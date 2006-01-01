Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

Предшествует открытию ярмарки традиционный марш овец. Фермеры и разряженные овцы сопровождаются музыкальной группой, играющей «Овечий марш», проходят по улицам города и приглашают горожан на открытие праздника. На ярмарке работают около 200 различных аттракционов 🎡, которые нисколько не уступают хорошо всем известным аттракционам в европейских парках 🌳 развлечений.
Если вы путешествуете с детьми, если вы любите атмосферу праздника и беззаботного веселья – эта ярмарка для вас!
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я — официальный гид-экскурсовод в Великом герцогстве Люксембург. Существует распространенный стереотип, что в Люксембурге нечего смотреть. Остановились на полдня — и снова в дорогу. Мнение ошибочное, потому что Люксембург — страна-загадка. Найти о ней информацию крайне сложно, а та информация, что имеется — очень однообразна. Проведя немалое количество времени, изучая историческую и современную информацию на разных языках, объехав все герцогство, обойдя все известные и тайные тропки, я разработала экскурсии по разным направлениям и интересам. Экскурсии различной тематики, но все они пропитаны духом прошедших столетий, историями и легендами, где быль порой слилась с явью. И главное — их объединяет мое искреннее желание поделиться своими знаниями с вами. Жду вас на своих экскурсиях!