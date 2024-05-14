Экскурсии проходящие только летом в Люксембурге

Найдено 9 экскурсий в категории «Летние» в Люксембурге на русском языке, цены от €254. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Люксембургу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Люксембургу
Открыть секреты, которыми полон город, и понять, что он не то, чем кажется
Начало: Площадь Конституции (place de la Constitution)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
254 за всё до 5 чел.
Люксембург и Трир: легенды двух городов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Люксембург и Трир: легенды двух городов
Сравнить традиции, истории и архитектуру двух самобытных городов в авто-пешеходном путешествии
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
345 за всё до 4 чел.
Люксембург - малый город
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Люксембург - малый город
Обойти пешком сердце крохотной страны и прочувствовать его величие
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
345 за всё до 4 чел.
Замки Люксембурга
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Замки Люксембурга
Север герцогства: живописные виды и извилистые горные дороги
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Старинный и волшебный Динан
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Старинный и волшебный Динан
Открыть эталонные средневековые пейзажи города и познакомиться с историей его памятников
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
345 за всё до 4 чел.
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Люксембург и Трир: сказка, рассказанная накануне Святой ночи
Волшебное Рождество в старой Европе - автомобильная поездка в два сказочных города
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
345 за всё до 4 чел.
Трир - старейший город Германии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Трир - старейший город Германии
Вдумчивая прогулка по городу с серьезной историей и богатой архитектурной жизнью
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Из Люксембурга в Мозельскую долину
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Люксембурга в Мозельскую долину
Погулять по заповедному Мозерлэнду и узнать историю Евросоюза в Шенгене
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
427 за всё до 4 чел.
Лесная прогулка по Мюллерталю
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Лесная прогулка по Мюллерталю
Каньоны, ликеры и религиозные процессии малой Швейцарии
Завтра в 09:00
10 июня в 14:00
455 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного государства с таким энтузиазмом
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    и связностью, что каждый момент был захватывающим. Она не только рассказывала о развитии страны, но и визуализировала историю на картах и материалах, которые принесла с собой. Это добавило глубину и понимание культурного наследия Люксембурга. Мы узнали столько нового и по-настоящему вдохновились историей этого удивительного места. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в историю и культуру Люксембурга

    Эта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительногоЭта экскурсия по Люксембургу оказалась невероятно познавательной и увлекательной. Татьяна провела нас через историю этого удивительного
  • В
    Валерий
    9 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и незаурядный человек. Информация была
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    очень содержательной и интересной. Маршрут проложен так, что от одной достопримечательности города до следующей мы проходили не более одной минуты и так три часа пролетели на одном дыхании. Спасибо!

    Нашей группе очень понравилась обзорная экскурсия по Люксембургу. Супер! Татьяна - прекрасный гид, очень эрудированный и
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Старинный и волшебный Динан
    Великолепный город Динан, который обязательно стоит посмотреть и прочувствовать дух истории. Были с семьей на экскурсии с Юлией. Это была
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    наша 3-я экскурсия с ней. Дети очень просили, чтобы была только она. Очень интересная подача материала, особенно запоминается, когда обозреваешь все в живую. Желаем Юлии огромных успехов в ее работе. Обязательно будем рекомендовать ее друзьям и знакомым.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Трир - старейший город Германии
    Это город, который обязательно стоит посетить. Не смотря на то, что был сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Юлия изумительный
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    человек, ее любовь к истории передается даже тем людям, которые совсем далеки от нее. Детям было интересно слушать и узнавать что-то новое, чего бы они никогда бы не узнали на уроках истории. Будем обязательно рекомендовать Юлию друзьям и знакомым.

  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Люксембург - малый город
    Это была незабываемая экскурсия. Великолепный город с очень теплой атмосферой. У нас был просто великолепный гид. Экскурсия длилась 5 часов,
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    но это время пролетело так незаметно и так легко, что дети даже не успели устать. Юлия просто кладезь исторических знаний, узнали много интересного. Дети были просто в восторге от нее. Очень рекомендую Юлию. Надеюсь еще вернуться в Люксембург и остаться там подольше.

  • A
    Anton
    10 января 2024
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Отлично продуманный маршрут в замечательной компании милого и отзывчивого гида Юлии. Рекомендую!
  • O
    Olga
    8 января 2024
    Обзорная экскурсия по Люксембургу
    информативно и бодро. прекрасная экскурсия. было интерсно и взрослым и детям.
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Старинный и волшебный Динан
    Юлия пунктуальная и организованный гид,подаёт информацию доходчиво и живо. экскурсия понравилась, правда мы не попали в гроты,неожиданно они оказались закрыты,рекомендую Юлии проверять заранее все намеченные мероприятия
  • А
    Анатолий
    27 сентября 2023
    Люксембург и Трир: легенды двух городов
    Юлия пунктуальный и хорошо организованный гид, подаёт информацию непринужденно и интересно. Рекомендую эту экскурсию
  • A
    Alex
    30 августа 2023
    Трир - старейший город Германии
    Всё было замечательно

Ответы на вопросы от путешественников по Люксембургу в категории «Летние»

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  4. Замки Люксембурга
  5. Старинный и волшебный Динан
Сколько стоит экскурсия по Люксембургу в июне 2024
Сейчас в Люксембурге в категории "Летние" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 254 до 455. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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