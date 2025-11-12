Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€100 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Грибная прогулка в лесу
Опытный грибник приглашает на увлекательную прогулку в леса под Вильнюсом. Узнайте о грибах и их целебных свойствах в живописной обстановке
Начало: У центрального автовокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€30 за человека
Квест
до 6 чел.
Увлекательный квест по Вильнюсу
Исследуйте Вильнюс с новой стороны: разгадайте загадки, узнайте тайны и насладитесь атмосферой города. Подходит для всей семьи
Начало: В Старом городе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 ноября 2025Было супер интересно и увлекательно! Катя профи в своем деле, делилась с охотой своими знаниями, знает местность как свои пять
- ССлава27 октября 2025Никогда в грибах не разбирался, но пособирать хотелось. Как новичку, экскурсия мне очень понравилась. Во-первых, сам лес был очень красивым.
- ААлина24 октября 2025Большое спасибо Кате за такой классный день в литовском лесу.
Мы совсем не грибники, поэтому переживали. Катя все объяснила, помогала распознавать грибы и рассказала много интересных фактов.
Домой принесли корзинку грибов на несколько ужинов вперед!
- ММаксим20 октября 2025Было здОрово, спасибо!
- ННаталья20 октября 2025Экскурсия подойдет даже начинающим грибникам. Узнали много нового о грибном мире и собрали ведерко грибов на ужин. Рекомендую.
- ВВладислав28 апреля 2025Наша семья впервые побывала в Вильнюсе и приняла участие в городском квесте с Анной. Интересный маршрут, продуманные задания и информативные
- ООлег6 марта 2025Супер! Интересно, познавательно. Время пролетело з один миг:)) Рекомендуем!
