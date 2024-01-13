1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
«А в старинном Домском соборе вам предстоит узнать:»
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
€15 за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
««Домский собор, с петушком на шпиле»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
€10 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
«Вторая часть экскурсии пройдет в одном из самых древних зданий нашего города — Домском соборе, впитавшем дух восьми веков»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€65 за всё до 8 чел.
Билеты
1 час
Загадки Домской площади и Домского собора
Начало: Домская площадь
«Что вас ждет Старейшее сакральное сооружение не только Риги, но и всей Балтии, самая большая в Прибалтике церковь, место, где бьётся сердце старого города, овеянное тайнами и легендами — Домский собор»
Расписание: каждый день с 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
€15 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 января 2024Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!
- ТТатьяна16 августа 2023Экскурсовод Александр очень грамотно, интересно и доступно для восприятия провел экскурсию.
- NNadezda16 августа 2023Экскурсия "Тайны Домского Собора" впечатлила положительными эмоциями и новыми знаниями. 2 часа пролетели очень быстро! Было бы чудесно также послушать историю и во внутреннем дворе, но на это времени уже не хватило. Спасибо большое за знания!
- ССветлана16 июля 2023Отлично! Спасибо!
- ЕЕвгений25 ноября 2022Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.
- ММАРИНА2 ноября 2022Очень интересная экскурсия, отличный, профессиональный и доброжелательный гид, получили массу информации и много положительных эмоций от общения с Алексанрой
- ААлександр20 февраля 2020Хотим сказать большое спасибо нашему гиду - Александре за очень интересную экскурсию. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и побольше заказов на экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Соборы и храмы»
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