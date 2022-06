Что вас ждет

Старейшее сакральное сооружение не только Риги, но и всей Балтии, самая большая в Прибалтике церковь, место, где бьётся сердце старого города, овеянное тайнами и легендами — Домский собор.

На экскурсии вы узнаете не только о 800-летней истории и архитектуре Домской церкви (в прошлом Собора Святой Марии) и ансамбля зданий Домский площади, но и многочисленные легенды, курьёзные, иногда смешные факты и истории, связанные с этим местом.

На экскурсии мы по считаем всех золотых петушков Старой Риги, увидим и самого старого петушка, который уже отметил свой 400-летний юбилей и узнаем, почему наши петушки всегда смотрят в одну сторону, как торговцы Риги планировали по петушкам свой рабочий день,как и почему Тритон превратился в Дионисия.

На экскурсиия расскажу об уникальном инструменте — органе собора, послушать который считается одним из must do in Riga, увидите его красивейший отреставрированный проспект с резьбой по дереву и покрытый золотом.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты: Домский собор- 5 евро/чел, концерт органной музыки — от 10 евро/чел.