Еще несколько необычных экскурсий в Риге

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Легенды Старого города

Сергей И.
Сергей И. – Гид из Риги
Легенды Старого города
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €60 за человека

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Легенды Старого города
  • как возник город?
  • почему у городских часов была всего одна стрелка?
  • почему петухи на городских церквях были позолочены только с одного бока?
  • кто такой Роланд?
  • по кому звонил Колокол Бедных Грешников?
  • мимо какого храма остерегались ходить рижские дамы?
  • куда глядят рижские коты?
  • где и почему Петр I тушил пожар молоком?
  • А так же много другого, во время прогулки по Старому городу.
Начало и место завершения
🚩 Liepaja

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей И.
Сергей И.
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