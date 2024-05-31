Откройте для себя мифы и легенды Риги с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Риге на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
199 отзывов
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
208 отзывов
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Во время 2-часовой прогулки я рассажу об истории Риги не только факты, но и легенды»
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
65 за всё до 5 чел.
Секреты Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
«Кроме того, я расскажу легенду о монашках во дворе Конвента, раскрою тайны дома Ратмана XVII века, покажу парламент Латвии — Сейм — и поясню, почему в знаменитом доме Черноголовых раньше жили неженатые немцы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
«Вы узнаете связанные с ней факты, легенды и курьёзные сюжеты»
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Путешествие по замкам Даугавы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
«Народные сказки и легенды, которые легли в основу главного произведения латышского эпоса «Лачплесис», станут лейтмотивом прогулки по Лиелварде»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    31 мая 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
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    проходили лабиринты двориков в сердце Старой Риги. Инга чувствует настроение и интерес своих клиентов с полуслова. Спасибо, Инга, большое за экскурсию, прогулку и Ваш позитив!

  • O
    Olya
    24 мая 2024
    Легенды средневековой Риги
    Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
  • K
    Katia
    29 апреля 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной рассказчицой, которая позволил нам
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    окунуться в историю и культуру этого удивительного места. Двухчасовая индивидуальная экскурсия позволила нам увидеть и почувствовать всю прелесть старой Риги. Большое спасибо за такой замечательный опыт!

    Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной
  • N
    Natalija
    20 апреля 2024
    Легенды средневековой Риги
    Отличная экскурсия! Было интересно и мне и моему 13-летниму сыну.
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Возможно ли узнать и влюбиться в Ригу за 2 часа? Да,возможно!Огромное спасибо Инге за глубокие знания,интересную экскурсию! Планируем вернуться и ещё раз пообщаться с нашим прекрасным экскурсоводом!
  • С
    Светлана
    8 апреля 2024
    Легенды средневековой Риги
    В Риге уже не первый раз. Очень красивый город. Выбирала экскурсию по отзывам и не ошиблась. Лина прекрасный экскурсовод и
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    очень увлекательная экскурсия. Нас было 3 взрослых и 2 детей 11 лет. Всем очень понравилось. Время пролетело незаметно. Побывали в очень интересных местах, узнали много нового и воспользовались советами Лины и посетили смотровые площадки города Риги. Всем рекомендую эту экскурсию. Обязательно вернемся в ваш замечательный город и не раз. Есть еще много мест которые не посетили.

  • А
    Анна
    13 января 2024
    Загадки Домского собора
    Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!
  • M
    Michael
    7 сентября 2023
    Легенды средневековой Риги
    Интереснейшая экскурсия по Старой Риге, узнали много нового, Лина - очень приятная гид. Понравилось и нам и дочке (5 лет)
  • L
    Liudmila
    18 августа 2023
    Секреты Старой Риги
    Хорошая познавательная экскурсия. Экскурсовод Алексей - интересный рассказчик с широким кругозором. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    14 августа 2022
    Секреты Старой Риги
    Очень интересная экскурсия по хорошим местам. Но немного не хватило рассказов о средневековье, средневековых баек, хоть это и было, но
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    акцент делался на новом времени, которое для старого города не так интересно. И еще, не хватало информации по дате/времени основания домов, приходилось все дополнительно выспрашивать.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Мифы и легенды»

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  4. Загадки Домского собора
  5. Путешествие по замкам Даугавы
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 170. Туристы уже оставили гидам 417 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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