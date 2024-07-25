2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерняя прогулка по Средневековому Вильнюсу: мистика и история
Погрузитесь в атмосферу средневековья в вечернем Вильнюсе. Исследуйте тайны и легенды, скрытые в темных уголках старого города
Начало: у ворот Острой брамы
19 авг в 16:00
20 авг в 16:00
€75 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительные истории Старого города Вильнюса: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс - северный Иерусалим
По еврейским страницам истории Литвы и ее столицы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRoman25 июля 2024Возможность посмотреть на Вильнюс с другой стороны - узнать о его становлении и развитии, основываясь на архитектуре - величиественных строениях и малых, иногда даже сложно доступных, двориках …
- ИИрина11 июля 2024Елена провела нам потрясающую экскурсию в Вильнюсе. Замечательный позитивный человек, с которым нам было очень легко и душевно. Время пролетело как один миг. Обязательно проведите время с Еленой и не пожалеете.
- ИИнна19 июня 2024Прогулка с Еленой нам очень понравилась! Елена хороший экскурсовод и приятный человек! Рассказала и показала много интересного! ответила на все наши вопросы! Погуляйте с Еленой по старому городу,не пожалеете!
- ЮЮрий8 марта 2024Спасибо большое, Гинтарас, за экскурсию! Было очень интересно и нам по-настоящему повезло найти Вас!
- ТТатьяна9 января 202430.12.2023 группа из 4- туристов посетила экскурсию «Вильнюс -северный Иерусалим». Экскурсия проходила под дождем, но общего впечатления не испортила, экскурсоводом
- ЕЕлена4 октября 2022Путешествие с Гинтарасом по Вильнюсу превзошло все наши лучшие ожидания. Это была неспешная прогулка по прекрасному городу с замечательным и
- ННаталия6 мая 2019Экскурсия интересная, емкая информация, но обширная. Мы довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Нескучные экскурсии»
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