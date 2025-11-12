Мои заказы

Активности – экскурсии в Вильнюсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Вильнюсе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чудеса и легенды Вильнюса
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудеса и легенды Вильнюса: Пешеходная экскурсия по древнему городу
Узнайте тайны Вильнюса, найдите клад иезуитов, плитку желаний и почувствуйте магию столицы Литвы с местным гидом
Начало: На Кафедральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
€100 за всё до 6 чел.
Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
Пешая
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Грибная прогулка в лесу
Опытный грибник приглашает на увлекательную прогулку в леса под Вильнюсом. Узнайте о грибах и их целебных свойствах в живописной обстановке
Начало: У центрального автовокзала
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€30 за человека
Увлекательный квест по Вильнюсу
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Увлекательный квест по Вильнюсу
Исследуйте Вильнюс с новой стороны: разгадайте загадки, узнайте тайны и насладитесь атмосферой города. Подходит для всей семьи
Начало: В Старом городе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    12 ноября 2025
    Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
    Было супер интересно и увлекательно! Катя профи в своем деле, делилась с охотой своими знаниями, знает местность как свои пять
    читать дальше

    пальцев, очень располагающий к себе человек. Когда профи увлечен свом делом, эта увлеченность заражает и заряжает. Осталась очень довольна, ну и в бонус набрала много съедобных и вкусных грибов. Очень рекомендую!!!

  • С
    Слава
    27 октября 2025
    Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
    Никогда в грибах не разбирался, но пособирать хотелось. Как новичку, экскурсия мне очень понравилась. Во-первых, сам лес был очень красивым.
    читать дальше

    Во-вторых, у экскурсовода огромный опыт и это чувствуется: Екатерина прекрасно разобралась во всех грибах, которые нам встретились, и объяснила, как их опознавать.

    Мне понравился темп экскурсии и то, что маршрут мы по ходу подстроили под настроение. В общем, было интересно и живописно. Рекомендую сходить — отдохнёте душой.

  • А
    Алина
    24 октября 2025
    Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
    Большое спасибо Кате за такой классный день в литовском лесу.
    Мы совсем не грибники, поэтому переживали. Катя все объяснила, помогала распознавать грибы и рассказала много интересных фактов.
    Домой принесли корзинку грибов на несколько ужинов вперед!
  • М
    Максим
    20 октября 2025
    Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
    Было здОрово, спасибо!
  • Н
    Наталья
    20 октября 2025
    Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
    Экскурсия подойдет даже начинающим грибникам. Узнали много нового о грибном мире и собрали ведерко грибов на ужин. Рекомендую.
  • В
    Владислав
    28 апреля 2025
    Увлекательный квест по Вильнюсу
    Наша семья впервые побывала в Вильнюсе и приняла участие в городском квесте с Анной. Интересный маршрут, продуманные задания и информативные
    читать дальше

    рассказы о городе - квест позволил не только узнать больше о Вильнюсе, но и провести время активно и с удовольствием. Благодарим Анну за профессионализм и доброжелательность! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом в увлекательной форме!

  • О
    Олег
    6 марта 2025
    Увлекательный квест по Вильнюсу
    Супер! Интересно, познавательно. Время пролетело з один миг:)) Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Вильнюсу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вильнюсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чудеса и легенды Вильнюса
  2. Грибная прогулка в лесу под Вильнюсом
  3. Увлекательный квест по Вильнюсу
Какие места ещё посмотреть в Вильнюсе
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Тракай
  4. Ужупис
  5. Вильнюсский университет
  6. Кафедральный собор
  7. Президентский дворец
Сколько стоит экскурсия по Вильнюсу в декабре 2025
Сейчас в Вильнюсе в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 100. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
