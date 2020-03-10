78 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Вы узнаете, где зародился город, какими были его первоначальные границы, где находится старейшее каменное здание города, где доминиканцы основали монастырь. Увидите, как выглядели крепостные стены, окружавшие город, ведь Рига была мощной крепостью.

Мы пройдемся по Ратушной площади, посмотрим на дом Черноголовых, вы узнаете необыкновенную историю его возрождения. Полюбуетесь чудесным видом церкви Св. Петра, Домского собора, церкви Св. Иоанна, Рижского замка. Заглянете в гости к «Трём братьям», узнаете по ком звонил «колокол грешников», и где жил палач. Обязательно сосчитаете петушков на шпилях церквей, загадаете желания, и конечно, побываете на самой кинематографической улице города, где снимали знаменитые фильмы «17 мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса».

Во время прогулки вас ждут интересные истории, легенды и тайны Старого города, а также возможность отведать традиционные латышские блюда, продегустировать Рижский бальзам и пиво, приобрести сувениры на память.

Я уверена, что вы полюбите Ригу и вновь приедете на свидание с ней!