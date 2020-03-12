5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Реальная жизнь Гаваны

Экскурсия начнется еще по дороге в Гавану, когда вы проедете по самому высокому мосту Кубы — Бакунаягуа, и подводному Гаванскому туннелю. Уже будучи на месте, в нескольких кварталах от Капитолия, вы поднимитесь на крышу (пешком по лестнице на 6 этаж) капиталистического здания центральной Гаваны, откуда открываются захватывающие панорамные виды на город. А затем посетите квартиру местного художника, проживающего в нем. Вы составите первое впечатление о столице, увидев ее с необычного ракурса. На пути к основным достопримечательностям вы продегустируете свежевыжатый сок из сахарного тростника, а также сможете купить аутентичные кубинские сигары по цене для местных (2 CUC за упаковку!).

Флагманские достопримечательности Гаваны

Вы осмотрите снаружи главную достопримечательность Старой Гаваны — Капитолий: парламент Кубы, роскошный музей и красивое здание, полностью копирующее Белый Дом в Вашингтоне США, и королевскую фабрику табака Партагас 1845 года. В здании фабрики посетите специализированный магазин, где поговорим о кубинской триаде «табак, ром, кофе». А затем отправитесь в центральные районы Гаваны — Ведадо и Плайя.

Современная столица

На одной из крупнейших площадей мира — Площади Революции, где расположена штаб-квартира правительства Кубы и её министерства, — вы услышите самое важное о знаменитой кубинской революции. Проедете по любимой у местных набережной Малекон — самой длинной в мире, протянувшейся вдоль всего гаванского морского берега. Посетите уникальную усадьбу Хардинес де ла Тропикаль, построенную владельцами когда-то крупнейшей на Кубе пивоварни у реки Альмендарес. Здесь находятся грот-бары и беседки из фактурного бетона, танцевальный павильон, поддерживаемый стволами деревьев и украшенный огромными восьминогими морскими звездами, и дворец в мавританском стиле.

Афро-кубинская культура

Познать эту страну невозможно без знакомства с основами культуры, ставшей неотъемлемой частью жизни кубинцев. Для этого я включил в программу Гаванский лес — чем-то похожий ландшафтом на «Парк юрского периода». Место используется в афро-кубинской религии «сантерия» для совершения ритуалов и жертвоприношений, которые вы, возможно, даже застанете. Об особенностях духовной культуры я подробно расскажу во время прогулки.

Обзор исторической части Гаваны

Следом — панорамный тур по старому городу. Из окна автомобиля вы увидите собор Гаваны, площадь Оружия, где была основана Гавана 500 лет назад, замок королевской силы — первый форт на острове, площадь Сан-Франсиско, международный морской терминал и русскую православную церковь.

На пароме в Касабланку: к крепостям Эль Морро и Ла Кабанья

Вы сядете на паром для местных и отправитесь из нового терминала на другую сторону бухты Гаваны в район Касабланка, где расположен военно-исторический парк Морро-Кабанья. Осмотрите статую Христа Гаваны и с местной смотровой площадки охватите еще один замечательный ракурс на город. А по дороге домой увидите музей «Октябрьский кризис», крепости Ла Кабанья и Эль Морро.