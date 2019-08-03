11 отзывов оставили туристы

Мы с вами прогуляемся по местечкам, не включенным в популярные обзорные маршруты. Я расскажу о Большом Кристапе; о рижском палаче и доме, где он жил; легенду о сороке-ведьме, которая когда-то была владычицей Риги.
Вы узнаете о привидениях рижского замка — прекрасной Доротее и загадочном старце — и почему некоторые рижанки предпочитали обходить церковь Св. Екаба стороной. Мы полюбуемся при свете луны на архитектурный ансамбль Три Брата, а влюбленные загадают желание у магической двойки. Латерна счастья поможет исполнить самые заветные желания…
Добро пожаловать в вечернюю загадочную Ригу!
Организационные детали
Цена указана на группу 1-4 человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2020 году Риге исполнилось 819 лет… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
Экскурсия очень понравилась. Встретились в чётко оговорённое время. Всё было интересно и познавательно. Время пролетело не заметно и интересно. Спасибо Инге большое! Хочется рекомендовать.
Эльза
12 марта 2019
Находясь в начале марта в Риге в качестве туриста, обратилась к помощи Интернета, чтобы найти русскоговорящего гида для осмотра местных достопримечательностей. Нашла замечательный сайт Tripster!!! Здесь большой и разнообразный выбор экскурсий на любой вкус. С гидом определилась, опираясь на предыдущие отзывы туристов, поэтому решила оставить свой. Я выбрала Ингу и не секунды не пожалела об этом. Экскурсия проходила в свободной форме, избегая шаблонов и сухих фраз. Очень познавательно, непринужденно и увлекательно. Инга большая молодец! Всем рекомендую посетить прекрасную Ригу, и провести время, с любящим свой город гидом Ингой.
Наталья
22 июня 2018
Экскурсия была великолепна. Инга настоящий профессионал с отличным чувством стиля, мы с друзьями были очень довольны экскурсией, большая благодарность за это Инге
Аркадий
10 января 2018
Было достаточно холодно, но Инга " согрела" своим рассказом даже детей : за два с лишним часа они не разу не пожаловались на погоду или на усталость. Кроме того, очень чувствуется, что Инга не только великолепно знает Ригу, но и относится к своему городу с большой любовью. Спасибо!
Daria
2 января 2018
Инга очень интеллигентная и приятная рассказчица - всё очень познавательно и, что немаловажно, не занудно:) Спасибо большое! Дарья и Елена
Алла
27 марта 2017
В Риге не первый, экскурсию брали для ребенка, но много нового и для себя узнали. Отличный экскурсовод Инга. Хорошое знание истории, очень интересно было слушать. Ребенок остался в восторге. Рекомендуем посетить экскурсию.
Илона
11 июня 2016
Все было приятно и интересно. Гид очень внимательная и любезная. Рекомендую.
Лина
10 июня 2016
В силу обстоятельств мы вынужденны были поменять время нашей экскурсии. Инга отнеслась с пониманием и мы вместе выбрали наиболее подходящее для нас время. Не смотря на холодный, совсем не летний вечер, экскурсия по старой Риге получилась интересной и увлекательной. кроме того, Инга дала нам несколько интересных и полезных советов. Не забываемые впечатления. Огромное спасибо Инге.
Анна
30 января 2016
Спасибо Инге за замечательную, интересную экскурсию. Нам очень понравилась Рига и в этом большая заслуга Инги. Старый город очень красивый. Обязательно вернемся
Любовь
21 декабря 2015
Большое спасибо Инге за интересную экскурсию и доброжелательное отношение! Мы не только познакомились с историей Риги и городскими легендами, но и услышали много полезных советов по посещению достопримечательностей города. Надеемся вернуться сюда еще не раз
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Чистый воздух, великолепная природа и богатая история — в самой живописной латвийской местности
Уважаемые гости Риги! Приглашаю вас провести несколько часов в одном из самых красивых городков Латвии — Сигулде, познакомиться с его историческими достопримечательностями и насладиться живописными видами, располагающими к атмосферному отдыху.
Великолепная архитектура неповторимой неспешной столицы Латвии встретит вас в Старом городе. Гуляя по уютным улочкам, вы узнаете о развитии Риги, услышите интересные исторические факты о её жителях и городские легенды. Вас ждут средневековые башни и чёрные кошки, зловещие сфинксы и грациозные статуи. Особой часть этой экскурсии станет знакомство с модерновой архитектурой: загадки рижского югендстиля откроются вам на улице Альберта, где каждый дом готов удивить и восхитить.
Дорогие друзья, Юрмала прекрасна круглый год. Конечно, жизнь курорта кардинально меняется с приходом тепла, но и зимой чудеснее место для неспешной прогулки наедине с природой трудно придумать! После прогулки со мной Юрмала покажется вам уютной и знакомой, ведь вы познакомитесь с самыми интересными уголками и историями города.
Проездом в столице — все самое важное о городе на прогулке с профессиональным гидом
Если вы в Риге проездом, у вас есть от 3 часов свободного времени и желание познакомиться с нашим городом, предлагаю не оставаться в аэропорту, а погулять по узким, уютным рижским улочкам и послушать мой рассказ об истории и архитектуре Риги.
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
На этой длинной прогулке по центру Риги: району Старой Риги, знаменитым Рижским бульварам и по уникальным кварталам югендстиля — вы увидите и узнаете, как менялся город на протяжение веков. Мы погуляем по узким улочкам со своеобразными названиями, увидим крепостные стены, Пороховую башню, Шведские ворота, знаменитых на весь мир «Трех братьев», «Кошкин дом», Домский собор, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Церковь Святого Петра и многое другое.
Познакомиться с историей и городскими легендами средневековых зданий в сказочной подсветке
Прогулка по Риге прекрасна в любое время суток, но особое очарование она приобретает по вечерам, погружая в настоящее Средневековье. В свете зажигающихся огней и под музыку городских колоколов вы услышите рижские легенды о Петре I, братстве Черноголовых, Бедном Грешнике и даже о кошках. Пройдете по местам, где ходил сам Штирлиц и Шерлок; увидите старейшие площади и узнаете, из каких событий ткалось историческое полотно города. А в завершение я порекомендую атмосферные заведения, где вы сможете прекрасно провести остаток вечера за местными напитками.
Погулять по уютным мощеным улочкам и услышать об основных вехах развития города
Одна легенда гласит: «Рига никогда не будет готова и достроена до конца». И это чистая правда — латвийская столица не боится перемен и гордится амбициозными планами. Я расскажу, почему Ригу называют «маленьким Парижем», и покажу самые интересные места Старого города, некогда окруженного крепостными стенами.