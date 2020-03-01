Григорий проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак

Узнать о производстве рома, продегустировать кубинские сигары и прикоснуться к традициям страны

Григорий
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Григорий – ваш гид
Мечтаете проникнуться духом Острова Свободы? Гавана, его колоритная столица, погрузит вас в кубинские обычаи! Вы поймёте, чем дышат местные, попробуете блюда национальной кухни и разберётесь в видах знаменитого рома.

Я привезу вас на королевскую фабрику табака и нетуристический рынок, где вы сможете купить местные товары без наценок.

После экскурсии вы откроете все тонкости кубинской триады «ром, кофе, табак».
67 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Варадеро
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Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак

Что вас ожидает

Кубинский табак: инструкция по применению
Погружение в традиции острова начнётся с фабрики «Партагас». Здесь вы увидите стадии производства табака — от ручного сбора листьев до упаковки готовых сигар, зададите вопросы специалисту фабрики, чтобы проникнуть во все особенности процесса. Раскурите сигары известных брендов Cohiba, Romeo y Julieta и Montecristo, а я расскажу об их происхождении.

Дегустация рома: всё о знаменитом напитке
В музее-магазине рома вы поймёте, как его делают на Кубе, и научитесь различать типы традиционного напитка. В колониальном доме графа Вильянуэва выпьете Havana Club Anejo Especial, а местные гуру научат вас нюансам употребления напитка, и ответят на вопросы о кубинском роме и его истории.

Знакомство с Гаваной: обед, шопинг и разговоры о местной жизни
Мы заедем в кафе, где вас ждёт традиционный креольский обед с коктейлем «Мохито» на аперитив и свининой с гарниром конгри на горячее. Обсудим кубинскую кухню и образ жизни местных, их привычки и нравы, а после отправимся на рынок. Здесь вы купите аутентичные товары, которых не найти за пределами Кубы! Элитные виды рома, лучшие сорта кофе, табак для местных, приспособления для сигар и сувениры — вы удивитесь низким ценам и выбору, который предлагает незабываемая Гавана.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые интересуются культурой и бытом кубинцев, а также любителям рома и сигар.

Организационные детали

  • Экскурсию на фабрике табака для вас проведёт англоязычный гид, я помогу с переводом.
  • Я забираю вас из отеля в Варадеро и привожу обратно.

Дополнительные расходы:

  • Трансфер (автомобиль с кондиционером): 200 CUC за 1-4 человек. Оплата на месте только наличными в CUC (кубинский конвертируемый песо)!
  • Вход на фабрику табака — 10 CUC с человека, музей рома — 7 CUC.
  • Дегустация табака и рома — 10 CUC с человека.
  • Обед с 1 напитком — 10-15 CUC с человека.
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак
Знакомство с брендами Гаваны: ром, кофе, табак

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Варадеро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Григорий
Григорий
Привет из солнечной Гаваны! Меня зовут Григорий, мне 39, я русский, живу в Гаване. Решил проводить экскурсии на Кубе, потому что мне интересно работать с людьми и делиться моими знаниями и опытом с туристами. Как здорово видеть довольных гостей на экскурсии! Я художник и писатель, член проекта «Рисунок 3» на улице Прадо в Старой Гаване и автор оригинального путеводителя на английском языке. Свободно владею испанским и английским языком. Провожу частные экскурсии в Гаване и по Кубе на русском, английском и испанском языках с 2014 года. После моих экскурсий вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе, а я расскажу, что еще посмотреть в Гаване и на Кубе.
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Григорий проводит ещё 3 экскурсии

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Хемингуэй-тур в Гаване из ВарадероХемингуэй-тур в Гаване из ВарадероХемингуэй-тур в Гаване из Варадеро
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Старая Гавана: поездка из ВарадероСтарая Гавана: поездка из ВарадероСтарая Гавана: поездка из Варадеро
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