Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Вильнюсе на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерняя прогулка по Средневековому Вильнюсу: мистика и история
Погрузитесь в атмосферу средневековья в вечернем Вильнюсе. Исследуйте тайны и легенды, скрытые в темных уголках старого города
Начало: у ворот Острой брамы
19 авг в 16:00
20 авг в 16:00
75 за всё до 5 чел.
Удивительные истории Старого города
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительные истории Старого города Вильнюса: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
Пешая
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roman
    25 июля 2024
    Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
    Возможность посмотреть на Вильнюс с другой стороны - узнать о его становлении и развитии, основываясь на архитектуре - величиественных строениях и малых, иногда даже сложно доступных, двориках …
  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
    Елена провела нам потрясающую экскурсию в Вильнюсе. Замечательный позитивный человек, с которым нам было очень легко и душевно. Время пролетело как один миг. Обязательно проведите время с Еленой и не пожалеете.
  • И
    Инна
    19 июня 2024
    Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
    Прогулка с Еленой нам очень понравилась! Елена хороший экскурсовод и приятный человек! Рассказала и показала много интересного! ответила на все наши вопросы! Погуляйте с Еленой по старому городу,не пожалеете!
  • Ю
    Юрий
    8 марта 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Вильнюс - северный Иерусалим
    30.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом
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    остались довольны, летом планируем посетить Тракай и Каунас! Приезжали в Вильнюс из разных стран, экскурсия была выбрана не случайно, израильтян и немцев еврейского происхождения знания экскурсовода впечатлили. Спасибо большое.

  • Е
    Елена
    4 октября 2022
    Вильнюс - северный Иерусалим
    Путешествие с Гинтарасом по Вильнюсу превзошло все наши лучшие ожидания. Это была неспешная прогулка по прекрасному городу с замечательным и
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    знающим рассказчиком. Да, именно прогулка. Единственное, что нам не удалось - погода. Но ни дождь, ни ветер не испортили нам ни настроение, ни прогулку. Спасибо, Гинтарас. Надеемся, что будем приезжать еще и обязательно встретимся и погуляем с Вами.

  • Н
    Наталия
    6 мая 2019
    Удивительные истории Старого города
    Экскурсия интересная, емкая информация, но обширная. Мы довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Средневековый Вильнюс: вечерняя прогулка
  2. Удивительные истории Старого города
  3. Вильнюс - северный Иерусалим
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Ужупис
  3. Тракай
  4. Вильнюсский университет
  5. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в августе 2024
Сейчас в Вильнюсе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 120. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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