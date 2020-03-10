78 отзывов оставили туристы

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Истории средневековой Риги

Всё, что нельзя пропустить в Старом городе и о нём

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии78 отзывов
4.9
Natalja
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
Natalja – Гид в Риге
У каждого города есть своя неповторимая биография, свои необыкновенные истории 📖 и легенды.

Я хочу познакомить вас с красавицей Ригой.

Ей уже более восьми веков, но она по-прежнему удивляет своей молодостью, обаянием, таинственной красотой и загадочностью.

Приглашаю вас познакомиться с городом поближе, побродить по его узким мощённым улочкам, ощутить тихое веяние столетий, насладиться красотой зданий, созданных в разные эпохи.
Истории средневековой Риги
Истории средневековой Риги

Что вас ожидает

Вы узнаете, где зародился город, какими были его первоначальные границы, где находится старейшее каменное здание города, где доминиканцы основали монастырь. Увидите, как выглядели крепостные стены, окружавшие город, ведь Рига была мощной крепостью.

Мы пройдемся по Ратушной площади, посмотрим на дом Черноголовых, вы узнаете необыкновенную историю его возрождения. Полюбуетесь чудесным видом церкви Св. Петра, Домского собора, церкви Св. Иоанна, Рижского замка. Заглянете в гости к «Трём братьям», узнаете по ком звонил «колокол грешников», и где жил палач. Обязательно сосчитаете петушков на шпилях церквей, загадаете желания, и конечно, побываете на самой кинематографической улице города, где снимали знаменитые фильмы «17 мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса».

Во время прогулки вас ждут интересные истории, легенды и тайны Старого города, а также возможность отведать традиционные латышские блюда, продегустировать Рижский бальзам и пиво, приобрести сувениры на память.

Я уверена, что вы полюбите Ригу и вновь приедете на свидание с ней!

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно.

Истории средневековой Риги
Истории средневековой Риги
Истории средневековой Риги
Истории средневековой Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Natalja
Natalja
Мне нравится путешествовать и знакомиться с историей разных городов. С удовольствием поделюсь с вами тайнами, легендами, историями города Риги. Уверена, что вы также полюбите Ригу, как любим её мы, рижане!
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78 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Все понравилось)
22 декабря 2019
Брали экскурсию с расчётом на детей (два взрослых и три ребенка 14, 11 и 4). Рассказ был иньересныммне только детям, но и взрослым. Гид Наталья умела предоставить информацию и для детей, и чтобы взрослым интересно было. Маршрут был составлен так, что когда кто-то из детей замерзал (был холодный ветер), сразу заходили в помещение и там продолжали экскурсию! Очень рекомендую гида Наталью!
10 августа 2019
Дякуємо Наталі за чудову екскурсію. Всього за кілька годин вона познайомила нас з містом, його історією, архітектурою, а також дала цінні поради, які стали нам в нагоді ;-)
1 июля 2019
Наталья замечательный экскурсовод! Содержание и маршрут были на пять с плюсом. Наталья очень доходчиво донесла информацию до ребёнка который не очень хорошо говорит по-русски. Мы абсолютно не устали. Мы увидели Очень много, но при этом было время зайти полакомиться местными деликатесами. Не сомневаюсь, бронируйте прогулку с Натальей, не пожелтеете!
18 апреля 2019
Рекомендую экскурсию по средневековой Риге с Натальей: 1. сбалансированная подача материала: нет перегрузки информацией, полученных знаний достаточно для получения общего представления о городе, его истории, архитектуре; 2. адоптация к целевой аудитории: интересная подача материала как для детей, так и для взрослых; 3. компетентность: получили ответы на все свои вопросы; 4. персоналия: Наталья очень приятный в общении человек. Наталья дала практические рекомендации, что ещё можно посмотреть самим, вне программы экскурсии, где можно перекусить и т. д. На экскурсии мы были с супругом и 2 дочками (10 и 17 лет), все остались очень довольны.
14 апреля 2019
Хорошая экскурсия, не спеша прогулялись по старому городу. Спасибо.
29 марта 2019
Очень хорошая экскурсия, Наталья прекрасно владеет материалом, старается адаптировать его с учетом возраста ребёнка, очень внимательна. ко всем пожеланиям, заботлива и приветлива.
26 марта 2019
Понравилась экскурсия по старой части Риги. Экскурсия прошла легко и непринуждённо, как нам показалось Наталья доступно рассказала нам об истории Риги. Будем всем рекомендовать.
14 января 2019
Спасибо большое Наталье за новогоднюю экскурсию :) Наталья очень интересный рассказчик и большой профессионал, ни один наш вопрос не остался без внимания. Мы были с малышом 2х лет, все прошло замечательно и увлекательно, рекомендуем!
14 ноября 2018
Была на экскурсии "Истории Средневековой Риги" с дочкой 12 лет. Гид Наталья провела экскурсию интересно, давала много информации, но в достаточно легкой форме. Гид порекомендовала места для дополнительного самостоятельного осмотра, а также магазины и кафе. Экскурсия подойдет для туристов, которые в Риге впервые, в том числе с детьми. Нам понравилось! Спасибо!
Ещё 68 отзывов

Natalja проводит ещё 1 экскурсию

Сакральные памятники Средневековой РигиСакральные памятники Средневековой РигиСакральные памятники Средневековой Риги
65 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Знакомство с прекрасными образцами произведений искусств различных эпох
С удовольствием приглашаю вас в увлекательную прогулку по Старой Риге, во время которой вас ждёт знакомство с историей города и его знаменитыми архитектурными памятниками.

Экскурсии по Старой Риге

Легенды средневековой РигиЛегенды средневековой РигиЛегенды средневековой Риги
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112 отзывов
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
История, архитектура и легенды Старой РигиИстория, архитектура и легенды Старой РигиИстория, архитектура и легенды Старой Риги
скидка20%
€65
52 за экскурсию
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143 отзыва
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Рига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулка
10 за человека
1 час
28 отзывов
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
Истории Старой РигиИстории Старой РигиИстории Старой Риги
65 за экскурсию
2.5 часа
164 отзыва
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часаБольшой обзор Риги: самые интересные места за 4 часаБольшой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
скидка10%
€98
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4 часа
56 отзывов
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Вечерняя РигаВечерняя РигаВечерняя Рига
От 27 за экскурсию
2 часа
59 отзывов
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.

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65 за экскурсию
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