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Еврейская Рига

4
1 отзыв
Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Вы увидите дом, где родился Аркадий Райкин, и часто бывал Осип Мандельштам.

Посетите ныне действующую еврейскую школу.

Узнаете больше о 500-летней истории 📖 местной общины в музее «Евреи в Латвии».

Сможете восхититься фантастической архитектурой зданий, построенных Михаилом Эйзенштейном.

Загляните в красивую синагогу, спрятанную посреди средневековой Старой Риги.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

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Еврейская Рига
Еврейская Рига

Что вы увидите

  • Еврейский музей и еврейский клуб
  • Прекрасные здания ар-нуво на улице Альберта
  • Дом детства оксфордского философа Исайи Берлина и известного во всем мире режиссера Сергея Эйзенштейна
  • Латвийский университет и историю его студентов
  • Памятник Свободе и здание Оперы
  • Парламент, католическую церковь святого Якоба и знаменитые «Три сестры» (типичные здания XIV-XVII веков)
  • Пороховую башню и кошачий дом
  • Музей оккупации
  • Русскую православную церковь, построенную в 1818 году
  • Мемориал Холокосту
  • Еврейскую школу ремесленников
  • Еврейское гетто 1941-1943 годов
  • Первую светскую школу Российской Империи, сейчас называемую школой Шабад
  • Старую синагогу и иешиву
  • Убежище для больных и бедных евреев — место погрома 1905 года
  • Молитвенный дом русских староверов
  • Мемориал жертвам нацизма Румбула
Хотите ли Вы увидеть дом, где родился Аркадий Райкин, и часто бывал Осип Мандельштам? Посетить ныне действующую еврейскую школу? Узнать больше о 500-летней истории 📖 местной общины в музее «Евреи в Латвии»? Восхититься фантастической, поющей архитектурой зданий, построенных Михаилом Эйзенштейном? Заглянуть в красивую синагогу, спрятанную посреди средневековой Старой Риги?
Если Ваш ответ- Да!- то я сердечно приглашаю Вас на 5-ти часовую (с перерывом на кофейную паузу) экскурсию ⛳ по еврейской Риге.
Список мест, которых мы посетим, прилагается.
1) Еврейский музей 🖼 и еврейский клуб
2) Прекрасные здания арт-нуво на улице Альберта
3) Дом детства оксфордского философа Исаи Берлина и известного во всем мире режиссера Сергея Эйзенштейна
4) 200 летний парк 🌳 Вермана и памятник чемпиону по шахматам Михаилу Талю. Памятник нобелевскому лауреату Вильгельму Освальду.
5) Латвийский университет и историю его студентов
6) Памятник Свободе и здание Оперы
7) Синагогу в Старом городе
8) Домскую площадь и Домский собор
9) Парламент, католическую церковь ⛪ святого Якоба и знаменитые "Три сестры" (типичные здания XIV-XVII веков)
10) Пороховую башню и кошачий дом
11) Музей оккупации и дом Черноголовых
12) Биржу, построенную в стиле венецианского палаццо
13) Дом знаменитого фотографа Филиппа Халсмана
14) Центральный рынок Риги - самый большой в Балтийских странах
15) Русскую православную церковь, построенную в 1818 году
16) Мемориал Холокосту
17) Еврейскую школу ремесленников
18) Еврейское гетто 1941-1943 годов
19) Первую светскую школу Российской Империи, сейчас называемую школой Шабад
20) Старую синагогу и иешиву
21) Убежище для больных и бедных евреев - место погрома 1905 года
22) Молитвенный дом русских староверов
23) Мемориал жертвам нацизма Румбула
Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Еврейская Рига
Еврейская Рига
Еврейская Рига
Еврейская Рига

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ф.
Александр Ф.
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Александр Ф. проводит ещё 5 экскурсий

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