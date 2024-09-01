11 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Загадки Старой Риги

Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
Представьте себе Ригу, где темные улочки оживают под светом луны, а тени средневековых зданий рассказывают свои истории.

Вечерняя экскурсия «Загадки Старой Риги» приглашает вас насладиться уникальной атмосферой города, где каждый шаг
читать дальшеуменьшить

открывает новую страницу истории.

Вас ждут рассказы о Большом Кристапе, рижском палаче, легендах и привидениях, которые делают этот город по-настоящему неповторимым. Это не просто прогулка, это путешествие в прошлое, которое оставит незабываемые впечатления.

Цена экскурсии рассчитана на группу до 4 человек, что делает ее идеальным выбором для семей или друзей, желающих вместе исследовать тайны Риги

5
22 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌙 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏰 Интересные легенды и истории
  • 👻 Встреча с привидениями
  • 🏛 Архитектурные шедевры
  • 💑 Романтические моменты для влюбленных
  • 🎵 Живая музыка и уютные кафе
Загадки Старой Риги
Загадки Старой Риги
Загадки Старой Риги

Что можно увидеть

  • Большой Кристап
  • Дом рижского палача
  • Церковь Св. Екаба
  • Три Брата
  • Латерна счастья

Описание экскурсии

Программа

Мы с вами прогуляемся по местечкам, не включенным в популярные обзорные маршруты. Я расскажу о Большом Кристапе; о рижском палаче и доме, где он жил; легенду о сороке-ведьме, которая когда-то была владычицей Риги.

Вы узнаете о привидениях рижского замка — прекрасной Доротее и загадочном старце — и почему некоторые рижанки предпочитали обходить церковь Св. Екаба стороной. Мы полюбуемся при свете луны на архитектурный ансамбль Три Брата, а влюбленные загадают желание у магической двойки. Латерна счастья поможет исполнить самые заветные желания…

Добро пожаловать в вечернюю загадочную Ригу!

Организационные детали

Цена указана на группу 1-4 человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга
Инга — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1962 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2024 году Риге исполнилось 823 года… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
E
Нам очень понравилась экскурсия с Ингой. Мы были в городе всего лишь один вечер проездом и очень хотели проникнуться атмосферой этого города и у нас это получилось с помощью Инги и её рассказов.
Инга очень приыетливая и доброжелательная, мы обязательно вернемся в Ригу и повторим экскурсию уже в более расширенном варианте.
Нам очень понравилась экскурсия с Ингой. Мы были в городе всего лишь один вечер проездом и
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Находясь в начале марта в Риге в качестве туриста, обратилась к помощи Интернета, чтобы найти русскоговорящего гида для осмотра местных достопримечательностей.
Нашла замечательный сайт Tripster!!! Здесь большой и разнообразный выбор экскурсий
читать дальшеуменьшить

на любой вкус.
С гидом определилась, опираясь на предыдущие отзывы туристов, поэтому решила оставить свой.
Я выбрала Ингу и не секунды не пожалела об этом. Экскурсия проходила в свободной форме, избегая шаблонов и сухих фраз.
Очень познавательно, непринужденно и увлекательно. Инга большая молодец!
Всем рекомендую посетить прекрасную Ригу, и провести время, с любящим свой город гидом Ингой.

Вам был полезен этот отзыв?
S
Сегодня побывали на экскурсии по Риге с замечательной гидом Ингой — и это было просто великолепно! Всё было рассказано с невероятным чувством юмора, теплотой и искренней любовью к городу. Инга
читать дальшеуменьшить

не просто рассказывала факты, она оживляла историю Риги, делала каждую улицу и здание особенными. Экскурсия прошла легко и с интересом — не заметили, как пролетело время. Огромное спасибо за атмосферу, эмоции и новое восприятие этого прекрасного города! Очень рекомендуем всем, кто хочет узнать Ригу по-настоящему.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересная экскурсия, Инга отличный экскурсовод, который умеет рассказывать о любимом городе, его прошлом и настоящем. Даже если это твоя первая прогулка по городу - благодаря Инге сразу начинаешь любить
читать дальшеуменьшить

Ригу. Инга не только много знает о Риге но и у умеет это припадать. Отлично провели время, узнали много интересного, Мы получили огромное удовольствие от общения. Очень рекомендуем. С уважением, Алекс и Лариса (Израиль)

Вам был полезен этот отзыв?
Л
В силу обстоятельств мы вынужденны были поменять время нашей экскурсии. Инга отнеслась с пониманием и мы вместе выбрали наиболее подходящее для нас время. Не смотря на холодный, совсем не летний вечер, экскурсия по старой Риге получилась интересной и увлекательной. кроме того, Инга дала нам несколько интересных и полезных советов. Не забываемые впечатления. Огромное спасибо Инге.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Инга прекрасный рассказчик, внимательный к деталям. Мы получили ответы почти на все вопросы, которые задавали во время 4-х (!) часовой пешеходной экскурсии. Посмотрели на город через взгляд человека, который любит свой город, глубоко изучает его историю, архитектуру и замечает современные изменения и новые традиции. Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Риги

Похожие экскурсии на «Загадки Старой Риги»

Старая Рига - история и современность
Пешая
2.5 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - история и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Завтра в 09:00
11 авг в 08:00
от €75 за всё до 3 чел.
Легенды средневековой Риги
Пешая
2.5 часа
240 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от €75 за всё до 6 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Пешая
2 часа
237 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
Секреты Старой Риги
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €71 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риге
от €67 за экскурсию