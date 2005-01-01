Хотите ли Вы увидеть дом, где родился Аркадий Райкин, и часто бывал Осип Мандельштам? Посетить ныне действующую еврейскую школу? Узнать больше о 500-летней истории 📖 местной общины в музее «Евреи в Латвии»? Восхититься фантастической, поющей архитектурой зданий, построенных Михаилом Эйзенштейном? Заглянуть в красивую синагогу, спрятанную посреди средневековой Старой Риги?

Если Ваш ответ- Да!- то я сердечно приглашаю Вас на 5-ти часовую (с перерывом на кофейную паузу) экскурсию ⛳ по еврейской Риге.

Список мест, которых мы посетим, прилагается.

1) Еврейский музей 🖼 и еврейский клуб

2) Прекрасные здания арт-нуво на улице Альберта

3) Дом детства оксфордского философа Исаи Берлина и известного во всем мире режиссера Сергея Эйзенштейна

4) 200 летний парк 🌳 Вермана и памятник чемпиону по шахматам Михаилу Талю. Памятник нобелевскому лауреату Вильгельму Освальду.

5) Латвийский университет и историю его студентов

6) Памятник Свободе и здание Оперы

7) Синагогу в Старом городе

8) Домскую площадь и Домский собор

9) Парламент, католическую церковь ⛪ святого Якоба и знаменитые "Три сестры" (типичные здания XIV-XVII веков)

10) Пороховую башню и кошачий дом

11) Музей оккупации и дом Черноголовых

12) Биржу, построенную в стиле венецианского палаццо

13) Дом знаменитого фотографа Филиппа Халсмана

14) Центральный рынок Риги - самый большой в Балтийских странах

15) Русскую православную церковь, построенную в 1818 году

16) Мемориал Холокосту

17) Еврейскую школу ремесленников

18) Еврейское гетто 1941-1943 годов

19) Первую светскую школу Российской Империи, сейчас называемую школой Шабад

20) Старую синагогу и иешиву

21) Убежище для больных и бедных евреев - место погрома 1905 года

22) Молитвенный дом русских староверов

23) Мемориал жертвам нацизма Румбула

Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии 🧭 с группы любого размера.