Хотите ли Вы увидеть дом, где родился Аркадий Райкин, и часто бывал Осип Мандельштам? Посетить ныне действующую еврейскую школу? Узнать больше о 500-летней истории 📖 местной общины в музее «Евреи в Латвии»? Восхититься фантастической, поющей архитектурой зданий, построенных Михаилом Эйзенштейном? Заглянуть в красивую синагогу, спрятанную посреди средневековой Старой Риги?
Если Ваш ответ- Да!- то я сердечно приглашаю Вас на 5-ти часовую (с перерывом на кофейную паузу) экскурсию ⛳ по еврейской Риге.
Список мест, которых мы посетим, прилагается.
1) Еврейский музей 🖼 и еврейский клуб
2) Прекрасные здания арт-нуво на улице Альберта
3) Дом детства оксфордского философа Исаи Берлина и известного во всем мире режиссера Сергея Эйзенштейна
4) 200 летний парк 🌳 Вермана и памятник чемпиону по шахматам Михаилу Талю. Памятник нобелевскому лауреату Вильгельму Освальду.
5) Латвийский университет и историю его студентов
6) Памятник Свободе и здание Оперы
7) Синагогу в Старом городе
8) Домскую площадь и Домский собор
9) Парламент, католическую церковь ⛪ святого Якоба и знаменитые "Три сестры" (типичные здания XIV-XVII веков)
10) Пороховую башню и кошачий дом
11) Музей оккупации и дом Черноголовых
12) Биржу, построенную в стиле венецианского палаццо
13) Дом знаменитого фотографа Филиппа Халсмана
14) Центральный рынок Риги - самый большой в Балтийских странах
15) Русскую православную церковь, построенную в 1818 году
16) Мемориал Холокосту
17) Еврейскую школу ремесленников
18) Еврейское гетто 1941-1943 годов
19) Первую светскую школу Российской Империи, сейчас называемую школой Шабад
20) Старую синагогу и иешиву
21) Убежище для больных и бедных евреев - место погрома 1905 года
22) Молитвенный дом русских староверов
23) Мемориал жертвам нацизма Румбула
Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.