Еще несколько необычных экскурсий в Риге

- как возник город?
- почему у городских часов была всего одна стрелка?
- почему петухи на городских церквях были позолочены только с одного бока?
- кто такой Роланд?
- по кому звонил Колокол Бедных Грешников?
- мимо какого храма остерегались ходить рижские дамы?
- куда глядят рижские коты?
- где и почему Петр I тушил пожар молоком?
- А так же много другого, во время прогулки по Старому городу.
Начало и место завершения
🚩 Liepaja
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей И.
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