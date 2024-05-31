1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Во время 2-часовой прогулки я рассажу об истории Риги не только факты, но и легенды»
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
«Кроме того, я расскажу легенду о монашках во дворе Конвента, раскрою тайны дома Ратмана XVII века, покажу парламент Латвии — Сейм — и поясню, почему в знаменитом доме Черноголовых раньше жили неженатые немцы»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
«Вы узнаете связанные с ней факты, легенды и курьёзные сюжеты»
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
€15 за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
«Народные сказки и легенды, которые легли в основу главного произведения латышского эпоса «Лачплесис», станут лейтмотивом прогулки по Лиелварде»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим31 мая 2024Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
- OOlya24 мая 2024Лина провела нас по старому городу, показала интересные здания, рассказала городские легенды. 2.5 часа пролетели быстро.
- KKatia29 апреля 2024Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной рассказчицой, которая позволил нам
- NNatalija20 апреля 2024Отличная экскурсия! Было интересно и мне и моему 13-летниму сыну.
- ААнна17 апреля 2024Возможно ли узнать и влюбиться в Ригу за 2 часа? Да,возможно!Огромное спасибо Инге за глубокие знания,интересную экскурсию! Планируем вернуться и ещё раз пообщаться с нашим прекрасным экскурсоводом!
- ССветлана8 апреля 2024В Риге уже не первый раз. Очень красивый город. Выбирала экскурсию по отзывам и не ошиблась. Лина прекрасный экскурсовод и
- ААнна13 января 2024Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!
- MMichael7 сентября 2023Легенды средневековой РигиИнтереснейшая экскурсия по Старой Риге, узнали много нового, Лина - очень приятная гид. Понравилось и нам и дочке (5 лет)
- LLiudmila18 августа 2023Хорошая познавательная экскурсия. Экскурсовод Алексей - интересный рассказчик с широким кругозором. Рекомендую!
- ИИрина14 августа 2022Очень интересная экскурсия по хорошим местам. Но немного не хватило рассказов о средневековье, средневековых баек, хоть это и было, но
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 170. Туристы уже оставили гидам 417 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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