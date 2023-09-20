Домская площадь – экскурсии в Риге

Найдено 4 экскурсии в категории «Домская площадь» в Риге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусная Рига
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
от 50 за человека
Вечерняя Рига
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
60 за человека
Поступь столетий в узких улочках Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
63 за всё до 10 чел.
Загадки Домской площади и Домского собора
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Загадки Домской площади и Домского собора
Начало: Домская площадь
Расписание: каждый день с 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
15 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
  • Р
    Раиса
    4 сентября 2023
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
  • J
    Jevgenia
    27 марта 2022
    Вечерняя Рига
    Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
  • И
    Ирена
    8 августа 2021
    Экскурсия по Старому городу
    Очень интересная и познавательная экскурсия
  • Y
    Yana
    8 февраля 2020
    Вкусная Рига
    Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
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    она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было похоже как-будто я приехала к подруге и она рассказывала про свой город))) История была живая, с вопросами-ответами-советами. Без сложных имён, как иногда рассказывают экскурсоводы с академической, лекционной подачей. Очень рекомендую! И все честно по цене (а то некоторые пишут типа 10€, а потом «то» не входит, водителю доплати 10€, вход платный, мы круг прошли больше, давайте ещё по 5€). Плюс с оплаты экскурсии она купила нам сыра, рыбу и пиво на дегустацию, а это по меньшей мере 5€!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Домская площадь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Домская площадь" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 63. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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