро. Нам очень понравилась экскурсия. Увидели много за один день. Никто не выматывал нас длинными пешими прогулками, после которых уже ничего не хочется. В общем, нам очень понравилось!
14 мая 2019
По приезду в Гавану из Варадеро на заказанном Григорием для нас ретро авто (за 230 CUC), мы услышали эмоциональную речь о том, что оказывается это кляча, и мы опоздали на два часа, поэтому не достойны увидеть всей экскурсионной программы (по факту так и произошло, 60% от завленного). Затем начались грустные старты. Григорий предпочел все только показывать и ничего не рассказывать. Первым делом рынок, когда еще толком не понимаешь, где находишься, потом опять в машину, потом бегом за Григорием мы все таки увидели афро-кубинскую улицу, современную и старую Гавану, где пытались на ходу спросить, что мы видим и еще успеть это сфотографировать. Когда проходили мимо бара Хэмингуэя, только 2 человека из группы поняли, где они. О посещении данного заведения не было и речи. Увидеть окрестности с панорамной башни так и осталось мечтой. При желании посетить Замок Королевской Силы, у Гришы все таки вырвалось: «Вы еще и туда хотите? Я с Вами не пойду!». В итоге пошли все, но когда после этого мы еще захотели посетить район Касабланка на другой стороне бухты, терпение Гришы совсем лопнуло. И он перестал даже показывать окружающую нас красоту, ответы на вопросы стали совсем краткими.
Заранее была договоренность, что наша группа состоит из 4х человек и один только англоговорящий, в связи с чем экскурсия должна была проходить на русском и английском языке. Григорий с легкостью сказал, что это не проблема, но по факту я так и не поняла, то ли солнышко сильно припекало и человек забыл английский, то ли решил, что стоимость экскурсии не позволяет сказать больше трех слов. Даже попрощаться смог только на русском языке.
Действительно красивый Гаванский лес. Самое главное, что мы узнали от этого гида, это ничего. Хорошая экскурсия, если до нее владеешь большим количеством информации о Гаване, а еще лучше остановился там на несколько дней.
27 марта 2019
Очень понравилась экскурсия от Григория. Прекрасный Гид. Разумные цены. Весь день вы находитесь рядом с человеком, который погружает вас в мир прекрасной и одновременно контрастной Гаваны. Желательно, конечно сразу определиться что вы хотите осмотреть на машине - это самая дорогая часть экскурсии (2 часа стандартно 100 куков в Гаване на кабриолете, можно конечно и на велорикше))), у нас была небольшая спешка, Григорий хотел нам показать за эти 2 часа максимально возможного, что не в пешей доступности данной экскурсии. А дальше у Вас еще весь день на то, чтобы понять историю, существо и менталитет того, что есть Куба, и Гавана, Большое спасибо Григорию за то, что он перестроил свой маршрут экскурсии под нас (поскольку супруга немного приболела после перелета). Зато мы узнали, где готовят самый правильный (и вкусный) мохито в Гаване. И провели пару незабываемых часов, узнавая много и много того, что не пишут про Кубу.
7 февраля 2019
Отличный гид! Провёл очень интересную экскурсию по всей Гаване с заездом в нетуристические места. Показал, где можно купить дешевый ром и сигары, которые востребованы среди всех кубинцев . Мы жили в отеле в Гаване, Григорий с радостью согласился встретить нас в нашем отеле. Отвечает на все вопросы о жизни на Кубе. Помог организовать поездки в другие города и популярные туристические места. Заказав экскурсию у данного гида, не стесняйтесь спрашивать о других направлениях, кроме Гаваны!

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290 за экскурсию
8 часов
16 отзывов
Большое путешествие по знаковым местам столицы
Неповторимая смесь афрокубинской культуры, атмосферы обветшалых колониальных построек, рассказов о легендарных морских разбойниках и влияния грандиозных фигур Че Гевары и Фиделя Кастро на историю Острова Свободы делают Гавану совершенно особым городом. И для того, чтобы понять его дух, мало просто пройти по самым ярким кварталам столицы. Со мной вы проследите путь, который прошла Куба со времен доколумбовых цивилизаций до создания социалистической республики; попробуете всемирно известные коктейли в лучших заведениях; послушаете звуки кубинской гитары; побываете в местах, связанных со стариной Хэмом, и узнаете о том, как и где любят проводить свободное время кубинцы.

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