Джунгли в мегаполисе: треккинг с русскоязычным проводником
Оказаться в тропическом лесу недалеко от центра Куала-Лумпура
Всего полчаса от центра Куала-Лумпура — и вместо небоскрёбов вас окружают настоящие тропические джунгли. Чтобы отдохнуть от шума и суеты столицы, мы устроим лёгкий треккинг по живописным лесным тропам.
Это прогулка особенно вам понравится, если вы любите природу, красивые виды и приключения без экстремальных нагрузок.
Описание экскурсии
Мы пройдём по холму Кетумбар через тропический лес. Вы увидите характерную для Малайзии растительность, бамбуковые заросли и другие природные локации. Ощутите, насколько близко природа соседствует с мегаполисом.
Познакомитесь с местной флорой и фауной. Если повезёт, по пути можно встретить длиннохвостых макак и сумеречных лангуров, которые обычно держатся в кронах деревьев и ведут себя очень осторожно.
По пути я поделюсь знаниями и личным опытом, накопленными за годы жизни и путешествий по Юго-Восточной Азии. Расскажу о здешней природе, культуре активного отдыха, жизни в Куала-Лумпуре и о местах, которые редко попадают в классические путеводители.
В конце трека вас ожидает панорамный вид на Куала-Лумпур и привал для отдыха.
Детали треккинга
Я сопровождаю группу как опытный трекер и путешественник, хорошо знакомый с маршрутом. Перед началом прогулки проводится обязательный инструктаж: рассказываю о маршруте, темпе движения и основных правилах безопасности на тропе
Маршрут предполагает небольшой подъём по верёвкам с упором на ноги. Детей до 7 лет поднимает гид. Длина маршрута — 3 км, включая обратный путь. Набор высоты — около 250 м.
Cпециальной физподготовки не требуется. Однако если у вас есть какие-то ограничения по здоровью, проблемы с сердцем и давлением, а также травма кисти, то маршрут вам не подойдёт.
Организационные детали
До точки старта вы добираетесь самостоятельно. Дорога занимает примерно 15–30 мин от центра Куала-Лумпура на такси или метро
После бронирования вы получите чек-лист с рекомендациями по подготовке и всем необходимым для прогулки
На маршруте предусмотрены остановки для отдыха. Берите с собой воду и лёгкие снеки. Если нет возможности, за дополнительную плату я позабочусь о питании на треке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
€20
Стандартный
€40
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный фотограф, путешественница и эстет. С 2022 года я живу в Юго-Восточной Азии, последние годы — в Малайзии.
Показываю моим клиентам нетипичные маршруты по городу, вожу в джунгли и провожу фотосессии.
Без скучных исторических справок, только в дружеской атмосфере расскажу о жизни местных и экспатов в Малайзии.
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