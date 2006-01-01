Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)

Аттракционы, сувенирные лавки и рестораны с традиционной люксембургской и европейской кухней

Татьяна
Татьяна – Гид из Люксембурга
В Люксембурге все с историей 📖 и ярмарка Шубофоер (Schueberfouer) тому яркий пример! За годы существования ярмарка претерпела много изменений - от рынка скота до современного парка развлечений, от нескольких дней торговли до трех недель праздника.

Ровно столько теперь длится ярмарка Шубофоер – последнюю неделю августа и две недели в сентябре.

Приезжайте в это время - будем гулять 👣, развлекаться и на примере ярмарки изучать историю этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €72 за экскурсию

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Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)

Программа

Предшествует открытию ярмарки традиционный марш овец. Фермеры и разряженные овцы сопровождаются музыкальной группой, играющей «Овечий марш», проходят по улицам города и приглашают горожан на открытие праздника. На ярмарке работают около 200 различных аттракционов 🎡, которые нисколько не уступают хорошо всем известным аттракционам в европейских парках 🌳 развлечений.

Если вы путешествуете с детьми, если вы любите атмосферу праздника и беззаботного веселья – эта ярмарка для вас!

Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)
Красочная ярмарка Люксембурга (с 22 августа)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Существует распространенный стереотип, что в Люксембурге нечего смотреть. Остановились на полдня — и снова в дорогу. Мнение ошибочное, потому что Люксембург — страна-загадка. Найти о ней информацию крайне сложно, а та информация, что имеется — очень однообразна. Проведя немалое количество времени, изучая историческую и современную информацию на разных языках, объехав все герцогство, обойдя все известные и тайные тропки, я разработала экскурсии по разным направлениям и интересам. Экскурсии различной тематики, но все они пропитаны духом прошедших столетий, историями и легендами, где быль порой слилась с явью. И главное — их объединяет мое искреннее желание поделиться своими знаниями с вами. Жду вас на своих экскурсиях!
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Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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