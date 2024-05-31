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очень увлекательная экскурсия. Нас было 3 взрослых и 2 детей 11 лет. Всем очень понравилось. Время пролетело незаметно. Побывали в очень интересных местах, узнали много нового и воспользовались советами Лины и посетили смотровые площадки города Риги. Всем рекомендую эту экскурсию. Обязательно вернемся в ваш замечательный город и не раз. Есть еще много мест которые не посетили.