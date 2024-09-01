11 отзывов оставили туристы

Представьте себе Ригу, где темные улочки оживают под светом луны, а тени средневековых зданий рассказывают свои истории.
Вечерняя экскурсия «Загадки Старой Риги» приглашает вас насладиться уникальной атмосферой города, где каждый шаг
Вечерняя экскурсия «Загадки Старой Риги» приглашает вас насладиться уникальной атмосферой города, где каждый шаг
6 причин купить эту экскурсию
- 🌙 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏰 Интересные легенды и истории
- 👻 Встреча с привидениями
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 💑 Романтические моменты для влюбленных
- 🎵 Живая музыка и уютные кафе
Что можно увидеть
- Большой Кристап
- Дом рижского палача
- Церковь Св. Екаба
- Три Брата
- Латерна счастья
Описание экскурсии
Программа
Мы с вами прогуляемся по местечкам, не включенным в популярные обзорные маршруты. Я расскажу о Большом Кристапе; о рижском палаче и доме, где он жил; легенду о сороке-ведьме, которая когда-то была владычицей Риги.
Вы узнаете о привидениях рижского замка — прекрасной Доротее и загадочном старце — и почему некоторые рижанки предпочитали обходить церковь Св. Екаба стороной. Мы полюбуемся при свете луны на архитектурный ансамбль Три Брата, а влюбленные загадают желание у магической двойки. Латерна счастья поможет исполнить самые заветные желания…
Добро пожаловать в вечернюю загадочную Ригу!
Организационные детали
Цена указана на группу 1-4 человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1962 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2024 году Риге исполнилось 823 года… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Нам очень понравилась экскурсия с Ингой. Мы были в городе всего лишь один вечер проездом и очень хотели проникнуться атмосферой этого города и у нас это получилось с помощью Инги и её рассказов.
Инга очень приыетливая и доброжелательная, мы обязательно вернемся в Ригу и повторим экскурсию уже в более расширенном варианте.
Инга очень приыетливая и доброжелательная, мы обязательно вернемся в Ригу и повторим экскурсию уже в более расширенном варианте.
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Э
Находясь в начале марта в Риге в качестве туриста, обратилась к помощи Интернета, чтобы найти русскоговорящего гида для осмотра местных достопримечательностей.
Нашла замечательный сайт Tripster!!! Здесь большой и разнообразный выбор экскурсий
Нашла замечательный сайт Tripster!!! Здесь большой и разнообразный выбор экскурсий
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S
Сегодня побывали на экскурсии по Риге с замечательной гидом Ингой — и это было просто великолепно! Всё было рассказано с невероятным чувством юмора, теплотой и искренней любовью к городу. Инга
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А
Очень интересная экскурсия, Инга отличный экскурсовод, который умеет рассказывать о любимом городе, его прошлом и настоящем. Даже если это твоя первая прогулка по городу - благодаря Инге сразу начинаешь любить
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Л
В силу обстоятельств мы вынужденны были поменять время нашей экскурсии. Инга отнеслась с пониманием и мы вместе выбрали наиболее подходящее для нас время. Не смотря на холодный, совсем не летний вечер, экскурсия по старой Риге получилась интересной и увлекательной. кроме того, Инга дала нам несколько интересных и полезных советов. Не забываемые впечатления. Огромное спасибо Инге.
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О
Инга прекрасный рассказчик, внимательный к деталям. Мы получили ответы почти на все вопросы, которые задавали во время 4-х (!) часовой пешеходной экскурсии. Посмотрели на город через взгляд человека, который любит свой город, глубоко изучает его историю, архитектуру и замечает современные изменения и новые традиции. Очень рекомендуем!
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