78 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по Риге - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а прогулки по его улочкам приносят максимум удовольствия. Насладитесь тёплой атмосферой и уникальными видами столицы Латвии.

У каждого города есть своя неповторимая биография, свои необыкновенные истории и легенды. Рига, с её восьмивековой историей, удивляет молодостью, обаянием и загадочностью.Во время экскурсии вы узнаете, где зародился город, увидите

старейшее каменное здание, посетите монастырь доминиканцев и полюбуетесь крепостными стенами. Прогулка по Ратушной площади, дом Черноголовых, церкви Св. Петра и Домский собор оставят незабываемые впечатления. Узнайте, где жил палач, сосчитайте петушков на шпилях церквей и посетите кинематографическую улицу. В завершение экскурсии попробуйте традиционные латышские блюда и Рижский бальзам

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы узнаете, где зародился город, какими были его первоначальные границы, где находится старейшее каменное здание города, где доминиканцы основали монастырь. Увидите, как выглядели крепостные стены, окружавшие город, ведь Рига была мощной крепостью.

Мы пройдемся по Ратушной площади, посмотрим на дом Черноголовых, вы узнаете необыкновенную историю его возрождения. Полюбуетесь чудесным видом церкви Св. Петра, Домского собора, церкви Св. Иоанна, Рижского замка. Заглянете в гости к «Трём братьям», узнаете по ком звонил «колокол грешников», и где жил палач. Обязательно сосчитаете петушков на шпилях церквей, загадаете желания, и конечно, побываете на самой кинематографической улице города, где снимали знаменитые фильмы «17 мгновений весны» и «Приключения Шерлока Холмса».

Во время прогулки вас ждут интересные истории, легенды и тайны Старого города, а также возможность отведать традиционные латышские блюда, продегустировать Рижский бальзам и пиво, приобрести сувениры на память.

Я уверена, что вы полюбите Ригу и вновь приедете на свидание с ней!

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно.