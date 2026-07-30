78 отзывов оставили туристы

Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
У каждого города есть своя неповторимая биография, свои необыкновенные истории и легенды. Рига, с её восьмивековой историей, удивляет молодостью, обаянием и загадочностью.
Во время экскурсии вы узнаете, где зародился город, увидите читать дальшеуменьшить
старейшее каменное здание, посетите монастырь доминиканцев и полюбуетесь крепостными стенами. Прогулка по Ратушной площади, дом Черноголовых, церкви Св. Петра и Домский собор оставят незабываемые впечатления. Узнайте, где жил палач, сосчитайте петушков на шпилях церквей и посетите кинематографическую улицу. В завершение экскурсии попробуйте традиционные латышские блюда и Рижский бальзам
Лучшие месяцы для экскурсии по Риге - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а прогулки по его улочкам приносят максимум удовольствия. Насладитесь тёплой атмосферой и уникальными видами столицы Латвии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратушная площадь
Дом Черноголовых
Церковь Св. Петра
Домский собор
Церковь Св. Иоанна
Рижский замок
Три брата
Описание экскурсии
Вы узнаете, где зародился город, какими были его первоначальные границы, где находится старейшее каменное здание города, где доминиканцы основали монастырь. Увидите, как выглядели крепостные стены, окружавшие город, ведь Рига была мощной крепостью.
Мы пройдемся по Ратушной площади, посмотрим на дом Черноголовых, вы узнаете необыкновенную историю его возрождения. Полюбуетесь чудесным видом церкви Св. Петра, Домского собора, церкви Св. Иоанна, Рижского замка. Заглянете в гости к «Трём братьям», узнаете по ком звонил «колокол грешников», и где жил палач. Обязательно сосчитаете петушков на шпилях церквей, загадаете желания, и конечно, побываете на самой кинематографической улице города, где снимали знаменитые фильмы «17 мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса».
Во время прогулки вас ждут интересные истории, легенды и тайны Старого города, а также возможность отведать традиционные латышские блюда, продегустировать Рижский бальзам и пиво, приобрести сувениры на память.
Я уверена, что вы полюбите Ригу и вновь приедете на свидание с ней!
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 429 туристов
Мне нравится путешествовать и знакомиться с историей разных городов. С удовольствием поделюсь с вами тайнами, легендами, историями города Риги. Уверена, что вы также полюбите Ригу, как любим её мы, рижане!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 85 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Была очень интересная прогулка как для нас, рижан, так и для наших гостей из Канады. Спасибо за интересные детали из истории Риги и приятное общение!!!
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Wagner
Экскурсия с Натальей по старой Риге понравилась очень! Наталья отлично знает историю города, его легенды и мифы. Очень интересно, увлекательно и с большой любовью смогла их нам рассказать. Обстоятельно отвечала на все наши вопросы. С Натальей мы общались как старые друзья. Мы буквально не заметили, как пролетело время. Очень рады знакомсву и желаем дальнейших приятных экскурсий с благодарными туристами.
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В
Валерия
Наталья прекрасный экскурсовод! Она нам 2.5 часа рассказывала про старую Ригу, показала все интересные места и даже сводила в злачные заведения! Нам очень понравилась эта экскурсия, Наталья, и конечно же мы влюбились в Ригу!!!!
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Olga
Рекомендую экскурсию по средневековой Риге с Натальей: 1. сбалансированная подача материала: нет перегрузки информацией, полученных знаний достаточно для получения общего представления о городе, его истории, архитектуре; 2. адоптация к целевой аудитории: интересная читать дальшеуменьшить
подача материала как для детей, так и для взрослых; 3. компетентность: получили ответы на все свои вопросы; 4. персоналия: Наталья очень приятный в общении человек. Наталья дала практические рекомендации, что ещё можно посмотреть самим, вне программы экскурсии, где можно перекусить и т. д. На экскурсии мы были с супругом и 2 дочками (10 и 17 лет), все остались очень довольны.
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Григорий
Экскурсия прошла отлично! Несмотря на то, что мы задержались в пути, мы смогли без проблем встретиться в назначенном месте и отправились в увлекательную экскурсии по прекрасной Риге. Наталья - отличный гид. читать дальшеуменьшить
Прекрасно владеет материалом, увлекательно и живо рассказывает об истории Риги, об особенностях города в наши дни, слушать её было очень приятно и познавательно. Несмотря на то, что этот я был в Риге не впервые, я узнал много нового от Натальи, чего мне не рассказали во время первого визита. Её советы о том, как провести время в городе, и что посетить после экскурсии, нам очень пригодились.
Я рекомендую эту экскурсию любому путешественнику, желающему открыть для себя этот красивый город.
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Марина
Наталья отличный экскурсовод! Провела по всему городу, очень интересно рассказывала про каждый памятник архитектуры, при этом, отвлекаясь на заданные вопросы, не сбивалась с темы и продолжала с прерванного места. Реагировала читать дальшеуменьшить
на все пожелания, вопросы, сказала куда лучше сходить, где что купить, куда как пройти. После экскурсии ходили по городу, вспоминая каждый дом, о котором слушали легенды или историю создания, благодаря этому начали ориентироваться в городе сами и к концу дня ходили без карты. Очень интересный и хороший человек! Будем советовать всем знакомым, кто поедет в этот чудесный город - Ригу.