Всего полчаса от центра Куала-Лумпура — и вместо небоскрёбов вас окружают настоящие тропические джунгли. Чтобы отдохнуть от шума и суеты столицы, мы устроим лёгкий треккинг по живописным лесным тропам. Это прогулка особенно вам понравится, если вы любите природу, красивые виды и приключения без экстремальных нагрузок.

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Описание экскурсии

Мы пройдём по холму Кетумбар через тропический лес. Вы увидите характерную для Малайзии растительность, бамбуковые заросли и другие природные локации. Ощутите, насколько близко природа соседствует с мегаполисом.

Познакомитесь с местной флорой и фауной. Если повезёт, по пути можно встретить длиннохвостых макак и сумеречных лангуров, которые обычно держатся в кронах деревьев и ведут себя очень осторожно.

По пути я поделюсь знаниями и личным опытом, накопленными за годы жизни и путешествий по Юго-Восточной Азии. Расскажу о здешней природе, культуре активного отдыха, жизни в Куала-Лумпуре и о местах, которые редко попадают в классические путеводители.

В конце трека вас ожидает панорамный вид на Куала-Лумпур и привал для отдыха.

Детали треккинга

Я сопровождаю группу как опытный трекер и путешественник, хорошо знакомый с маршрутом. Перед началом прогулки проводится обязательный инструктаж: рассказываю о маршруте, темпе движения и основных правилах безопасности на тропе

Маршрут предполагает небольшой подъём по верёвкам с упором на ноги. Детей до 7 лет поднимает гид. Длина маршрута — 3 км, включая обратный путь. Набор высоты — около 250 м.

Cпециальной физподготовки не требуется. Однако если у вас есть какие-то ограничения по здоровью, проблемы с сердцем и давлением, а также травма кисти, то маршрут вам не подойдёт.

Организационные детали