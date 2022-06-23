Загадки Домской площади и Домского собора

Было бы большим упущением приехать в Ригу и не посетить Домский собор - одну из красивейших церквей Европы, крупнейшую в

Было бы большим упущением приехать в Ригу и не посетить Домский собор —одну из красивейших церквей Европы, крупнейшую в Балтии, не прикоснуться к его древним стенам, не узнать его интереснейшей 800-летней истории, не услышать один из лучших в мире инструментов — Домского органа.
Загадки Домской площади и Домского собора
Загадки Домской площади и Домского собора
Загадки Домской площади и Домского собора
Загадки Домской площади и Домского собора
Загадки Домской площади и Домского собора
Загадки Домской площади и Домского собора

Что вас ожидает 🤩

  • Домская площадь
  • Домский собор с Крестовой Галереей
  • Орган Домской церкви
  • Красивейшие витражи Домской церкви
  • Памятник основателю Риги
  • Купель, в которой крестили язычников
  • Памятник Петру I
  • Самого старого петушка Риги
  • Экспонаты музея истории Риги и мореходства
  • Колокол несчастных грешников
  • Последнее творение Рафаэля Санти

Описание

Что вас ждет

Старейшее сакральное сооружение не только Риги, но и всей Балтии, самая большая в Прибалтике церковь, место, где бьётся сердце старого города, овеянное тайнами и легендами — Домский собор.
На экскурсии вы узнаете не только о 800-летней истории и архитектуре Домской церкви (в прошлом Собора Святой Марии) и ансамбля зданий Домский площади, но и многочисленные легенды, курьёзные, иногда смешные факты и истории, связанные с этим местом.
На экскурсии мы по считаем всех золотых петушков Старой Риги, увидим и самого старого петушка, который уже отметил свой 400-летний юбилей и узнаем, почему наши петушки всегда смотрят в одну сторону, как торговцы Риги планировали по петушкам свой рабочий день,как и почему Тритон превратился в Дионисия.
На экскурсиия расскажу об уникальном инструменте — органе собора, послушать который считается одним из must do in Riga, увидите его красивейший отреставрированный проспект с резьбой по дереву и покрытый золотом.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты: Домский собор- 5 евро/чел, концерт органной музыки — от 10 евро/чел.

каждый день с 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты: Домский собор- 5 евро/чел
  • Концерт органной музыки — от 10 евро/чел
Место начала и завершения?
Домская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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