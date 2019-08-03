11 отзывов оставили туристы

Программа

Мы с вами прогуляемся по местечкам, не включенным в популярные обзорные маршруты. Я расскажу о Большом Кристапе; о рижском палаче и доме, где он жил; легенду о сороке-ведьме, которая когда-то была владычицей Риги.

Вы узнаете о привидениях рижского замка — прекрасной Доротее и загадочном старце — и почему некоторые рижанки предпочитали обходить церковь Св. Екаба стороной. Мы полюбуемся при свете луны на архитектурный ансамбль Три Брата, а влюбленные загадают желание у магической двойки. Латерна счастья поможет исполнить самые заветные желания…

Добро пожаловать в вечернюю загадочную Ригу!