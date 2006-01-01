Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Программа

Предшествует открытию ярмарки традиционный марш овец. Фермеры и разряженные овцы сопровождаются музыкальной группой, играющей «Овечий марш», проходят по улицам города и приглашают горожан на открытие праздника. На ярмарке работают около 200 различных аттракционов 🎡, которые нисколько не уступают хорошо всем известным аттракционам в европейских парках 🌳 развлечений.

Если вы путешествуете с детьми, если вы любите атмосферу праздника и беззаботного веселья – эта ярмарка для вас!