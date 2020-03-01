Григорий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Кубинский табак: инструкция по применению

Погружение в традиции острова начнётся с фабрики «Партагас». Здесь вы увидите стадии производства табака — от ручного сбора листьев до упаковки готовых сигар, зададите вопросы специалисту фабрики, чтобы проникнуть во все особенности процесса. Раскурите сигары известных брендов Cohiba, Romeo y Julieta и Montecristo, а я расскажу об их происхождении.

Дегустация рома: всё о знаменитом напитке

В музее-магазине рома вы поймёте, как его делают на Кубе, и научитесь различать типы традиционного напитка. В колониальном доме графа Вильянуэва выпьете Havana Club Anejo Especial, а местные гуру научат вас нюансам употребления напитка, и ответят на вопросы о кубинском роме и его истории.

Знакомство с Гаваной: обед, шопинг и разговоры о местной жизни

Мы заедем в кафе, где вас ждёт традиционный креольский обед с коктейлем «Мохито» на аперитив и свининой с гарниром конгри на горячее. Обсудим кубинскую кухню и образ жизни местных, их привычки и нравы, а после отправимся на рынок. Здесь вы купите аутентичные товары, которых не найти за пределами Кубы! Элитные виды рома, лучшие сорта кофе, табак для местных, приспособления для сигар и сувениры — вы удивитесь низким ценам и выбору, который предлагает незабываемая Гавана.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые интересуются культурой и бытом кубинцев, а также любителям рома и сигар.