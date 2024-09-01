11 отзывов оставили туристы

Представьте себе Ригу, где темные улочки оживают под светом луны, а тени средневековых зданий рассказывают свои истории.Вечерняя экскурсия «Загадки Старой Риги» приглашает вас насладиться уникальной атмосферой города, где каждый шаг

открывает новую страницу истории. Вас ждут рассказы о Большом Кристапе, рижском палаче, легендах и привидениях, которые делают этот город по-настоящему неповторимым. Это не просто прогулка, это путешествие в прошлое, которое оставит незабываемые впечатления. Цена экскурсии рассчитана на группу до 4 человек, что делает ее идеальным выбором для семей или друзей, желающих вместе исследовать тайны Риги

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Мы с вами прогуляемся по местечкам, не включенным в популярные обзорные маршруты. Я расскажу о Большом Кристапе; о рижском палаче и доме, где он жил; легенду о сороке-ведьме, которая когда-то была владычицей Риги.

Вы узнаете о привидениях рижского замка — прекрасной Доротее и загадочном старце — и почему некоторые рижанки предпочитали обходить церковь Св. Екаба стороной. Мы полюбуемся при свете луны на архитектурный ансамбль Три Брата, а влюбленные загадают желание у магической двойки. Латерна счастья поможет исполнить самые заветные желания…

Добро пожаловать в вечернюю загадочную Ригу!

Организационные детали

Цена указана на группу 1-4 человека.