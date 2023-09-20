1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от €50 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€63 за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Загадки Домской площади и Домского собора
Начало: Домская площадь
Расписание: каждый день с 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
€15 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- TTanya20 сентября 2023Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
- РРаиса4 сентября 2023Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
- JJevgenia27 марта 2022Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
- ИИрена8 августа 2021Экскурсия по Старому городуОчень интересная и познавательная экскурсия
- YYana8 февраля 2020Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Домская площадь»
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