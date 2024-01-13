Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Риги

Найдено 4 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
«А в старинном Домском соборе вам предстоит узнать:»
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Тайны Домского собора
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
««Домский собор, с петушком на шпиле»»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
10 за человека
Рига - цветок средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
«Вторая часть экскурсии пройдет в одном из самых древних зданий нашего города — Домском соборе, впитавшем дух восьми веков»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Загадки Домской площади и Домского собора
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Загадки Домской площади и Домского собора
Начало: Домская площадь
«Что вас ждет Старейшее сакральное сооружение не только Риги, но и всей Балтии, самая большая в Прибалтике церковь, место, где бьётся сердце старого города, овеянное тайнами и легендами — Домский собор»
Расписание: каждый день с 11:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
15 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 января 2024
    Загадки Домского собора
    Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2023
    Тайны Домского собора
    Экскурсовод Александр очень грамотно, интересно и доступно для восприятия провел экскурсию.
  • N
    Nadezda
    16 августа 2023
    Тайны Домского собора
    Экскурсия "Тайны Домского Собора" впечатлила положительными эмоциями и новыми знаниями. 2 часа пролетели очень быстро! Было бы чудесно также послушать историю и во внутреннем дворе, но на это времени уже не хватило. Спасибо большое за знания!
  • С
    Светлана
    16 июля 2023
    Тайны Домского собора
    Отлично! Спасибо!
    Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!
  • Е
    Евгений
    25 ноября 2022
    Рига - цветок средневековья
    Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.
  • М
    МАРИНА
    2 ноября 2022
    Рига - цветок средневековья
    Очень интересная экскурсия, отличный, профессиональный и доброжелательный гид, получили массу информации и много положительных эмоций от общения с Алексанрой
  • А
    Александр
    20 февраля 2020
    Рига - цветок средневековья
    Хотим сказать большое спасибо нашему гиду - Александре за очень интересную экскурсию. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и побольше заказов на экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 10 до 65. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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